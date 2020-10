L’asse della resistenza dopo la morte di Soleimani

da Redazione

Rapporto sulla strategia globale

di AvatarJavier Mª Ruiz Arévalo



Sommario: Otto mesi dopo la morte del generale iraniano Qasem Soleimani, capo della Forza Quds della Guardia della Rivoluzione Islamica (GRI), ora c’è abbastanza prospettiva per fare un’analisi delle conseguenze che, a lungo termine, potrebbe avere la sua assenza. L’eliminazione di Soleimani da parte degli Stati Uniti e la conseguente reazione iraniana mostrano che non era solo uno dei generali iraniani in più, ma qualcuno con un peso specifico abbastanza rilevante da diventare un obiettivo degli Stati Uniti, nonostante il rischio di un’escalation che un tale azione, e generare una reazione altrettanto rischiosa da parte dell’Iran.

La realtà è che, negli ultimi anni, Soleimani, in qualità di capo della Forza Quds, aveva potuto forgiare una rete di alleanze in Medio Oriente, il cosiddetto Asse della Resistenza, che si è dimostrato molto efficace nell’articolare la strategia militare iraniana nella regione, consistente nell’usare mezzi indiretti per, pur rimanendo nella zona grigia, opporsi agli Stati Uniti e ai suoi alleati senza impegnarsi in un confronto militare aperto. L’ignoto oggi è fino a che punto l’Asse della Resistenza sarà in grado di mantenere la sua coesione ed efficacia. Se la struttura militare di questo asse sarà in grado di conservare la sua forza in assenza del cervello e del cuore.

L’interesse strategico della Repubblica Islamica dell’Iran negli stati confinanti del Medio Oriente è dovuto a diversi motivi. Da un lato, risponde alla sua vocazione di paese leader dello sciismo, in virtù della quale si sente obbligato a sostenere i gruppi sciiti dei suoi stati vicini; anche per ragioni economiche, essendo particolarmente rilevante la necessità di mantenere aperto un corridoio terrestre che collega Teheran con il Mediterraneo; alla necessità di rompere l’assedio strategico a cui si sente sottoposta, soprattutto dopo il dispiegamento delle forze statunitensi in Iraq e Afghanistan. Infine, il Medio Oriente è teatro di un conflitto per l’egemonia regionale tra Arabia Saudita e Iran, in cui converge il fattore settario, ma senza riuscire a prevalere sugli interessi geopolitici di entrambi. In questa lotta per la supremazia in Medio Oriente, il successo della strategia iraniana si basa, in larga misura, sulla sua capacità di capitalizzare i divari di potere negli stati vicini , principalmente attraverso la forza della Guardia rivoluzionaria al Quds .

Nascita dell’Asse della Resistenza

Immediatamente dopo la rivoluzione del 1979, il regime iraniano iniziò a costruire una coalizione in Medio Oriente per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi ideologici e geostrategici. Teheran aveva compreso che per raggiungere questi obiettivi aveva bisogno di aggiungere forze al suo progetto. Sebbene il nome Asse della Resistenza non sia nato fino a dopo gli attacchi dell’11 settembre, il concetto è nato durante la guerra con l’Iraq, quando l’Iran aveva un disperato bisogno di alleati che gli permettessero di rompere il suo isolamento. Tra i partner iniziali c’erano Libia, Sudan e Siria, oltre a gruppi non statali come Hamas, Hezbollah o l’OLP e, occasionalmente, il PKK. In generale, l’unico legame tra tutti loro era la loro inimicizia verso gli Stati Uniti e Israele.

Inizialmente, l’Asse era poco più che uno strumento di propaganda, il cui scopo era limitato a intimidire i suoi avversari e far sentire i suoi membri meno isolati dagli Stati Uniti. La collaborazione, o coordinamento, era sporadica; Non si può parlare di un’alleanza, ma piuttosto di un gruppo di attori mediorientali, con alcuni interessi comuni e disposti a darsi sostegno a vicenda quando era conveniente per loro e non era eccessivamente costoso o rischioso. La sua attività è stata svolta principalmente di nascosto, principalmente nei settori della resistenza all’occupazione e dell’informazione.

Trasformazioni dell’Asse della Resistenza

Oggi, l’Asse della Resistenza è costituito da una coalizione sempre più coesa di gruppi che operano direttamente sotto la leadership iraniana. La trasformazione dell’Asse in questi anni è stata lenta, discontinua ed estranea a un progetto preconcetto, come risposta improvvisata a situazioni mutevoli e impreviste. E si può dire che è stata opera del genio strategico, della capacità organizzativa e della leadership personale del generale Soleimani. Tanto che sorgono dubbi sul futuro di questa alleanza, una volta scomparso il suo riferimento principale.

Tra il 2010 e il 2014 il panorama politico della regione è cambiato radicalmente. Le primavere arabe e l’emergere di Daesh hanno fatto precipitare la Siria e l’Iraq in uno stato di guerra civile e hanno riacceso il conflitto settario in Medio Oriente. L’Asse, che fino ad allora era stata un’alleanza non settaria, iniziò a propendere per sostenere i gruppi sciiti contro i loro rivali sunniti e salafiti. Gli effetti di queste dinamiche hanno significato una profonda crisi per l’Asse. Nel 2014-2016, gli alleati sciiti dell’Iran sono stati sfidati da gravi minacce. Teheran ha deciso di sostenerli cercando formule innovative per compensare la loro relativa debolezza. In questo periodo l’Asse non aveva più alleati di Stato, costringendo l’Iran, attraverso la forza Quds, a improvvisare soluzioni per non perdere anche i restanti membri dell’alleanza. L’alternativa era fornire supporto segreto ai gruppi locali contrari allo status quo. In primo luogo, Teheran è venuta in aiuto alla Siria di Al-Assad, sostenendo le forze siriane fedeli al presidente e mobilitando milizie volontarie sciite dal Pakistan e dalla diaspora afghana in Iran . Soleimani ha anche agito per convincere la Russia a intervenire. È andato anche in aiuto degli Houthi, minoranza sciita che aveva preso il potere nella capitale yemenita, contro i loro nemici sunniti, sostenuti dall’Arabia Saudita e dagli Emirati.

Reparti d’assalto di Kata’ib Hezbollah in Iraq

L’Iran è riuscito a superare la crisi e gli anni successivi (2017-2019) sono stati testimoni di importanti vittorie dell’Asse. Daesh è stato distrutto come forza militare. Assad ha preso piede a Damasco. In Iraq, Teheran ha ottenuto una grande influenza sul governo e sulle forze armate e, nello Yemen, gli Emirati sono stati costretti a ritirare le proprie forze militari. Nessuno di questi eventi può essere attribuito esclusivamente all’Asse della Resistenza, ma in tutto il Medio Oriente sono stati visti come i suoi trionfi, rafforzandone il prestigio regionale.

L’Asse della Resistenza oggi.

Alla morte di Soleimani, nel gennaio 2020, l’Asse ha vissuto un momento di splendore. Dispone di un numero tra i 50.000 e 180.000 combattenti, comprese fino a 100 milizie sostenute dall’Iran in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Siria e Yemen, che possono essere impiegate a seconda degli interessi di Teheran. Le loro vittorie hanno stabilito regimi a favore dell’Iran a Gaza, in Iraq, in Libano, Siria e Yemen, così che l’Asse è ora composto da molti più paesi che in qualsiasi momento della sua storia. Inoltre, questi paesi sono più strettamente allineati con l’Iran di quanto lo fossero la Libia, il Sudan o la Siria all’epoca. La strategia ideata dal suo ideatore, nata dalla necessità di improvvisare soluzioni alternative di fronte all’impossibilità di affrontare apertamente le minacce esistenti, è diventata una dottrina che può essere utilizzata in futuro di fronte a nuove minacce. Inoltre, il supporto tra i membri è più frequente, in più campi e non è più nascosto. Al punto che attaccare un membro dell’Asse spesso suscita una risposta militare da un altro. E, sul campo di battaglia, si può parlare sempre più propriamente di uno sforzo integrato, piuttosto che di una giustapposizione di uno sforzo più o meno coordinato.

Il che non dovrebbe indurci a pensare a una “NATO del Medio Oriente”. I dati disponibili indicano un notevole grado di coesione e integrazione. Grazie alla visione di Soleimani e ai suoi successi negli ultimi anni, i membri dell’alleanza sentono un crescente senso di solidarietà, che va oltre la condivisione degli stessi nemici. Si vedono come parte di un collettivo più ampio, in un modo che non avevano in passato. Alcuni hanno già mostrato la volontà di effettuare operazioni militari contro terzi per conto di altri membri dell’Asse. Sono considerati partner preferiti a tutti gli effetti. E, soprattutto, Soleimani è riuscito a infondere nelle milizie non iraniane lo spirito rivoluzionario proprio del GRI. La volontà di combattere e l’assoluta lealtà al leader che costituiscono il nucleo di quello spirito sono la principale risorsa dell’Asse della Resistenza.

Queste realtà non dovrebbero portarci a dare alla coalizione una maggiore coesione ed efficacia di quanto non abbia effettivamente. In primo luogo, esiste un solo stato-nazione in senso pieno, gli altri sono proto-stati, stati embrionali o attori non statali.

Nonostante gli ovvi successi ottenuti dall’Asse, questo ha dei punti deboli. Il primo, il fatto che sia dovuto alla debolezza che impedisce all’Iran di affrontare apertamente gli Stati Uniti. Se nel 2014 a Soleimani fossero state offerte le risorse che ha successivamente avuto, avrebbe potuto scegliere di avere alcune divisioni ben attrezzate, con il supporto delle forze aeree e navali iraniane, e con risorse finanziarie per attrarre appoggio in Medio Oriente. . Non avere queste risorse lo ha costretto a progettare una strategia diversa. Che, infine, si è rivelato vincente. Ma il successo dell’Hub, sotto la guida di Soleimani, non è dovuto a una decisiva pianificazione strategica, ma alla necessità di adattarsi a significative carenze di risorse. Il che non toglie nulla al genio di chi ha saputo fare della virtù per necessità.

Generale Soleimani fra i suoi soldati

Chi era Soleimani

Soleimani è stato uno dei giovani comandanti che hanno combattuto nella guerra Iran-Iraq. Ha iniziato come Guardia Rivoluzionaria nella sua città natale di Kerman ed è stato progredito nel modo in cui è cresciuto in un’organizzazione priva di un sistema di formazione e avanzamento di carriera: mostrando dedizione, iniziativa e predilezione per un’azione audace e indipendente. Sul campo di battaglia ha dimostrato il comportamento che i veterani iraniani apprezzavano nei loro comandanti: sempre presenti in prima linea; forti convinzioni rivoluzionarie; vita umile e austera; e tratta i suoi uomini da pari a pari. Per i membri della Forza Quds, era semplicemente Haji Qasem.

Soleimani ha agito anche come esperto diplomatico e con un notevole grado di autonomia. In quanto tale, si era guadagnato la reputazione di stratega pragmatico e aveva contatti con figure come Bashar al-Assad, Nouri al-Maliki, Vladimir Putin o il capo del comando centrale degli Stati Uniti. Di fronte a una sfida condivisa dall’Iran e dai suoi partner, Soleimani aveva i mezzi per affrontarla e la sua mentalità pratica e professionale, a prescindere dalle differenze ideologiche tra le parti, era una garanzia che sarebbero state impiegate nel miglior modo possibile.

Il futuro dopo Soleimani

Quando Soleimani viene eliminato, la sua strategia stava affrontando gravi restrizioni. In primo luogo, le politiche, derivate dai disordini popolari evidenziati in Iran, in parte attribuiti all’enorme sforzo economico destinato a finanziare la strategia dell’Asse. In secondo luogo, le sanzioni economiche imposte all’Iran hanno fortemente limitato i fondi disponibili per finanziare la sua azione estera.

Una delle chiavi del successo di Soleimani era la libertà di azione di cui godeva in ogni momento. Il fatto che la sua strategia non prevedesse l’uso di forze regolari le ha permesso di esercitare un controllo molto maggiore sul conglomerato di milizie e unità GRI sotto il suo comando di quanto avrebbe esercitato se, invece, avesse avuto unità iraniane regolari, il che lo avrebbe costretto ad accettare un maggiore controllo di Teheran. Al momento della sua morte, il suo potere era così grande che né l’Artesh, né il GRI, potevano opporsi a qualsiasi richiesta potesse fare loro. Quel potere è stato guadagnato attraverso il successo militare ottenuto con forze create da lui stesso e sviluppando una propria strategia.

Il più grande successo di Soleimani è stato nell’usare pratiche e tattiche di guerra ibrida che hanno evitato un conflitto aperto con gli Stati Uniti. In altre parole, è stato in grado di sviluppare una strategia intelligente per superare i gravi limiti che ha dovuto affrontare. Questi limiti continuano ad essere presenti e continueranno ad essere la debolezza su cui l’Iran deve continuare a costruire la sua strategia.

Corpo iraniani d’elite CGRI

La domanda è fino a che punto il successo dell’Asse è dovuto a Soleimani e può sopravvivere alla sua morte. La successione di comando all’interno del GRI è garantita e la coesione dell’organizzazione garantisce la fedeltà al nuovo incaricato. Il successore di Soleimani sarà accettato con fiducia e lealtà dai suoi subordinati. Tuttavia, guidare la Forza Quds richiede qualità personali di diplomazia e leadership difficili da trovare.

Tutte le indicazioni suggeriscono che la strategia seguita dall’Asse sia dovuta al genio di Soleimani, non alla sua capacità di mettere in pratica le idee altrui. Inoltre, sono evidenti le loro capacità organizzative e di leadership, necessarie per concretizzare le loro idee. E per riunire una serie di partner che, in larga misura, rispondono al loro carisma personale . È anche vero che la dottrina Soleimani è sufficientemente consolidata da poter continuare a funzionare senza il suo creatore. Ma non è così chiaro che i loro successori abbiano la capacità di adattarsi ai cambiamenti che potrebbero verificarsi in futuro. La grande capacità di Soleimani consisteva, appunto, nella sua capacità di adattarsi alle mutevoli circostanze.

Sebbene la dottrina dell’Asse della Resistenza sia stata una soluzione intelligente e di successo ai problemi che l’Iran ei suoi alleati hanno affrontato nel 2014-15, non rappresenta necessariamente un modo brillante per fare la guerra, destinata a sostituire tutte le altre forme possibili. In verità, è una strategia nata dalla necessità. È una strategia dei deboli, che ha successo contro i forti solo nella misura in cui sono vincolati dalla situazione politica, dalla diplomazia o da altri fattori esogeni. In assenza di queste limitazioni, migliaia di miliziani afgani e iracheni non consentiranno all’Iran di fermare una forza corazzata statunitense, né consentiranno all’Iran di conquistare Israele. Nel contesto della nuova guerra fredda in Medio Oriente, è un approccio intelligente per condurre lotte a bassa intensità a lungo termine a basso costo.

Hezbollah libanese in formazione

La morte di Soleimani solleva interrogativi sul futuro rapporto tra la Forza Quds e il resto del GRI. Soleimani ha svolto un ruolo relativamente piccolo nella gestione della sicurezza interna nello stesso Iran. All’estero aveva raggiunto un alto grado di indipendenza, anche dal comandante del GRI. Pertanto, è improbabile che la sua morte porti a cambiamenti significativi nel modo in cui il GRI opera in Iran, inclusa l’esecuzione delle sue missioni di sicurezza interna. Tuttavia, la scomparsa di Soleimani solleva la questione di come funzionerebbero le unità operative estere del GRI, se il regime decidesse di dispiegarle in Siria o altrove in futuro. Soleimani aveva assunto completamente lo sforzo militare iraniano in Siria, e i quadri del GRI che vi si erano schierati erano subordinati a lui con il sistema di comando e controllo stabilito dalla Forza Quds. La statura di Soleimani nel GRI, in Iran e nella regione ha reso tollerabile quella subordinazione. La sua genialità ed esperienza gli hanno permesso di funzionare.

Il suo successore, il generale Esmail Qaani, è stato suo luogotenente per 20 anni, lavorando principalmente in aree lontane dal focus di Soleimani: Afghanistan, Africa e America Latina. Certamente gli manca la statura di Soleimani, i profondi legami personali con il Medio Oriente e probabilmente la sua genialità; Le persone del calibro di Soleimani non si fanno vedere spesso.

Anche il GRI ha subito un recente cambiamento: il generale Hossein Salami ha sostituito Jafari come comandante nell’aprile 2019. Di fronte a un Jafari riflessivo e intellettualmente serio, Salami sembra molto più sfacciato e prepotente. È improbabile che si ripeta un rapporto come il Soleimani-Jafari, probabilmente essenziale per consentire alle unità GRI di subordinare alla Forza Quds senza creare attriti. Ciò solleva la questione se il GRI cercherà in futuro di stabilire una propria struttura di comando, parallela alla Forza Quds, se dovesse ridistribuire le unità operative all’estero. Non è chiaro come lo farebbe e se potesse farlo senza compromettere la sua capacità di rispondere allo stesso tempo alle sfide della sicurezza interna. Ma rientra nel prevedibile

conclusione

Il successo dell’Iran in Medio Oriente è dovuto, in misura maggiore o minore, alla combinazione delle personalità di Jafari e Soleimani. Con entrambi scomparsi dalla catena di comando, vi sono dubbi sulla capacità dell’Iran di adattare la sua strategia a cambiamenti significativi nella situazione in Medio Oriente; Sorgono dubbi sulla coesione che l’Asse della Resistenza dimostrerà di fronte alle tensioni future, ed è probabile che, a fronte di futuri schieramenti del GRI all’estero, la Forza Quds non godrà della libertà di azione che aveva Soleimani e che ciò porterà a tensioni nella catena di comando. Tutto ciò fa sorgere il sospetto che la rimozione di Soleimani possa avere effetti più significativi di quanto, a prima vista, potrebbe comportare la scomparsa di un generale di successo, facilmente sostituito dal successivo nella catena di comando.

Fonte: Global Strategy.org

Traduzione: Luciano Lago