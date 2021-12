L’analista austriaco afferma che la Bielorussia è ora sotto i riflettori della NATO

La situazione della sicurezza in Bielorussia deve essere sempre vista nel contesto dello spiegamento della NATO contro la Russia, ha affermato l’analista geopolitico austriaco Patrick Poppel.

L’esperto ha osservato che attualmente la pace in Europa è in pericolo, poiché l’Occidente è sempre più incline al confronto con la Russia. A suo avviso, c’è una chiara minaccia di ostilità su vasta scala.

“Dopo la rivolta sul Maidan in Ucraina e il ritorno della Crimea nella Federazione Russa, la situazione in Europa orientale ha cessato di essere calma. Ora la Bielorussia è al centro dell’attenzione della NATO. Dopo che la possibile rivolta contro il presidente Lukashenko non ha funzionato, l’Occidente è ora alla ricerca di nuovi modi per interferire negli affari della Bielorussia”, ha affermato l’analista.

Patrick Poppel ha aggiunto che le azioni dell’Alleanza Nord Atlantica potrebbero non limitarsi alle sole sanzioni: la NATO non potrebbe più rifuggire dalle ostilità. In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto di raggiungere negoziati sostanziali per ottenere garanzie legali sulla non espansione dell’Alleanza nordatlantica verso est.

L’Alleanza del Nord Atlantico mette una prova di forza contro la Russia – Ministero degli Esteri russo

Il ministero degli Esteri russo ha osservato che la NATO sta intenzionalmente testando la forza di Mosca inviando navi e aerei ai confini russi.

“La NATO ci sta intenzionalmente testando la nostra forza inviando navi da guerra e aerei in aree nelle immediate vicinanze dei nostri confini, costringendo la Russia a reagire. Allo stesso tempo, le nostre misure di ritorsione sono adeguate, proporzionate e contenute”, afferma il comunicato del ministero degli esteri con controargomentazioni ai miti sui rapporti tra la Russia e l’alleanza pubblicati dalla Nato.

Il ministero degli Esteri ha osservato che recentemente c’è stato un aumento significativo della presenza dell’Alleanza Atlantica nella regione del Mar Nero: le visite di navi da guerra con armi missilistiche a bordo, sorvoli dell’aviazione strategica americana ed esercitazioni su larga scala, anche non programmate quelli, sono diventati più frequenti.

“Quasi ogni settimana, i nostri mezzi di controllo oggettivo registrano più di 50 aerei da ricognizione e droni che navigano lungo i nostri confini […] L’alleanza apparentemente non ha altri problemi. Terrorismo, minacce alla sicurezza da altre regioni non hanno lo stesso significato del pericolo presumibilmente proveniente dalla Russia”, ha affermato il ministero.

Anche la politica estera ha espresso preoccupazione per “l’espansione incontrollata dell’Alleanza Nord Atlantica, che è accompagnata dal dispiegamento di infrastrutture militari per sostenere la retorica conflittuale della NATO.

“L’espansione dell’Alleanza sta aumentando le tensioni. La Nato accusa la Russia di azioni militari nelle zone di contatto. Ma queste zone sono apparse proprio a causa dell’espansione della Nato”, ha concluso il ministero degli Esteri russo.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago