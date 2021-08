L’Asse del Male

Ora sono troppo vecchio per combattere fisicamente contro le forze dell’oscurità che si diffondono sempre più sulla terra. Ma ne scriverò e cercherò di spiegare.

Più di sessant’anni fa avvenne un colpo di stato che cambiò la direzione del mondo. A proposito dell’assassinio di JFK (John Fitzgerald Kennedy), alcuni dicono: «L’America è sempre stata cattiva, è andata di male in peggio», ma questo banalizza la sostanza di questo colpo di stato e ignora il fatto che potenti élite danarose hanno consolidato il potere sull’ Occidente. Il loro obiettivo ora è ridurre la popolazione mondiale.

Per più di settant’anni i poteri forti, in particolare Wall Street e i mercati mondiali, hanno creato un sistema per imporre alla fine i loro mezzi di tale distruzione… con l’avidità . Ora quell’avidità si è impossessata del mondo e ha portato a un’impasse per il pianeta , che deve essere affrontata.

Omicidio Kennedy a Dallas

Come ha scritto Jay Weidner, se la popolazione mondiale vivesse come i buddisti zen non ci sarebbe bisogno di abbattere il gregge; ma quando la maggior parte spera di vivere come Bill Gates, allora Bill Gates deve essere coinvolto.

In breve, il sistema capitalista ha concesso alcune libertà dalla repressione del feudalesimo, ma ora il capitalismo ha adottato una caratteristica feudale caratterizzata dal capitalismo clientelare e dalla sua criminalità. I criminali sono al comando .

L’idea del socialismo, essendo ciò che è vantaggio per tutti, ha colpito i blocchi per quanto riguarda chi decide cosa è bene per tutti … e come sarà ripagato? Nessun sistema ideologico concepito finora – e in particolare il capitalismo clientelare – è sostenibile a lungo termine.

Per secoli le élite si sono avvicinate alle questioni pratiche di cui sopra tramite la guerra e il controllo della popolazione tramite il debito che la guerra che questo ha prodotto. In effetti, i criminali dello Stato americano e della CIA hanno invocato per molti anni il “bilanciamento strategico” che è un termine fantasioso per la guerra, sia aperta che nascosta.

La popolazione mondiale è comunque cresciuta e la guerra non funziona più come mezzo per bilanciarla. Ci sono indicazioni che anche le élite globali comprendano quanto sopra.

Molti anni fa, come Carlos Montoya, scrissi per l’ormai defunto sito web della GNN che c’erano cinque scenari in base ai quali le élite potevano sfruttare il loro desiderato Armageddon:

1) Guerra nucleare

2) Malattia indotta

3) Disastro naturale

4) Collasso finanziario

5) Insurrezione generale

…e lui aveva classificato questi cinque scenari in base alla probabilità. Ma l’articolo di Montoya di vent’anni fa è svanito da tempo nell’etere. L’essenza era la mia convinzione che il collasso finanziario sarebbe stata la soluzione scelta dell’Elite per abbattere la mandria, quando il fumo e gli specchi del sistema finanziario non potevano più essere mantenuti .

Il crollo finanziario del 2008-2009 ha quasi dimostrato che tale teoria era corretta, ma ha principalmente portato a bande erranti di senzatetto che vivono lungo le strade e nei vicoli affluenti, mentre la popolazione mondiale che grava sulle preziose risorse di Bill Gates ha continuato a crescere.



La guerra nucleare è stata scartata, perché alla fine questo ha un impatto anche sulle élite, indipendentemente dai preparativi che possono fare.

E sembrava che anche la malattia indotta non sarebbe stata un’opzione per ridurre la popolazione, poiché anche le élite e le loro famiglie avrebbero potuto soffrire del contagio .

Immagina la mia sorpresa. Anche se il contagio potrebbe non uccidere nei numeri previsti dalle élite, questo è ovviamente un risultato desiderato. Ancora più importante, le élite impongono il controllo sulla popolazione e una considerazione a lungo termine su come tali restrizioni possano frenare la riproduzione umana, il che è importante.

Recentemente le élite hanno persino tentato di spaventare la popolazione con la prospettiva di una “minaccia UFO” . Di cosa trattasse la minaccia UFO o perché sia ​​stata tentata è sconosciuto, ma la popolazione mondiale ha riso dell’idea. Con l’incredula consapevolezza che gli alieni – anche se umani – vivono già in mezzo a noi con la loro predilezione per l’irragionevolezza, forse era solo un’altra « prova ».

Ma poi c’è anche la guerra, che infuria ancora in aree del mondo, alcune in gran parte dimenticate, come lo Yemen, il Donbass e la Somalia.

E allora la guerra? Secoli fa fino ad oggi, i pensatori critici si chiedevano: «Dove sono i grandi filosofi di oggi? » Ne presenterò uno: Bruce Lee . Nel ‘ Tao del Jeet Kune Do ‘ Bruce Lee ha scritto che bisogna imparare a pensare come il nemico, senza diventare il nemico .

Come uomo di pace in cerca di armonia, Lee alla fine capì che l’impegno per la non violenza era della massima importanza. Al contrario, essere capaci quando ci viene imposta la violenza, è il dilemma che tutti coloro che sono contro la guerra devono affrontare. I nostri principi ci proibiscono di impegnarci nella violenza, tuttavia lo Stato ci impone la violenza. Cosa fare?

È la lotta eterna su come possiamo vivere in pace quando le grandi potenze ci impongono la guerra. E ora, con questo contagio, apparentemente progettato per controllarci, ci troviamo di fronte a un dilemma altrettanto impegnativo se non di più.



Steve Brown

In esclusiva da Strategika 51

Traduzione: Luciano Lago

P.S. Le tesi contenute nell’articolo possono non essere necessariamente condivise dalla redazione.