L’ascesa e l’ignominiosa caduta del premier britannico crollata in disgrazia





di Stephen Lendman

Figura malfamata per tutta la sua vita pubblica, Liz Truss ha seminato i semi della propria morte politica.

Inadatti a qualsiasi ufficio pubblico, i conservatori condividono la colpa per averla scelta per il lavoro più importante.

La loro scelta insensata era come cercare di incastrare un piolo quadrato in un foro rotondo, un atto di futilità ogni volta che ci si provava.

Non c’è modo di abbellire il caos che questo premier ha creato a tempo di record.

Come ha sottolineato un osservatore, la sua durata di conservazione politica è stata di più breve durata rispetto alla lattuga.

Il giorno prima delle sue dimissioni, i redattori del London Guardian hanno detto che ha “finito … qualsiasi sua autorità di primo ministro ed ha esaurito ogi credibilità”.

Il regime che lei “ha formato sei settimane fa non esiste più”.

I suoi piedi d’argilla si sono sgretolati come neve al sole.

“Il suo progetto (disfunzionale) è finito. La sua “disciplina è crollata”.

La Truss sta a malapena tenendo duro, perdendo la presa prima che un nuovo PM la sostituisca.

La sua agenda interna era incentrata sul rendere la maggioranza britannica più povera per avvantaggiare maggiormente i pochi privilegiati.

Non c’è “nessuna prospettiva” che cambi i suoi modi e piani malvagi.

Non c’è “nessuna giustificazione per tenerla” più al numero 10, anche se la sua sostituzione probabilmente non allevierà il caos che ha causato.

Invece di un nuovo Primo Ministro scelto dai Tories, in effetti “quella scelta dovrebbe essere fatta dal popolo britannico”.

Ma data l’autocrazia al confine con la tirannia nel Regno Unito e in altri paesi occidentali, le possibilità di una democrazia come dovrebbe essere sono zero.

Quando ha iniziato il suo incarico il 6 settembre, chi avrebbe pensato che sarebbe crollata a tempo di record.

I suoi predecessori dal mandato di Harold Wilson dal 4 marzo 1974 al 5 aprile 1976 sono durati tutti in carica almeno tre anni, rispetto ai 45 giorni di Truss.

Prima del suo tumultuoso mandato, il primo ministro britannico in servizio più corto era stato George Canning, in carica per 119 giorni prima di morire di polmonite.

A tempo di record, Truss potrebbe aver ucciso l’economia britannica e forse il dominio dei Tory dal 2010 con la sua scomparsa.

Secondo un sondaggio YouGov di fine settembre per il London Times, il Labour avrebbe sconfitto i Tories se si fossero tenute nuove elezioni.

Se si tenesse un’elezione oggi, i laburisti otterrebbero il “52%” di sostegno, i conservatori “24%”, i liberaldemocratici “10%”, i verdi “5%”, SNP “4%” e la riforma “3%”.

I titoli di MSM leggono come necrologi dei suoi tumultuosi 45 giorni come PM.

Reuters: “Liz Truss è stata licenziata dopo sei settimane dall’inizio del lavoro”.

The Telegraph poche ore prima delle sue dimissioni:

“Liz Truss deve andare ia (per) i Tor(ies) per avere questi qualche possibilità di riprendersi” dal loro disastroso incarico.

Un articolo precedente chiamava Liz Truss selezionata – non eletta – la più abissale incompetente primo ministro del Regno Unito nella memoria moderna per una buona ragione.

Combina il totale disprezzo per i normali britannici nel servire gli interessi dei privilegiati esclusivamente – a loro spese – con profonda incompetenza, arroganza e riluttanza a riconoscerla troppo ovvia per ignorare le carenze.

Boris Johnson spera di ritornare in carica

Dopo le sue dimissioni, il Telegraph ha intitolato:

BoJo (Johnson) “si aspettava di correre nella corsa alla leadership dei Tory quando il Primo Ministro si è dimesso”

Sta “prendendo in giro il tentativo di riavere il suo vecchio lavoro” – nonostante il suo mandato pieno di scandali.

The Sun titolava:

“Liz Truss si dimette drammaticamente dalla carica di Primo Ministro dopo soli 44 giorni al numero 10 segnati dal fiasco del mini-budget e dalle lotte interne dei Tory”

Il Daily Mail titolava:

“Truss si dimette dopo soli 44 giorni al numero 10: il PM ammette la sconfitta dopo i colloqui sulla crisi con i capi Tory per l’inondazione di lettere di sfiducia dei parlamentari – con un sostituto da scegliere tra una SETTIMANA mentre Boris Johnson e Rishi Sunak si preparano a “battagliare per l’anima della festa’ ”

E questo dal Times di Londra:

“Liz Truss si dimette da PM con Boris Johnson che dovrebbe candidarsi”

“Il successore del primo ministro britannico in servizio più breve sarà scelto entro una settimana”

NBC News l’ha strappata, dicendo “Truss si dimette dopo il disastroso piano economico”

AP News ha intitolato: “Liz Truss ha promesso al Regno Unito una scossa, ma è stata invece costretta ad abbandonare” (la scossa l’ha presa lei).

“Il più breve incarico nella storia britannica; Il piano fiscale ha scatenato la rivolta”, titola il NYT.

“Gli elettori non si fidano più (Tory) dell’economia”, ha titolato WaPo.

Mercoledì, il London Guardian ha riferito che “il suo assediato (il regime è) a rischio di collasso” dopo che la sua segretaria degli interni, Suella Braverman, si è dimessa, presentando una lettera di sfiducia a Truss, dicendo:

“Ho delle preoccupazioni sulla direzione (del regime Truss)”.

Quasi subito in carica dal 6 settembre, ha dato ragione ai suoi critici.

È terribile come l’avevano avvertita.

La sua agenda dà la priorità al governo, per favorire i britannici privilegiati esclusivamente a spese di tutti gli altri, oltre ad essere sottomessa agli interessi diabolici egemoni degli Stati Uniti.

Martedì, lo studioso-medico schietto, il dottor Vernon Coleman, non ha usato mezzi termini su di lei, dicendo:

Ha “aggredito milioni di pensionati (del Regno Unito) che ora vivranno e moriranno in condizioni di estrema povertà”, aggiungendo:

“È consuetudine che i consulenti pensionistici raccomandino a coloro che hanno tra i 50 ei 60 anni di mettere il loro gruzzolo nelle scrofette (obbligazioni) del governo”.

Durante il mandato di Truss, “molti fondi gilt sono diminuiti del 30-50%”.

Recupereranno mai le perdite, ha chiesto Coleman?

Truss ha rassegnato le dimissioni dopo “sei settimane caotiche in carica durante le quali il suo indice di gradimento è sceso più in basso di qualsiasi primo ministro britannico degli ultimi decenni”, ha riferito il WSJ.

Rimarrà in giro fino a quando non verrà scelto un nuovo PM la prossima settimana.

Potrebbe essere andata via, ma il governo del Regno Unito per le élite al potere e gli interessi esclusivi continuerà, non importa chi sia al numero 10.

La stessa inquietante realtà si applica agli Stati Uniti e altrove in tutto l’Occidente.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago