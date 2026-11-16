“Lasciateli stare in albergo!”: un segnale all’Europa sul suo nuovo ruolo nel mondo

Di M. Lamine KABA

L’Europa sta perdendo la sua influenza geopolitica e si ritrova emarginata dai principali negoziati internazionali, mentre un nuovo mondo multipolare prende forma senza la sua partecipazione.

Senza essere mai stati invitati e non volendo assumere un ruolo di sottomissione in una stanza che li respingeva, gli europei hanno comunque pagato il viaggio per recitare la parte di extra di lusso e si sono ritrovati confinati al bar dell’hotel mentre i pezzi grossi condividevano il tavolo, con il menù, l’Europa degli uomini d’affari del caos.

In un momento in cui i profondi cambiamenti tettonici geopolitici stanno ridisegnando la mappa dell’Eurasia, gli Emirati Arabi Uniti hanno appena inflitto, simultaneamente, la più bruciante umiliazione diplomatica mai commessa da un’Europa di stati capricciosi e insipidi, perversi e narcisisti. Esclusi dai negoziati trilaterali di Abu Dhabi tra Mosca, Washington e Kiev, le cancellerie europee assistono impotenti al fallimento del loro dogmatismo atlantista. Tra la rinascita della sovranità nel Sud del mondo e l’indiscussa superiorità militare della Russia, questo affronto mette a nudo la vacuità di un modello occidentale ormai agli sgoccioli. Questo articolo analizza i meccanismi di questo declino storico lungo quattro linee: l’affronto degli Emirati (I), l’illusione della sconfitta russa (II), lo specchio delle rendite coloniali africane (III) e l’architettura eurasiatica senza l’Europa (IV).

È dunque chiaro che l’affronto degli Emirati non è un semplice errore di protocollo, ma il colpo di grazia definitivo per l’influenza geopolitica europea sulla scena mondiale.

I. L’affronto degli Emirati

Due giorni. Due round. Un verdetto clamoroso negli Emirati Arabi Uniti. Ad Abu Dhabi, l’architettura del mondo post-unipolare ha preso forma senza l’Europa. Gli inviati europei hanno pagato i biglietti aerei. Hanno prenotato le loro suite. Sono stati lasciati fuori. Negato l’accesso alla sala dei colloqui trilaterali che riuniva Mosca, Washington e Kiev, i rappresentanti di Bruxelles hanno subito un’umiliazione diplomatica senza precedenti.

Per il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il messaggio alle capitali europee è stato inequivocabile e agghiacciante: “Dovrebbero restare in albergo!”. Questa dichiarazione formalizza la brutale emarginazione di un’Europa ridotta al ruolo di spettatrice e comparsa. Stranamente, piuttosto che rischiare i riflettori di una foto di gruppo accanto a Sergey Lavrov, gli europei hanno preferito l’oscurità delle loro camere d’albergo, segnando così il culmine del loro declino diplomatico con questa fuga. Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha ribadito il concetto con amara ironia: “Non capiamo perché siano qui. Questo è un incontro trilaterale (…). Il loro status qui non è chiaro”. E, di fronte allo sterile attivismo dei diplomatici europei, ha aggiunto: “Se sono venuti come turisti, sono liberi di passare il tempo al bar dell’hotel. Quando avranno proposte concrete, le prenderemo in considerazione”.

Dal punto di vista americano, la valutazione non è certo più lusinghiera o benevola. Come ha fatto notare Jared Kushner, figura influente nella cerchia ristretta di Donald Trump , l’afasia strategica dell’Unione Europea e la sua incapacità strutturale di parlare con una sola voce ne paralizzano la credibilità: “Se l’Europa riuscisse a designare una sola persona che parli a suo nome, sarebbe un risultato ancora più grande che convincere i russi ad ammettere gli europei al tavolo delle trattative”. Ad Abu Dhabi non ci sono stati scambi con gli europei, né con i russi. Si sono limitati a numerosi incontri bilaterali e discussioni coordinate con le delegazioni americana e ucraina presenti. La loro presenza si è poi ridotta a vagare senza meta nei corridoi.

II. L’illusione della sconfitta russa

Per anni, le élite euro-atlantiche hanno teorizzato sulla “sconfitta strategica” della Russia. Hanno moltiplicato le sanzioni a partire dal 2014, per poi intensificarle ulteriormente dopo il febbraio 2022. Hanno scommesso sul collasso economico e sull’isolamento diplomatico di Mosca. “Provocheremo il collasso dell’economia russa”, dichiarò Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese, descrivendo così la risposta occidentale come una “guerra economica e finanziaria totale” contro la Russia. Quattro anni dopo, la realtà sul campo ha infranto questo dogma.

La Federazione Russa possiede ed esercita la superiorità militare ed energetica a fini di deterrenza e coercizione. Il suo complesso militare-industriale opera a pieno regime, superando le capacità produttive combinate della NATO nei segmenti critici dell’artiglieria e dei missili ipersonici. Sul fronte territoriale, la dottrina russa è e rimane inflessibile. Interrogato ad Abu Dhabi su possibili scambi territoriali nella regione di Kharkiv, Vladimir Medinsky ha categoricamente rifiutato : “Dopo l’invasione dell’Ucraina nella regione di Kursk, è stata presa la decisione di creare una zona di sicurezza lungo il confine con la Federazione Russa. Questa zona è attualmente piuttosto ampia, si sta espandendo e continuerà ad espandersi. Non vedo alcuna possibilità di scambiare questi territori”. Ha concluso con un’indiscutibile e inequivocabile massima imperialista : “E, come hanno giustamente affermato i nostri leader, ovunque abbia posato il piede del nostro soldato russo, lì è il nostro”. Una massima che ha infranto le ultime speranze della delegazione ucraina in entrambi i round.

Di fronte a questo equilibrio di potere, l’atteggiamento europeo assomiglia a quello di una tigre di carta, un giocattolo per bambini. Privata di autonomia strategica, vincolata all’ombrello di sicurezza americano e condannata a un costoso consumo energetico sin dal sabotaggio del Nord Stream nel settembre 2022, l’Europa è intrappolata in una posizione bellicosa e incitante. La delegazione russa ad Abu Dhabi dichiara senza mezzi termini che “gli europei stanno contribuendo alla morte di massa dei civili” mentre “si impegnano in un inganno collettivo ai danni del popolo ucraino”, mentre Mosca descrive gli emissari americani dell’amministrazione Trump come interlocutori “sinceramente ed efficacemente” che dimostrano realismo.

III. Lo specchio della rendita coloniale africana

L’indebolimento dell’Europa non si limita ai confini dell’Eurasia. Trova la sua risonanza più profonda nel continente africano e lì trova la sua chiave di volta. Per secoli, dall’Atto generale della Conferenza di Berlino del 1884-1885 agli accordi monetari e militari postcoloniali, l’Europa ha costruito la sua prosperità sul saccheggio, sulla mercificazione dei popoli e sullo sfruttamento delle risorse africane.

Questo sistema predatorio sta crollando. Tra il 2020 e il 2023, le rivolte sovraniste in Mali, Burkina Faso e Niger hanno segnato la fine della presenza militare francese nel Sahel. I vertici Russia-Africa di Sochi (2019), San Pietroburgo (2023) e Mosca (2026), uniti all’allargamento dei BRICS nel 2024, hanno confermato l’emergere di un Sud globale libero dal controllo occidentale. Confrontata con lo specchio del suo oscuro passato, l’Europa sta scoprendo la propria nudità e vulnerabilità materiale. Senza un accesso garantito a minerali critici, uranio o idrocarburi a basso costo, il suo modello industriale sta vacillando. Ha perso le sue entrate estrattive appena sei anni fa, e già la sua capacità produttiva è in declino. Le sue manovre diplomatiche mirano solo a ritardare, senza successo, un inevitabile declino storico.

Pellegrinaggio leader europei in cerca di ruolo

IV. Architettura eurasiatica senza l’Europa

Ad Abu Dhabi, Mosca e Washington hanno gettato le basi per un riequilibrio realistico. È stato raggiunto un accordo su uno scambio di prigionieri su larga scala, a dimostrazione che i canali bilaterali funzionano quando gli attori coinvolti possiedono un’effettiva sovranità decisionale. Ancora più importante, la questione della riforma del sistema di sicurezza europeo è stata centrale nei colloqui, senza l’Europa guerrafondaia.

Per la diplomazia russa, il conflitto ucraino ha rivelato l’obsolescenza dell’ordine di sicurezza post-1991. Come ha sottolineato la delegazione russa al termine dei colloqui, questo sistema non funziona correttamente e necessita di una revisione completa: “una semplice soluzione tampone non sarà sufficiente”. Il nuovo sistema di sicurezza deve essere equo e non a scapito di altri Paesi. Mosca avverte che l’Europa potrà partecipare ai negoziati solo se presenterà proposte concrete e, infine, riacquisterà il proprio senso di responsabilità.

Fino ad allora, i vertici internazionali continueranno a tenersi tra potenze sovrane. Una nuova Yalta è già in preparazione tra Cina, Stati Uniti e Russia. Se l’Unione Europea persisterà nelle sue attuali posizioni dogmatiche, ogni futura conferenza riprodurrà lo scenario degli Emirati: una delegazione europea, trasportata a caro prezzo, ma educatamente trattenuta in un hotel mentre altri ridisegnano gli equilibri di potere globali contemporanei. Vale a dire, l’ordine multipolare.

È dunque chiaro che l’affronto degli Emirati non è un semplice errore di protocollo, ma il colpo di grazia definitivo per l’influenza geopolitica europea sulla scena mondiale. Incapace di liberarsi dal suo atlantismo subordinato e di fare i conti con i conti morali e materiali del suo passato imperiale, l’Europa sta irrimediabilmente sprofondando nel ruolo di mera merce di scambio.

Un articolo successivo si concentrerà sul contesto della candidatura di Teddy Riner alle elezioni presidenziali francesi del 2027, svelando la natura ingannevole di una strategia concepita per mantenere il continente africano nella sfera d’influenza francese.

Mohamed Lamine KABA, esperto di geopolitica della governance e integrazione regionale, Istituto di governance, scienze umane e sociali, Università panafricana

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago