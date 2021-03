L’amministrazione Biden in tour aggressivo in Europa contro Russia e Cina

da Redazione

Biden ha affermato che la Cina voleva soppiantare gli Stati Uniti come leader mondiale, come se questo fosse di per sé un crimine.

Questa settimana ha visto una frenetica incursione da parte dell’amministrazione Biden per chiudere provocatoriamente le tensioni con Russia e Cina. Purtroppo, a giudicare dall’acquiescenza europea, gli americani possono rivendicare un certo successo nel loro nefasto obiettivo. Ma un tale “successo” è una pericolosa scivolata verso il conflitto, una dinamica funesta che i leader adulatori dell’Unione europea stanno facilitando, dalla Merkel a Macron, da Draghi a Sanchez.

Il presidente Joe Biden ha detto, piuttosto in malafede, che non sta cercando uno scontro con la Russia o la Cina (sic!). Tuttavia è difficile concludere diversamente dalle dichiarazioni e dalle azioni di questo presidente e dei suoi alti funzionari da quando Biden ha occupato la Casa Bianca due mesi fa.

Il suo segretario di stato Antony Blinken – il diplomatico più anziano d’America – è arrivato in Europa questa settimana in quello che è stato il primo incontro di persona per i leader europei e della NATO con l’amministrazione Biden. La settimana è iniziata con Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Unione Europea che hanno svelato le sanzioni coordinate contro la Cina per presunte violazioni dei “diritti umani”.

Blinken ha accusato la Cina di “genocidio” contro la sua minoranza etnica uigura nella provincia dello Xinjiang. Tale affermazione si basa su informazioni dubbie, che Pechino ha respinto come “false distorsioni” e un cinico pretesto per intervenire nei suoi affari interni. Tuttavia, Washington ei suoi alleati hanno lanciato una serie di accuse provocatorie contro la Cina, sostenendo di essere i portabandiera dei “valori occidentali”.

Quali “valori” sacri potrebbero essere codesti? Forse, guerre criminali di aggressione? O violare il diritto internazionale bombardando paesi sovrani sulla base di bugie, assassinando leader stranieri, controllando in modo razzista le proprie minoranze etniche, torturando chi dice la verità come Julian Assange, bloccando la fornitura di vaccini al resto del mondo nel mezzo di una pandemia? (Assediando per fame le nazioni che non si piegano al dominio USA? n.d.r).

Nel frattempo, Blinken ha incontrato i membri della NATO per un vertice di due giorni a Bruxelles dove ha condannato la Russia per “aggressione” e “minaccia alla sicurezza euro-atlantica” (sic!). È incredibile tale affermazione, provenendo questa dalla nazione che ha stracciato unilateralmente diversi trattati sul controllo delle armi nucleari, riportando in tal modo lo spettro dell’annientamento globale.

È palesemente evidente che l’amministrazione Biden sta perseguendo una politica deliberata di antagonismo sia con la Russia che con la Cina. Il presidente americano ei suoi inviati fanno un gran parlare di “valori” e di “ordine internazionale basato su regole”. Ma in secondo piano stanno cercando di preservare la presunta egemonia di Washington contrastando l’emergere di un mondo multipolare.

Per necessità, questo coinvolge gli Stati Uniti che cercano di delimitare il mondo in campi “noi e loro” per non demonizzare i rivali designati. Questa mentalità a somma zero, o il vincitore prende tutto, è una fonte per militarizzare le relazioni internazionali. In questo modo, gli Stati Uniti mirano a costringere l’Europa e gli altri alleati a dipendere dalla “protezione” americana. In breve, è una politica che fomenta l’insicurezza e le tensioni.

Il risultato è esecrabile. Perché non solo le relazioni internazionali vengono gettate gratuitamente nello scompiglio piuttosto che generare una cooperazione assolutamente necessaria per risolvere i numerosi problemi dell’umanità, ma la logica è anche quella, in ultima analisi, della guerra come soluzione. Biden ei suoi luogotenenti potrebbero dire che non vogliono il confronto militare, ma è proprio a questo che conduce la loro logica. È una logica criminale.

Pateticamente, anche i politici europei – molti dei quali burocrati non eletti e ben pagati come il capo del Consiglio europeo Charles Michel e il capo degli affari esteri Josep Borrell – parlano di “autonomia strategica” e di affermazione di “indipendenza”. Questo mentre si affrettano a mostrarsi servili e allineati con la politica sconsiderata e sfrenata di Washington di incitare le tensioni con Russia e Cina.

Biden OPutin insulti

Un esempio particolarmente toccante di servilismo europeo è stato quando il segretario di stato Blinken ha avvertito la Germania che potrebbe affrontare le sanzioni americane se avesse completato il progetto del gas Nord Stream 2 con la Russia. Parlando come se fosse il commissario per l’energia dell’UE, Blinken ha dichiarato: “Il presidente Biden pensa che Nord Stream 2 sia una cattiva idea e un cattivo affare per l’Europa, per noi e per l’alleanza [NATO]”.

Tuttavia, nonostante questa sfacciata ingerenza negli affari commerciali europei, cosa fa l’UE? Si obbliga con Washington nell’imporre nuove sanzioni a Mosca e Pechino. Queste sanzioni stanno tagliando gli interessi dell’Europa nei confronti di Russia e Cina, che stanno entrambe vendicando di emettere con contro-sanzioni in ritorsione.

Nel caso della Cina, una sanzione tit-for-tat potrebbe finire per distruggere un accordo di investimento storico firmato solo tre mesi fa dopo sette anni di negoziati. L’accordo globale sugli investimenti è potenzialmente un vantaggio importante per gli esportatori europei nel più grande mercato di consumo del mondo. Quando è stato firmato ci sono state molte proteste da parte dell’amministrazione Biden, temendo che l’UE si stesse muovendo verso una maggiore partnership economica strategica con la Cina. Il fatto che il Team Biden questa settimana sia riuscito a minare la connessione UE-Cina è un chiaro esempio di quello che è il calcolo geopolitico a Washington. È anche un’incredibile illustrazione dell’autoflagellazione europea e della subordinazione alle ambizioni americane.

Un’élite europea sta prendendo decisioni basate sull’ideologia contorta e sui pregiudizi della Guerra Fredda a beneficio degli interessi egemonici degli Stati Uniti, non dei cittadini europei. Eppure questa élite parla di difendere i “valori democratici”!

Giovedì, il presidente Biden ha seguito l’incursione di Blinken in Europa con una videoconferenza con i vertici dell’UE. Biden ha abbassato la retorica ostile nei confronti di Russia e Cina a causa del fatto che l’Europa è impantanata nei problemi da una recrudescenza della pandemia Covid-19. Gli assistenti di Biden probabilmente si sono resi conto che fare un grosso problema sulla Russia o sulla Cina durante il suo incontro transatlantico virtuale sarebbe sembrato inappropriato date le circostanze più urgenti. Tuttavia, gli strenui sforzi per impegnarsi con l’Europa – o come dice eufemisticamente la Casa Bianca, “rivitalizzare le alleanze” – dimostrano che i pianificatori di Washington stanno scommettendo sul creare un cuneo tra Europa e Russia, Cina. Questo perché una tale strategia di divisione è vista dagli americani come vitale per perseguire le loro ambizioni di mantenere il dominio degli Stati Uniti.

Prima del suo vertice virtuale con i leader dell’UE, Biden ha tenuto la sua prima conferenza stampa formale alla Casa Bianca. Ha affermato che c’era una sfida storica tra “democrazia e autocrazia”. E ha nominato il leader russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping come “autocrati” nemici. Questo non è altro che un tentativo dell’establishment americano di creare una nuova Guerra Fredda. Invece di “democrazia e comunismo”, il divario artificioso è ora con la presunta “autocrazia”, ​​e Washington sta tentando di scolpire il mondo in questa falsa dicotomia al fine di creare una narrativa e una missione per giustificare il suo predominio desiderato.

Esercito cinese

L’ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, Cui Tiankai, ha respinto l’insinuazione di intenti malvagi di Biden. In un’intervista alla CNN, ha risposto con eloquenza ed equanimità, dicendo: “Il nostro obiettivo è soddisfare la crescente aspirazione del popolo cinese per una vita migliore. Il nostro obiettivo non è competere o sostituire nessun altro paese. Questa non è mai stata la nostra strategia nazionale “.

Il diplomatico cinese ha aggiunto: “Ciò che il mondo di oggi vuole, e ciò che il mondo di domani vorrebbe, è unire gli sforzi di tutti i paesi per costruire una comunità di nazioni per un futuro condiviso. Non pensiamo alcun tentativo di dividere il mondo in campi diversi o di costruire un approccio militare conflittuale, non pensiamo che questo tipo di approccio sia una soluzione. In realtà, questo è un problema in sé. “

Sulla scelta storica egoista di Biden, presumibilmente tra “democrazia o autocrazia”, ​​la vera congiuntura per il mondo di oggi è molto più grave. È tra conflitto o cooperazione e, in definitiva, guerra o pace.

È sempre più ovvio chi siano i guerrafondai.

Traduzione: Luciano Lago

Fonte: Strategic Culture