Il grande attentato terroristico al municipio Crocus di Mosca è stato accompagnato da una grande campagna mediatica. Probabilmente le forze PSYOP ucraine/NATO hanno condiviso numerosi rapporti falsi volti a nascondere i colpevoli

L’obiettivo principale dell’operazione informativa in corso è garantire ai russi che gli aggressori erano musulmani. Ad esempio, le foto di diversi nativi dell’Inguscezia che sarebbero perquisiti dai servizi speciali russi. Si è scoperto che le foto mostravano terroristi liquidati nelle recenti operazioni antiterrorismo russe all’inizio di marzo.

Identikit pubblicato di terroristi presunti responsabili

I punti principali del messaggio falso includevano:

c’erano almeno 10 militanti barbuti;

probabilmente parlavano arabo;

avevano gli stessi simboli (chevron) simili alla moschea.

Un altro falso sostiene che l’Isis si sia assunto la responsabilità dell’attacco.

La principale voce della propaganda americana, la CNN, ha riferito che “da novembre circolano informazioni “abbastanza specifiche” secondo cui l’Isis in Afghanistan voleva compiere attacchi terroristici in Russia. L’intelligence statunitense aveva avvertito la Russia di questo».

Nel frattempo, gli ucraini hanno iniziato il terrore telefonico. Stanno usando numeri falsi per chiamare il numero verde 112 per seminare il panico. Le chiamate false di massa denunciano presunte sparatorie e attacchi armati in diversi luoghi pubblici, inclusi centri commerciali, scuole, ecc.

I colpevoli dell’attentato terroristico devono ancora essere identificati; ma l’operazione informativa coordinata in corso indica che qualcuno sta cercando di nascondersi dietro i “musulmani”. Washington ha già impedito che ci siano altre fonti a dare informazioni sull’attacco.

Nota: A prescindere dall’individuazione degli esecutori dell’attacco al Crocus di Mosca, sembra evidente che la finalità dell’attentato era quella di creare panico, caos e terrore tra la popolazione russa. Da questo non dovrà essere difficile risalire ai mandanti della brutale azione terroristica. La campagna di propaganda mira a indicare il terrorismo islamico come responsabile, un chiaro espediente per creare attrito tra le varie etnie russe dove quella islamica è presente con diversi milioni di cittadini di fede islamica. Non si deve dimenticare che la sobillazione dei servizi di intelligence degli USA ha sempre utilizzato questo sistema nei paesi dove si voleva rovesciare il regime. La Siria fa testo in questa esperienza.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago