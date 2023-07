L’esercito russo ha distrutto le forze di contrattacco dell’esercito ucraino, che da un mese cercavano di avvicinarsi ad Artyomovsk.

La controffensiva ucraina alla periferia di Artyomovsk è fallita completamente in poche ore. Come è noto ai giornalisti di Avia.pro, in poche ore i militari russi hanno sconfitto le forze delle Forze Armate dell’Ucraina, che per circa un mese hanno cercato di prendere il controllo delle zone laterali della città, ripristinando completamente il controllo del territorio che è stato preso d’assalto dalle truppe ucraine.

Secondo la fonte, le forze ucraine in realtà si sono esaurite e non sono state in grado di offrire alcuna resistenza all’esercito russo. A seguito dell’attacco da parte russa, è stato possibile prendere il controllo di un vasto territorio a ovest e sud-ovest di Kleshcheevka, nonché nell’area del bacino idrico di Berkhovsky.

Uno dei motivi del ritiro delle forze armate ucraine è la mancanza di forze sufficienti e il supporto dei veicoli blindati. È ovvio che se le forze armate ucraine avessero mantenuto queste posizioni per circa un giorno, sarebbe stato difficile prendere il controllo di questo territorio.

Nota: Le forze ucraine stanno dando sempre più segnali di esaurimento ed aumenta il numero delle diserzioni e della resa di gruppi e reparti, nonostante le contromisure dei battaglioni di disciplina che sparano alla schiena di coloro he arretrano o tentano di arrendersi.

Fonte: avia.pro/news/vsu-za-neskolko-chasov-poteryali-pozicii-kotorye-shturmovali-mesyac

Traduzione e nota: Mirko Vlobodic