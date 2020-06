L’arcivescovo di Gerusalemme, Atallah Hanna, ha dichiarato che coloro che hanno cospirato contro la Siria non difenderanno la Palestina

da Redazione





Gerusalemme occupata. L’arcivescovo di Sebastia greco-ortodosso , arcivescovo Atallah Hanna ha fatto appello a tutte le nazioni libere del mondo per non perdere di vista la causa palestinese.

Hanna stava parlando durante un’intervista televisiva con il canale al-Mayadeen Channel trasmessa lunedì.

Ha detto che le iniziative per il cessate il fuoco per porre fine a un’aggressione israeliana contro Gaza sono “miseramente fallite” perché, ha detto, “non soddisfano le aspirazioni del popolo palestinese” che ha riassunto sono quelle per porre fine all’aggressione, sollevando il blocco e apertura valichi di frontiera.

L’arcivescovo cristiano ha descritto la Striscia di Gaza come la “più grande prigione israeliana”, facendo saltare i doppi standard statunitensi mentre parlano del “diritto alla vita” degli israeliani che negano lo stesso diritto al popolo palestinese.

Commentando la situazione in Siria, che considerava inseparabile dalla situazione in Palestina e Iraq, Hanna ha affermato che quando la crisi è scoppiata, gli stati arabi del Golfo si sono affrettati a inviare armi e terroristi in Siria invece di svolgere un ruolo positivo nel risolvere la crisi.

“Da coloro che cospirano contro la Siria e inviano armi ai terroristi non ci si può aspettare che questi difendano la Palestina”, ha sottolineato l’arcivescovo Hanna.

Hanna denigrato le malvagie “primavere arabe” come nient’altro che una cospirazione progettata per lacerare la nazione araba, avvertendo di irremovibili tentativi israeliani di liquidare la causa palestinese.

Arcivescovo greco ortodosso di Gerusalemme Atallah Hanna

Inoltre, l’arcivescovo di Gerusalemme per i greco-ortodossi, Atallah Hanna, ha denunciato che la cosiddetta “Legge di Cesare” (Caesar act) dell’Amministrazione USA è un crimine orribile che viene commesso sotto gli occhi di tutto il mondo e ha sottolineato la necessità di affrontare questa misura ingiusta.

Durante l’incontro di mercoledì con una delegazione del Golan siriano occupato, l’arcivescovo Hanna ha invitato uomini liberi in tutto il mondo a lavorare per abortire questa legge razzista e antiumana.

“Da Gerusalemme, inviamo un messaggio di solidarietà con il nostro popolo nel Golan siriano occupato e con il popolo siriano contro questa legge volta a privarli del loro pane e medicine quotidiane”, ha detto.

M. Ismael

Fonti: SANA – Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago