L’ansia di Davos e la paura inespressa del fallimento: i primi segni del cambio di rotta degli Stati Uniti in Ucraina

di Alastair Crooke

La paura inespressa che preoccupa i partecipanti a Davos è quella di una nuova debacle, dopo quella dell’Afghanistan.

Klaus Schwab, appassionato di Ucraina, ha sostanzialmente istituito il World Economic Forum (WEF) per mettere in scena Zelensky e sfruttare l’argomento secondo cui la Russia dovrebbe essere espulsa dal mondo civile. L’obiettivo di Schwab era la creme de la creme dei leader delle grandi corporations di tutto il mondo qui riuniti.

Zelensky ha fatto un grande passo avanti: “Vogliamo più sanzioni e più armi”; “Tutti i rapporti con l’aggressore dovrebbero essere fermati”; “Tutte le società straniere dovrebbero lasciare la Russia in modo che i tuoi marchi non siano associati a crimini di guerra”, ha affermato. Le sanzioni dovrebbero essere complete; i valori dovrebbero avere importanza.

La preoccupazione ha travolto il set di Davos: il WEF è un globalismo eccessivo, vero? Eppure queste affermazioni di Schwab suggeriscono un disaccoppiamento. Invertono precisamente l’interconnessione globale. Inoltre, i generali occidentali in carica affermano che questo conflitto potrebbe durare non per anni, ma per decenni. I produttori di denaro si chiedono cosa significherà questo per i loro mercati in parti del mondo che si rifiutano di agire contro la Russia.

È improbabile che questa esplosione di disorientamento fosse nelle intenzioni di Schwab. Forse quest’ultimo è stato più in linea con l’intervento di Soros , che ha affermato che una rapida vittoria sulla Russia era necessaria per salvare la “società aperta” e la stessa civiltà – e che era lì il messaggio del WEF 2022.

La “più grande preoccupazione” di Davos, tuttavia, è emersa da un luogo inaspettato. Poco prima dell’inizio del WEF, il NY Times ha pubblicato un articolo della redazione in cui esortava Zelensky a negoziare con la Russia. L’articolo sosteneva che un tale impegno comportava dolorosi sacrifici territoriali. L’articolo aveva suscitato reazioni indignate e furiose in Europa e in Occidente, forse perché – sebbene formulato come un consiglio a Kyev – il suo obiettivo era ovviamente Washington e Londra (i tradizionali belligeranti).

Eric Cantor, ex Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Whip (un legislatore che ha familiarità con le sanzioni iraniane), presente anche lui a Davos, si è chiesto se l’Occidente sarebbe in grado di mantenere un fronte unito nel perseguimento di obiettivi massimalisti come quelli richiesti da Zelensky e dal suo capo dell’intelligence militare. “Potremmo non ottenere il prossimo voto”, ha detto Cantor (sulla scia del voto da 40 miliardi di dollari apparentemente rivolto all’Ucraina).

Secondo Cantor, escludere del tutto la Russia richiederebbe sanzioni secondarie contro altri paesi. Ciò metterebbe l’Occidente in un conflitto frontale con la Cina, l’India e i circa 60 stati che si sono rifiutati di sostenere una risoluzione delle Nazioni Unite che denuncia l’invasione della Russia. Ha avvertito che gli Stati Uniti si stanno mettendo a rischio giocando eccessivamente il proprio ruolo.

Henry Kissinger

Poi è intervenuto il temibile Henry Kissinger, sempre a Davos. Ha avvertito l’Occidente di smettere di cercare di infliggere una schiacciante sconfitta alle forze russe in Ucraina, dicendo che avrebbe conseguenze disastrose per la stabilità a lungo termine dell’Europa. Ha aggiunto che sarebbe fatale per l’Occidente farsi prendere dall’umore del momento e dimenticare il posto della Russia negli equilibri di potere in Europa.

Kissinger ha dichiarato che la guerra non dovrebbe protrarsi e si è avvicinato a invitare l’Occidente a chiedere all’Ucraina di accettare condizioni ben lontane dai suoi attuali obiettivi di guerra: “I negoziati devono iniziare entro due mesi a venire, prima di creare sconvolgimenti e tensioni che non essere facile da superare”.

Cosa sta succedendo qui ? In poche parole, si vedono i primi segni di fratture nella posizione americana sull’Ucraina. Le crepe in Europa sono già molto evidenti, sia sulle sanzioni che sugli obiettivi della missione. Ma il commento di Cantor secondo cui “potremmo non ottenere il prossimo voto” necessita di ulteriori indagini.

In un articolo precedente , ho sostenuto che la vittoria del senatore JD Vance alle primarie dell’Ohio per un seggio al Senato potrebbe essere significativa. La sua candidatura è stata sostenuta da Trump, che ha poi lanciato un appello a “porre fine alla guerra”. Ora l’indicatore principale è il senatore repubblicano Josh Hawley, ambizioso e noto per le sue aspirazioni di leadership.

All’inizio della guerra in Ucraina, il senatore Hawley chiamò Zelensky, si congratulò con lui e lo incoraggiò. Ma poi ha cambiato idea. Hawley ha continuato a criticare i 40 miliardi di dollari in aiuti proposti all’Ucraina, dopo aver votato “no” nel voto procedurale per portare avanti il ​​pacchetto di aiuti “perché non è nell’interesse degli Stati Uniti”.

All’inizio, come qualcuno ricorderà, ci furono 6 voti alla Camera contro il disegno di legge, poi 60. E al Senato prima ci furono zero e poi 11 voti. Il disegno di legge è stato approvato in fretta poiché i funzionari elettorali temevano che il voto si sarebbe ulteriormente indebolito.

Cosa sta succedendo ? Ebbene, il flusso repubblicano “populista”, che non è mai stato entusiasta degli aiuti esteri, è rimasto scioccato dai 40 miliardi di dollari stanziati per l’Ucraina, mentre gli Stati Uniti mancano di latte materno (e devono fare affidamento sugli aiuti esteri per il latte materno). Questa corrente politica diventa più importante e ha più impatto a causa di un cambiamento strutturale. I candidati politici, e ora anche alcuni think tank americani, si stanno rivolgendo al crowdfunding come principale fonte di finanziamento, allontanandosi dai donatori “consolidati”. Pertanto, la sensazione generale di “coinvolgimento anti-straniero” sta guadagnando slancio.

Naturalmente, non tutti i 40 miliardi di dollari vanno all’Ucraina . Per niente. Secondo i dettagli del disegno di legge, la maggior parte andrà al Pentagono (per l’equipaggiamento già fornito dagli Stati Uniti e dai suoi alleati). E molto andrà al Dipartimento di Stato, per finanziare tutti i tipi di attori non statali “utili” e ONG – in altre parole, è un budget statale profondo con un involucro per l’Ucraina. I sei miliardi stanziati direttamente per nuove armi all’Ucraina includono in realtà sia l’addestramento che le armi, quindi gran parte di questo denaro finirà nelle tasche di stati come il Regno Unito e il la Polonia. La Germania, che fornirà basi “fuori di teatro” agli ucraini nel proprio territorio o in quello dei paesi limitrofi.

Eric Cantor e altri americani del WEF potrebbero descrivere la loro preoccupazione per gli obiettivi occidentali in “compagnia cortese” come una mera espressione delle loro incertezze sulla grande strategia degli Stati Uniti: gli Stati Uniti stanno cercando di punire la Russia per la sua aggressione, o l’obiettivo è un obiettivo più sottile con l’uso della politica che dia al Cremlino una “via fuori dalle sanzioni” se cambia rotta. Ma dietro questa narrazione si nasconde una paura più oscura. La paura inespressa del fallimento.

Che cosa significa ? Ciò significa che gli obiettivi finali della guerra dell’Occidente in Ucraina sono stati finora in grado di rimanere opachi e indefiniti, con i dettagli ignorati per adattarsi all’umore del momento.

Paradossalmente, questa opacità è stata preservata nonostante il fallimento pubblico della prima dichiarazione di intenti dell’Occidente, che prevedeva il sequestro delle riserve estere offshore della Russia, l’espulsione delle banche russe da SWIFT, il sanzionamento della Banca centrale e l’ondata di sanzioni -distruggere a mano a mano il rublo, provocare una corsa al sistema bancario nazionale, far crollare l’economia russa e causare una crisi politica alla quale Putin potrebbe non sopravvivere.

Insomma, la “vittoria” sarebbe rapida, addirittura immediata. Lo sappiamo perché i funzionari statunitensi e il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire se ne sono vantati pubblicamente.

Questi funzionari occidentali erano così sicuri di un rapido successo finanziario che sembrava poco necessario investire in un’ampia riflessione strategica sugli obiettivi o sul corso della spinta militare ucraina secondaria. Dopotutto, una Russia già economicamente al collasso, con la sua valuta in rovina e il morale infranto, avrebbe probabilmente poca o nessuna resistenza alla spinta dell’esercito ucraino nel Donbass e in Crimea.

Bene, le sanzioni sono state un fallimento e le entrate valutarie e petrolifere della Russia sono abbondanti.

E ora i politici occidentali vengono avvertiti dai media, e dai loro stessi militari, che la Russia è “vicina a una grande vittoria” nel Donbass.

È la paura inespressa che preoccupa i partecipanti a Davos: la paura di una nuova debacle, dopo quella dell’Afghanistan. Una debacle tanto più grave in quanto la “guerra” contro la Russia si sta trasformando in un boomerang di collasso economico in Europa, e poiché gli otto anni di investimento della NATO nella creazione di un efficace esercito ausiliario per gli standard NATO si sgretolano.

Ecco cosa dicono i commenti di Kissinger — decodificati —: “Non procrastinare”; ottenere un affare rapido (anche sfavorevole), ma che può essere mascherato e presentato come una “vittoria”. Ma non aspettare e non lasciare che gli eventi trascinino gli Stati Uniti nell’ennesima indiscutibile e innegabile debacle.

Per ora, questo è ancora un punto di discussione “sottobanco” negli Stati Uniti, perché il potere di una narrazione, investita di così tante emozioni e sostenuta da una pressione senza precedenti da parte del peer di Infowar, ha mascherato questi pensieri dall’espressione pubblica. Tuttavia, le fratture iniziano a essere visibili. Qualcosa si sta muovendo e l’Europa seguirà inevitabilmente la strada tracciata dagli Stati Uniti. Ma per ora, i falchi rimangono saldamente seduti sulle loro sedie (negli Stati Uniti, Londra, Polonia, Commissione europea e Kiev).

La grande domanda, tuttavia, è perché Mosca accetterebbe una simile “porta di uscita” (anche se offerta). Un accordo di compromesso sarebbe visto solo come un’opportunità per Kiev di riorganizzarsi e riprovare.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago