L’ascesa della Cina: da colonia umiliata a potenza globale





di Brian Berletic(*)

Mentre la Cina celebrava i 100 anni del Partito Comunista Cinese (PCC) al potere, celebrava anche l’ascesa di questa nazione da colonia umiliata, soggiogata dall’imperialismo occidentale, a potenza globale.

Solo negli ultimi 21 anni del 21° secolo, la Cina si è trasformata da nazione in via di sviluppo, a grande rivale degli Stati Uniti, fino ad essere ora pronta a superare gli Stati Uniti e l’Occidente in generale.

L’ascesa della Cina ha significato anche l’ascesa dell’Asia e non solo, poiché costruisce un’alternativa al cosiddetto “ordine internazionale basato su regole” creato da ed esclusivamente per gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali.

Il discorso del presidente cinese Xii Jinping per commemorare il 100° anniversario del PCC era privo di un’autoproclamata “leadership globale” e si concentrava invece sul rafforzamento della Cina internamente contribuendo in modo costruttivo al progresso del mondo all’estero, menzionando la sua enorme baldoria nella costruzione di infrastrutture: One Belt, One Road – il nome del programma cinese.

Il presidente Xi Jinping ha anche notato la trasformazione della Cina da “un’economia pianificata altamente centralizzata a un’economia di mercato socialista”.

In effetti, la Cina di oggi non è la Cina di Mao Zedong, né la Cina di 100 anni fa, sebbene i media occidentali abbiano lavorato duramente per convincere il pubblico globale del contrario, cercando di rafforzare non solo i pregiudizi più negativi nei confronti della Cina, ma anche quelli più imprecisi.

L’ascesa della Cina, una pillola difficile da ingoiare per gli egemoni occidentali

Il discorso del presidente Xi Jinping e le attività correlate al centenario del PCC hanno riguardato un’ampia gamma di argomenti. Le celebrazioni e le esibizioni hanno notato i progressi della Cina in tutto, dalla produzione industriale, alla produzione di energia e alle infrastrutture, all’esplorazione dello spazio, alla riduzione della povertà e allo sviluppo delle forze armate cinesi.

In effetti, la Cina ha compiuto per i suoi 1,4 miliardi di cittadini, nonché per i suoi amici e alleati all’estero, imprese nel settore dello sviluppo, della pace e della stabilità senza rivali per l’Occidente.

Eppure la copertura mediatica occidentale sembrava fissata su una singola frase tratta da un discorso di oltre 5.000 parole.

La BBC nel suo articolo, “CCP 100: Xi avverte la Cina non sarà ‘oppressa’ nel discorso dell’anniversario”, Xi Jinping inizierebbe affermando:

Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che le potenze straniere “si andranno a sbattere la testa” se tenteranno di fare i prepotenti o se cercheranno di influenzare il paese.

Il premier Xi Jinping alle esercitazioni navali

La citazione aveva lo scopo di provocare il pubblico occidentale, molti dei quali sono guidati dai rispettivi media preferiti ad adottare un senso di superiorità e a sentirsi minacciati dai successi della Cina.

Questa manipolazione dei media occidentali doveva anche accoppiarsi con una massiccia campagna di disinformazione che descriveva la Cina come una minaccia per la pace e la stabilità globali, portando il pubblico a vedere la citazione come una minaccia di “colpire” la testa di chiunque cerchi ora di ritenere la Cina responsabile.

La BBC ha deliberatamente omesso qualsiasi contesto relativo alle preoccupazioni fondate del presidente Xi Jinping o della Cina riguardo alle potenze straniere che a un certo punto della storia recente della Cina hanno colonizzato sezioni del suo territorio con Hong Kong che è stata restituita alla Cina dagli inglesi solo come di recente, nel 1997, e con Taiwan ancora mantenuta come punto d’appoggio occidentale nel territorio cinese fino ad oggi.

In effetti, l’unica menzione di Hong Kong e Taiwan da parte della BBC riguardava le affermazioni sulla “repressione” di Pechino su Hong Kong e le tensioni sulla riunificazione di Taiwan con la Cina continentale – due punti di contesa creati deliberatamente dall’Occidente come mezzo per fare pressione su Pechino e per contenere l’ascesa della Cina.

L’umiliazione della Cina da parte dell’Occidente è durata quasi un secolo e per molti versi continua ancora, anche se in misura sempre minore.

L’arresto della mnager, Chief Financial Officer di Huawei, Meng Wanzhou nel 2018, da parte della polizia canadese su indicazione del governo degli Stati Uniti per presunte violazioni delle sanzioni illegali degli Stati Uniti contro l’Iran è un esempio pertinente di questa continua campagna dell’Occidente per esercitare il “dominio” sulla Cina e per umiliare quel paese e la sua gente in ogni momento.

Tecnologia cinese

La BBC nel suo articolo ha anche affermato che la Cina “ha ripetutamente accusato gli Stati Uniti di cercare di frenare la sua crescita”, come per suggerire che Pechino lo sta immaginando come fantasia, piuttosto che essere questo un tema centrale della politica estera degli Stati Uniti nei confronti della Cina e dell’Asia in generale.

Documenti statunitensi come il declassificato “UЫ Strategic Framework for the Indo-Pacific”, pubblicato come parte degli archivi della Casa Bianca di Trump, affermano esplicitamente che gli obiettivi degli Stati Uniti in Asia includono il mantenimento del “primato strategico degli Stati Uniti nella regione dell’Indo-Pacifico” e “promuovere un ordine economico liberale impedendo alla Cina di stabilire nuove sfere di influenza illiberali”.

In realtà, il desiderio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mantenere il primato sull’Asia (inclusa la Cina) è stato ripreso dall’amministrazione Biden – che a sua volta persegue un’agenda che va avanti da decenni – articolata già negli anni ’60 nei “Pentagon Papers .”

Ed è una politica che continua ancora oggi. L’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden nelle sue “osservazioni sul posto dell’America nel mondo”, affermerebbe che la “leadership americana” deve incontrare “l’autoritarismo in avanzamento, comprese le crescenti ambizioni della Cina di rivaleggiare con gli Stati Uniti”.

In quale altro modo sarebbero stati raggiunti gli obiettivi dichiarati di Trump o Biden oltre a “frenare la crescita della Cina?”

Ed è esattamente ciò che le sanzioni statunitensi, il rapimento dei leader del settore, la destabilizzazione degli alleati cinesi e la sua crescente guerra di propaganda contro la stessa Cina mirano a raggiungere: frenare la crescita della Cina.

Gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati del G7, ora si trovano non solo superati dalla Cina, ma impegnati in una campagna di prepotenza geopolitica con una nazione sempre più in grado di reagire.

Forze militari cinesi

L’inevitabile resa dei conti con l’Occidente?

La Cina comprende che “l’Occidente” non è solo Wall Street, Washington, Londra e Bruxelles. È una regione che comprende centinaia di milioni di persone che altrimenti potrebbero essere potenziali partner nella costruzione di un nuovo ordine mondiale multipolare in cui la sovranità nazionale – non un arbitro internazionale, autoproclamatosi “gendarme del mondo” collegato ad interessi speciali della élite – che ne detiene il primato.

A tal fine, la Cina ha esercitato pazienza. L’ascesa della Cina al di fuori della portata di questi interessi speciali in declino è inevitabile.

La Cina ha una popolazione 4-5 volte più grande degli Stati Uniti. La sua popolazione è laboriosa e ben istruita. La Cina produce milioni di laureati in più nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica rispetto agli Stati Uniti, ogni anno. Si tratta di laureati che contribuiranno direttamente alla ricerca e allo sviluppo, all’innovazione tecnologica, al miglioramento della produzione e all’espansione complessiva della già massiccia capacità industriale della Cina, nonché alla costruzione di infrastrutture essenziali sia in patria che all’estero come parte dell’iniziativa OBOR.

La Cina è già considerata dalle nazioni asiatiche come uno dei principali partner commerciali e investitori. Persino nazioni come l’Australia e la Nuova Zelanda si trovano a fare perno verso est, anteponendo lo sviluppo economico alle tradizionali alleanze politiche. La leadership australiana sta tentando di ignorare le mutevoli maree della geopolitica e quindi ha autoinflitto difficoltà economiche alla sua popolazione. La Nuova Zelanda ha compiuto un atto di bilanciamento molto più aggraziato a proprio vantaggio, creando un precedente da seguire per gli altri, comprese le nazioni occidentali.

Le forze navali cinesi sono già più grandi di quelle degli Stati Uniti, con il resto delle sue forze armate più che in grado di difendersi da qualsiasi aggressione occidentale contro di essa nel proprio territorio.

E mentre i media occidentali continuano a citare la minaccia della Cina che usa la forza militare per “prendere” Taiwan, Taiwan – come le nazioni della regione – si è trovata economicamente legata all’ascesa del continente. Taiwan è inoltre un territorio della Cina e il popolo di Taiwan condivide un destino comune con la terraferma. È l’ascesa della Cina che spinge l’economia di Taiwan, non il commercio con l’Occidente. Questa è una tendenza che continuerà solo nel prossimo futuro.

La Cina ha realizzato la più grande flotta navale al mondo superando USA, Giappone e Regno Unito

Guardando a questi fondamentali, cosa possono fare gli Stati Uniti e i suoi partner per “mantenere il primato” sulla “regione indo-pacifica” e di conseguenza sulla Cina? Mentre gli Stati Uniti tentano di utilizzare sanzioni, sovversione politica – sia all’interno che lungo i confini della Cina – e persino aggressioni militari per procura o direttamente – la leadership degli Stati Uniti sembra non aver considerato se la premessa di mantenere il primato su una nazione con una popolazione più ampia e che presto avrà un’economia più grande è un postulato sempre valido per cominciare.

La celebrazione del centenario del PCC e tutto ciò che il governo e il popolo cinese hanno ottenuto nel secolo scorso è una storia che non sta bene per un Occidente determinato a deridere questi risultati e ad aggiungere carburante a una guerra di propaganda utilizzata per disfare questi realizzazioni.

La storia dell’ascesa della Cina non riguarderà solo come è diventata una colonia impoverita e umiliata di potenze occidentali fino a diventare una superpotenza globale, e forse anche la prima superpotenza globale, ma anche una storia su come ha potuto e continuerà a navigare nella pericolosa ostilità occidentale, oltre alle politiche irrazionali dell’Occidente nel suo tentativo sempre più disperato di contenere questa crescita.

Sarà anche una storia sul fatto che la Cina abbia imparato dall’errata ricerca dell’egemonia insostenibile da parte dell’Occidente una volta completata la sua ascesa.

*Brian Berletic è un ricercatore geopolitico e scrittore con sede a Bangkok, in particolare per la rivista online “New Eastern Outlook”

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano Lago