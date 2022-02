L’Amministrazione Biden non allenta la presa: provocazioni predisposte sul Donbass per attirare la Russia nella trappola ucraina

Gli strateghi di Washington premono per attuare il piano già predisposto per coinvolgere la Russia in una guerra con l’Ucraina. Per questo negli annunci del Dipartimento di Stato viene posposta la data della presunta invasione russa dell’Ucraina, un modo per rilanciare l’allarme e l’isteria bellica che gli USA utilizzano per ricompattare la NATO e interrompere la cooperazione energetica fra Russia e Germania (gasdotto Nord Stream2).

La propaganda anglo USA si sta intensificando per preparare il terreno e condizionare l’opinione pubblica occidentale: la Russia è l’aggressore, Putin è il tiranno che vuole ricostituire l’Unione Sovietica e sottomettere i paesi dell’Est, quindi l’Europa deve guardarsi dalla “minaccia russa”, interrompere ogni cooperazione economica e riemettere sanzioni più pesanti. Questo si era capito che è il vero obiettivo di Washington.

Le dichiarazioni di Biden dell’ultimo giorno hanno l’effetto di aggravare le tensioni.

Biden ha già fatto più volte “previsioni” sull'”invasione” russa dell’Ucraina che sono sempre state smentite dai fatti ma insiste. Pochi giorni fa il quotidiano Politico, citando fonti informate, scriveva che in videoconferenza con i leader dei Paesi occidentali, dell’Unione Europea e della Nato, aveva annunciato la data del 16 febbraio. La stampa occidentale aveva iniziato a far girare queste parole. Quindi, i giornali come il British Sun e Mirror avevano persino definito “l’ora esatta” dell’attacco – 4:00 ora di Mosca mercoledì, tuttavia, quando non si è verificata alcuna offensiva, hanno dovuto cambiare questa frase.

In seguito, il presidente della Casa Bianca ha affermato che ci sono tutte le ragioni per aspettarsi una “invasione” e nei “prossimi giorni” e il rischio di una guerra è “altissimo”. Allo stesso tempo, Biden ha chiarito che permangono opportunità per un accordo diplomatico.

Il segretario stampa del leader russo Dmitry Peskov ha osservato che è difficile prendere sul serio tali pubblicazioni. Ha consigliato alla parte ucraina di “mettere un allarme” per assicurarsi che non ci fosse “offensiva”.

Truppe ucraine

Negli ultimi mesi le relazioni tra Russia e Occidente sono diventate ancora più tese e la situazione intorno all’Ucraina è peggiorata . Washington e Bruxelles accusano Mosca di preparare una “invasione”, dichiarando che le truppe russe vengono trascinate fino al confine con l’Ucraina. In questo contesto, l’Alleanza del Nord Atlantico sta rafforzando la sua presenza nell’Europa orientale : si stanno inviando forze e contingenti militari aggiuntivi.

Il Cremlino nega queste accuse e sostiene che siano un pretesto per aumentare la presenza militare del blocco vicino ai confini della Russia. Hanno anche spiegato che il motivo principale dell’escalation sono le azioni degli Stati Uniti e della NATO, che stanno pompando armi all’Ucraina, spingendola così verso avventure militari.

Dall’occidente continuano a giungere affermazioni di “invasione”, nonostante il ritorno delle truppe russe nei luoghi di schieramento dopo le esercitazioni. Ritorno che viene negato o sminuito dalle fonti occidentali che lo definiscono un “avvicendamento”.

Poco prima le dichiarazioni del segretario di Stato Blinken all’ONU hanno contribuito ad infiammare la situazione. Il Segretario di Stato ha ripetuto ciò che i funzionari statunitensi hanno detto ultimamente: la Russia si sta preparando per la guerra, e se non è iniziata ieri, non significa che non accadrà domani. Blinken ha suggerito che la Russia abbandoni questi piani e segua la strada della diplomazia.

Allo stesso tempo, il segretario di Stato americano ha anche avvertito l’Ucraina: “La guerra è inevitabile”.

“La Russia ha già accumulato più di 150.000 soldati al confine. Dice di aver ritirato le sue truppe, ma non vediamo questi passaggi. La Russia sta compiendo passi concreti per iniziare una guerra. E prepara l’occasione appropriata.

Blinken, segretario di Stato USA

Non sappiamo ancora come avverrà. Potrebbe essere un attacco terroristico o la scoperta di fosse comuni nel Donbass, o un’altra provocazione.

Ma già nei giorni scorsi i media russi hanno iniziato a diffondere messaggi più che inquietanti di questo tipo. L’attacco inizierà. Bombe e razzi voleranno nella terra dell’Ucraina, poi la fanteria andrà e i carri armati russi andranno avanti.

Crediamo che i soldati russi intendano andare a Kiev, la città di milioni di persone, la capitale dell’Ucraina. Avvertiamo il governo ucraino che tutto questo è inevitabile”, ha detto Blinken.

Come si vede la propaganda prevale su ogni tipo di trattativa diplomatica e questo non fa presagire niente di buono.

Fonti: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago