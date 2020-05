L’appetito vorace del capitalismo: i corpi sono le merci

di KATHLEEN WALLACE

Il fascino del capitalismo non è mai stato pulito o etico: le radici stesse sono basate su un sistema di continua crescita e sfruttamento, che diventa solo meno feudale e più “moderno” con l’avvento delle credenze che i progressi tecnologici potrebbero introdurre in continui input a aiutare il sistema a sopravvivere.

Questo è stato vero in alcuni modi, come l’avvento del fracking, che è stato in grado di interrompere in modo massiccio il picco di Hubbert (la curva della campana prevedeva di mostrare le graduali riserve di petrolio diminuite). Quel picco fu esteso come un grafico cupo 10 giorni dopo una festa evangelica in spiaggia. Il problema con tutte le cose estrattive e insostenibili è che c’è sempre un respingimento intrinseco. Solo perché c’è più prodotto petrolifero da bruciare non significa che quei gas a effetto serra non si accumuleranno effettivamente bruciandoli: ci sarà da pagare all’inferno .

Ci sono strati di tragedia inerenti a quella nozione capitalistica secondo cui tutto è un bene. Queste meraviglie possono essere estratte, sia attraverso l’estrazione distruttiva, il saccheggio degli oceani, la distruzione della foresta di vecchia crescita …… .ma poi questa pratica accettata passa da queste risorse naturali alle risorse umane (sì, quella frase è carica di simbolismo – non è un caso questo è come ti chiama il tuo lavoro). Questo non è mai stato più evidente nell’America moderna della spinta del valore umano rispetto alla vorace economia affamata di vittime durante questa pandemia.

Una testimonianza del successo del lavaggio del cervello immersivo della nostra società capitalista sarebbero i rally pro-covid (come altro puoi chiamarli?) Segnali urlanti che vengono sostenuti dai manifestanti urlanti – quelli che chiedono che vengano rimosse le restrizioni in modo che il commercio possa continuare nonostante i rischi . I raduni non chiedono il tipo di supporto che le corporazioni ricevono in questi periodi – no, chiedono il diritto di morire per mantenere le ruote unte. È davvero sorprendente.

Come un detto azteco, per favore, ti prego, prendimi invece … .. “Voglio che il mio cuore sia tagliato per i bisogni del dio del sole!”

Proteste contro i detentori del grande capitale

Ma molti manifestanti sembrano essere in pensione di età avanzata. Stanno protestando perché gli altri vengano messi in pericolo per servirli. Questo è parte integrante del diritto denso e soffocante del capitalismo. Dalla cima della catena economica in poi, la maggior parte negli Stati Uniti considera giusto estrarre all’infinito dagli altri e dal pianeta. Il concetto di un valore immateriale non è lì per loro. Il senso del sacro si limita a una religione amica quasi corporativa che usa la parola, ma la maggior parte si trasforma in un parco di divertimenti a tema Gesù con il loro signore a tavola che cambia denaro. Non abbatterebbe mai i tavoli. Ha rispetto per l’autorità. E ti guadagni il rispetto sedendoti tranquillamente con quel gruppo.

Murare il concetto di anima non significa essenzialmente nulla al di là di un timbro di gomma che chiama una persona religiosa, beh, dà libero sfogo a considerare tutto il resto come solo denaro. Un’anima, per mancanza di una parola migliore, è per me qualcosa che in senso non religioso (anche in senso animista non umano) dà un diritto intrinseco di esistere senza essere molestati. Essere liberi da parassiti che distruggono il tuo diritto di essere . È veramente immateriale.

Ma eccoci qui, lasciati con un sistema monetario che è un gioco terribile, pieno di trappole e regole arcaiche che avvantaggiano solo i decisori. Questo è considerato ciò che ha valore e diritti, non tu, non le praterie ondulate sotto i nostri piedi. Quel sistema monetario è la cosa immaginaria, però: è stato inventato da uomini di poca immaginazione, cercando solo di consolidare le regole che proteggevano la propria ricchezza o i propri sogni per ottenerlo.

Coloro che sono i più malati di noi (in senso sociopatico) sono quelli che governano un tale sistema. Seleziona per loro. E non stanno nemmeno cercando di nascondere in questo momento che considerano gli “operai essenziali” come essenziali solo per il loro ingrandimento della ricchezza, non essenziale per le loro famiglie o le loro comunità. Questa è una malattia che hanno questi leader, ma anche i lavoratori e i manifestanti mal guidati lo hanno. Si diffonde più facilmente di covid.

Le vere proteste avrebbero dovuto essere contro queste condizioni economiche inventate che perpetuano l’incertezza e la paura, costringendo gli individui a partecipare a un sistema che li tratta come se fossero nulla – completamente usa e getta. Ma le proteste sono un groviglio di malattie mentali sistemiche e una terribile paura della mortalità: una patetica spacconeria tenuta saldamente sotto forma di un’arma semiautomatica.

Il fatto che coloro che sono i peggiori in termini di sfruttamento degli altri insorgano in questo sistema è evidenziato dalla “scelta” nei candidati presidenziali con cui ci troviamo di fronte. Trump è una caricatura del fantasma estrattivo, fetido e affamato – non può ottenere abbastanza carne grassa per il suo colon, non può avere abbastanza bagattelle dorate o giovani mogli, non abbastanza stimolanti o qualunque diavolo prende che provoca … . È animato di melma, davvero.

Ma poiché cerco sempre di bilanciare questa assurdità tribale, Joe Biden è un prodotto simile. Un po ‘come votare tra il ragazzo che possiede schiavi e batte (a volte uccide) loro e il ragazzo che possiede anche schiavi, ma lo fa sembrare molto più amichevole, una custodia degli schiavi più Jeffersoniana. Non li ucciderà (sono preziosi!) Ma potrebbe scoparli e non liberarli mai. Né Trump né Biden sono adatti a dominare se stessi, figuriamoci. Biden mostra in apparenze registrate che gli piace invadere lo spazio di ragazze e bambini. Deve essere per lui un frutto basso, letteralmente.

Penso che sia un malato nodo che ha – ma si tratta solo di non rispettare l’altro e di godere davvero di prendere da loro quel diritto fondamentale – quello dell’integrità del sé e dello spazio in cui vive. Il rispetto dei bambini e dei loro diritti è una misura enorme della decenza di una persona. Coloro che sono meschini e bassi in genere dominano i bambini o fanno peggio. (….)

L’unica risposta è rivisitare tutto ciò che ci è stato insegnato, tutto ciò in cui siamo stati immersi dall’infanzia. Da ciò, esistono i pericoli, alcuni iniziano a mettere in discussione queste cose solo per essere portati in un posto ancora più oscuro e vendicativo nelle loro menti. Il percorso più difficile è consentire l’apertura a nuovi modi di pensare – capire che il percorso sarà solo estendendo i diritti agli altri e confrontando terribili verità su noi stessi – che sentiamo che è nostro diritto prendere dagli altri. Non è. Dobbiamo iniziare a rispettare coloro che sono umani, animali, persino montagne e fiumi.

Questo non è il nostro solito modo di pensare. Ma questo è l’unico modo per arrivare a un futuro sembrerà qualcosa che valga la pena avere.

Kathleen Wallace scrive dal Midwest degli Stati Uniti. Fonte: Counterpunch.org