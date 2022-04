“L’Arabia Saudita e i suoi alleati cercano di consegnare lo Yemen a Israele”

La guerra dimenticata per cui l’Occidente non si indigna

Il ministro della Difesa yemenita denuncia che la cosiddetta coalizione saudita cerca di consegnare il Paese arabo a Israele e ai suoi sponsor occidentali.

I paesi membri della cosiddetta coalizione dell’aggressore saudita stanno cospirando per raggiungere accordi per consegnare lo Yemen al regime sionista e ai paesi occidentali che lo sostengono in cambio dell’adempimento di alcune richieste , ha denunciato il generale Muhamad Naser al-Atefi (nella foto in alto), Martedì, secondo il rapporto, la catena locale Al Masirah .

Di fronte a una situazione del genere, Al-Atefi ha chiesto agli yemeniti di non partecipare a questa cospirazione e di continuare a resistere contro gli arroganti invasori, poiché la vittoria è certa.

Lo Yemen NON è gli Emirati! La bandiera israeliana non sarà mai issata qui!

Come ha lamentato il ministro della Difesa yemenita, la monarchia araba e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) stanno cercando di reclutare yemeniti e offrire loro sostegno per continuare la guerra che hanno condotto contro il paese più povero del mondo arabo dal marzo 2015.

Lo Yemen è pronto ad affrontare le trame nemiche

Al-Atefi ha anche sottolineato che lo Yemen è disposto a unire gli sforzi per raggiungere una pace giusta e allo stesso tempo è pronto ad affrontare i nemici e le loro trame.

Inoltre, ha proseguito, le forze armate yemenite, che hanno il sostegno del movimento popolare Ansarolá, sono impegnate nel cessate il fuoco nonostante le continue violazioni dell’est da parte del regno arabo.

Forze USA nello Yemen in supporto dell’Arabia Saudita

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha annunciato il 1 aprile che la coalizione di aggressori guidata dall’Arabia Saudita e dal governo per la salvezza nazionale dello Yemen aveva concordato un cessate il fuoco di due mesi che è entrato in vigore il giorno dopo e che potrebbe essere rinnovato con il consenso di i partiti.

I media locali yemeniti hanno riferito all’inizio di questo mercoledì che, nelle ultime 24 ore, la cosiddetta coalizione saudita ei suoi mercenari hanno violato la tregua 164 volte.

Nota: La guerra dimenticata realizzata dall’Arabia Saudita e dai sui alleati occidentali (Stati Uniti e Gran Bretagna) non viene proiettata sulle reti TV dell’occidente poichè sarebbe imbarazzante mostrare i crimini commessi dalle forze saudite ed anglo americane con il genocidio della popolazione civile, che viene ripetutamente bombardata dai caccia sauditi con l’assistenza logistica anglo USA.

Fame, bombe e carestia nello Yemen assediato da Arabia Saudita e forze USA

Non si deve far vedere lo spettacolo di centinaia di migliaia di bambini che muoiono di fame e di bombardamenti per effetto del blocco del paese effettuato dalla flotta USA e britannica che impedisce l’arrivo di generi necessari, cibo e medicinali, per la popolazione stremata dopo circa sette anni di guerra. Non ci sono telecamere disponibili, non è uno spettacolo remunerativo per la propaganda occidentale, anzi potrebbe essere controproducente.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago