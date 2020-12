L’amministrazione Trump combatte l’Iran in Medio Oriente mentre la forza Quds si espande nel cortile degli Stati Uniti

da Redazione

Gli Stati Uniti e Israele si stanno preparando per un’azione militare ancora maggiore contro l’Iran a seguito dell’assassinio di un importante scienziato nucleare, Mohsen Fakhrizadeh, nella campagna di Teheran la scorsa settimana.

Le forze di difesa israeliane e gli Stati Uniti hanno già intensificato i meccanismi di coordinamento per reagire a quella che i media israeliani amano chiamare “aggressione non motivata” da parte dell’Iran. Secondo quanto riferito, le misure accettate includono procedure per il rilevamento congiunto di missili o Droni contro obiettivi israeliani o americani. Fonti israeliane affermano che l’Iran risponderà all’attacco, avvenuto vicino a Teheran, molto probabilmente in modo asimmetrico, entro la fine di dicembre.

In un altro segno dell’imminente escalation, la Casa Bianca sta ritirando parzialmente il personale dall’ambasciata a Baghdad e da altre strutture diplomatiche in Iraq. Secondo i media statunitensi, dozzine di diplomatici e specialisti hanno già lasciato l’Iraq. Va notato che il 3 gennaio 2020, quando un attacco di droni statunitensi ha assassinato il generale iraniano Qassem Soleimani all’aeroporto internazionale di Baghdad, le basi militari statunitensi in Iraq sono diventate bersaglio di un attacco missilistico balistico iraniano.

Tenendo conto della tendenza della leadership iraniana e dell’Asse della Resistenza in generale verso una mossa simbolica, le forze a guida iraniana possono scegliere di allineare le loro mosse di ritorsione con l’anniversario dell’uccisione di Soleimani.

Allo stesso tempo, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta cercando di fare tutto il possibile, fintanto che Trump sta alla Casa Bianca, per salvare l’Arabia Saudita, l’alleato chiave del blocco USA-Israele, da una sconfitta totale nello yemenita guerra.

Truppe USA nello Yemen

Il 2 dicembre, il Dipartimento di Stato ha approvato un possibile accordo da 350 milioni di dollari per continuare a fornire servizi di supporto alla sicurezza in Arabia Saudita. La missione di assistenza “tecnica e consultiva” nel Regno, ai sensi di questo accordo, richiede l’assegnazione permanente di circa 330 membri del servizio e specialisti.

Un precedente accordo di questo tipo è stato raggiunto nel 2016, ma ciò non ha aiutato il Regno ad affrontare la sua fallimentare avventura militare nello Yemen. Invece, la situazione si è solo deteriorata e gli Houthi ora lanciano regolarmente droni e missili contro i principali obiettivi militari e infrastrutturali sauditi. Pertanto, è improbabile che la missione da 350 milioni di dollari sia in grado di consigliare al Regno come invertire questa tendenza.

Un’altra prima linea degli irrequieti sforzi degli Stati Uniti contro l’Iran è il Venezuela, che Washington chiama il suo cortile. Secondo recenti affermazioni del Pentagono, l’Iran sta ora inviando attivamente armi e dispiegando personale dell’élite Quds Force nel paese.

Forza Militare (FANB) in Venezuela

L’anno 2020 sta lentamente volgendo al termine, ma sembra che ci sia abbastanza tempo perché il presidente Trump lanci una “ piccola guerra vittoriosa ” con l’Iran prima di lasciare la Casa Bianca. L’unico problema potenziale è il prezzo che la nazione statunitense dovrebbe pagare per l’obiettivo di Trump di acquisire nuovi fan in Israele.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago