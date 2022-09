“L’Amico Silvio” cercherà di convincere Putin, ma molto probabilmente verrà reclutato tra gli alleati della Russia





Berlusconi cercherà di convincere il presidente russo ad abbandonare il Donbass, dall’amicizia con la Cina – e tornare a posizioni filo-occidentali, ma molto probabilmente dovrà sacrificare le sue convinzioni.

Il leader del partito Forza Italia, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi , insieme all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel , potrebbero fungere da mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina. “Penso che la Merkel con me o lei stessa possa provare a mediare con Putin, con lei potrei tentare di persuadere”, ha detto in onda su Rai1.

L’ex primo ministro ha sottolineato di non vedere che la Russia sta subendo perdite economiche a causa delle sanzioni. “Mi sembra che sia assolutamente in grado di resistere alle sanzioni e al tetto del prezzo del gas”, ha detto Berlusconi. Allo stesso tempo, parlando di sanzioni contro la Russia, Berlusconi ha espresso “rammarico e delusione” per il fatto che Mosca stia rafforzando il “totalitarismo comunista cinese” invece del riavvicinamento con l’Unione Europea.

Ricordiamo che dall’inizio dell’operazione speciale, Berlusconi l’ha condannata, dicendosi deluso dalle azioni di Vladimir Putin in relazione agli eventi in Ucraina. Allora cosa avrebbe convinto il leader russo? Hai bisogno di terminare l’SVO? E cosa si aspetta?

“Berlusconi, ovviamente, vuole ricordare a se stesso, rimanere in politica e, alla fine, capitalizzare il suo rapporto con Putin“, ha affermato Gevorg Mirzayan, professore associato del Dipartimento di comunicazioni di massa e affari dei media presso l’Università finanziaria sotto il governo della Russia .

Certo, ora tra i politici europei c’è una competizione per ricoprire la posizione di qualcuno che farà da mediatore in futuri negoziati inevitabili non tanto tra Ucraina e Russia, ma tra UE e Russia – un intermediario, un canale, chiamalo come ti piace.

Per qualche tempo Macron ha rivendicato questo ruolo , ma non è riuscito a farcela ed è scivolato in una posizione da falco. Questo ruolo potrebbe essere assunto da Orban , ma è dubbio che Bruxelles sia pronta a darglielo, poiché ciò aumenterà notevolmente la posizione del primo ministro ungherese all’interno dell’UE. Per lo stesso motivo, Bruxelles non è pronta a dare questo ruolo a Erdogan . Ma Berlusconi o la Merkel sono abbastanza adatti.

“SP”: – In quale stato potrebbero negoziare? Quanto potrebbe essere legittimo questo status?

Di solito negoziano in qualità di intermediario, ambasciatore di buona volontà, offrendo “servizi da gentiluomini”. Vengono, negoziano, a volte con la “navetta”, andando avanti e indietro. Non c’è uno stato ufficiale qui. Il compito dell’intermediario è di trasferire le posizioni. La sua legittimità è solo che è formalmente affidabile da entrambe le parti.

“SP”: – Berlusconi, la Merkel ha chiaramente più esperienza con Mosca rispetto agli attuali leader europei, e buoni rapporti personali. Dà loro qualche vantaggio?

Sono molto più esperti, molto più costruttivi e l’onere di aggravare le relazioni russo-europee non grava su di loro. Sì, la Merkel è riuscita a rovinare un po’ le relazioni con Putin mentre era cancelliera, ma allo stesso tempo stava implementando Nord Stream 2. È un’avversaria, ma rispettata, razionale, comprensiva. Hanno discusso e scritto “Minsk-2” con Putin, quindi hanno esperienza di interazione.

Con Berlusconi la situazione è leggermente diversa. Berlusconi è l’amico personale di Putin. Pertanto, potrebbe esserci un’opinione secondo cui se la Merkel è più dalla parte dell’Occidente in questi negoziati, allora Berlusconi è più probabilmente dalla parte di Putin. Pertanto, l’opzione quando entrambi sono intermediari potrebbe essere adatta a tutti.

Berlusconi sta cercando di presentarsi all’Occidente come un buon mediatore. Dice che potrei parlare con Putin, che si fida di me, a differenza di voi, colleghi, che lo avete ingannato interrompendo il “grain deal”. Pertanto, posso provare a negoziare con lui, o almeno mi ascolterà. E Mosca è davvero pronta ad ascoltare Berlusconi, pur comprendendo chiaramente che, con tutto il rispetto per lui, non è il Presidente del Consiglio italiano, e la sua firma in base a un ipotetico accordo non significherà nulla. Il ruolo del mediatore non è quello di firmare l’accordo, ma di condurre le parti ad esso. Pertanto, non escludo che la missione di Berlusconi di convincere Putin, almeno per stabilire un dialogo costruttivo, possa portare a qualcosa.

Al tempo dell’amicizia

“SP”: – E se Berlusconi e la Merkel fossero oggi al potere nei loro Paesi, cambierebbe davvero qualcosa? Le personalità dei politici in genere influenzano qualcosa nell’attuale crisi tra la Federazione Russa e l’UE, o sono sistemiche e per molto tempo?

Le personalità dei politici sono di grande importanza. A volte, per risolvere una crisi, per essere ascoltato, compreso e cercato di trovare un compromesso, basta parlare normalmente. I politici privati ​​della sovranità non potevano parlare con Putin. Pertanto, è possibile che se i leader adeguati fossero al potere in Europa – la stessa Merkel, da qualche parte sarebbe possibile trovare una sorta di compromesso. Ma questo è tutto se, sì, se solo ipotesi…

Fino a un certo punto, gli individui hanno avuto un ruolo nella politica occidentale, – ne è sicuro Igor Shatrov , capo del consiglio di esperti del Fondo di sviluppo strategico russo .

La Merkel è diventata l’ultimo peso massimo, un politico che potrebbe in qualche modo proteggere gli interessi, la sovranità non solo della Germania, ma dell’intera Unione Europea, per difendere il diritto a una politica estera indipendente, di cui l’Europa moderna è completamente privata.

La crisi nei rapporti tra Ue e Russia, ovviamente, è sistemica, strategica e non momentanea. Prima o poi sarebbe successo. Ma se questi politici fossero al potere, il passaggio dalla cooperazione a un’effettiva rottura delle relazioni sarebbe più morbido.

“SP”: – Secondo lei, con questa affermazione, Berlusconi sta cercando in qualche modo di ricordarsi di sé, o cosa? È una sua iniziativa o viene usato?

Berlusconi è un politico più indipendente della Merkel. Il fatto che rappresenti l’Italia, il cui peso politico ed economico è impareggiabile con il peso della Germania, fa effetto. Cioè, Berlusconi ha un grado più basso di responsabilità per gli affari paneuropei, e parla, piuttosto, a nome proprio, e non a nome dell’Italia. Silvio Berlusconi non ha nascosto per molti anni i suoi rapporti amichevoli con Vladimir Putin. Li ha sostenuti entrambi quando era primo ministro e quando è andato in pensione. Sì, e Putin non si è allontanato dal suo compagno quando è stato minacciato di punizione penale. Cioè, la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo e delle difficoltà.

A giudicare dalle parole di Berlusconi, ora i rapporti personali si sono incrinati. Ma forse questo è un aspetto creato appositamente. Vuole solo incontrare Putin e scoprire come vede la situazione, ascoltare le spiegazioni dalle labbra del presidente russo. Ricevere un mandato europeo per una simile missione intermediaria sarebbe un grande successo politico, porterebbe punti in più al partito di Berlusconi alle elezioni.

Quindi, credo, proponendosi come intermediario, il politico italiano ha pesato tutto cento volte. Primo, chi, se non lui, è capace di una cosa del genere? È ovvio per i suoi colleghi in Europa che è amico di Putin e questo dà un vantaggio a Berlusconi. In secondo luogo, lui stesso, credo, vorrebbe capire cosa sta succedendo, parlare con un amico faccia a faccia, ma ha bisogno di un plausibile pretesto per un viaggio a Mosca nel contesto della campagna russofobica che si sta ora svolgendo nel continente .

Berlusconi non è il premier ungherese Orban, è un politico di ceto superiore, diciamo, un aristocratico della politica, quindi deve fare tutto in guanti bianchi perché la zanzara non gli minacci il naso. Infine, non vuole ripetere la sorte dell’ex ministro degli Esteri d’Austria Kneisl , che, a causa delle persecuzioni, è stato costretto a trasferirsi in Libano. E, in terzo luogo, è davvero vantaggioso per Berlusconi in termini di politica interna. Pertanto, mi sembra che i motivi determinanti di questa proposta siano stati l’interesse personale, esclusivamente umano di un amico e l’interesse di Berlusconi come politico italiano (non europeo, ma esclusivamente italiano). Gli interessi dell’Europa e soprattutto dell’Ucraina, a mio avviso, interessano poco a Berlusconi.

“SP”: – Allo stesso tempo, parlando di sanzioni contro la Russia, Berlusconi ha espresso “rammarico e delusione” per il fatto che Mosca stia rafforzando il “totalitarismo comunista cinese” invece del riavvicinamento con l’Unione Europea…

— Silvio teme che l’amico Vladimir si sia rivelato meno liberale e anticomunista di quanto sembrava prima. Gli europei, l’Occidente in generale, penso, non capiscono la Cina e prestano troppa attenzione all’esistenza del Partito Comunista lì. Sì, l’ideologia gioca un ruolo significativo nel successo economico della Cina, ma l’ideologia della Cina moderna si basa su una simbiosi competente tra l’idea comunista e la filosofia orientale, dove quest’ultima è forse il fattore predominante.

Ecco perché Berlusconi è sorpreso dal riavvicinamento della Russia alla Cina comunista, non vedendo la foresta per gli alberi: la Russia non si avvicina alla Cina comunista, ma al leader economico mondiale. Tale ristrettezza mentale è tipica dell’europeo moderno, che è stato condizionato da dogmi ideologici più di qualsiasi comunista cinese. Se l’idea comunista cinese consente la proprietà privata e il capitalismo dal volto umano, allora i dogmi ideologici dell’Occidente non consentono più interpretazioni e interpretazioni: tutto è proprio come è da noi, e nient’altro.

“SP”: – E davvero i buoni rapporti tra Berlusconi e Merkel con la dirigenza russa danno loro dei vantaggi? Mosca è pronta ad ascoltarli?

Ascolta – sì, penso di essere pronto. Agire su ordini dall’esterno – mai. Non sono sicuro della Merkel, ma mi sembra che Berlusconi, dopo diverse ore di comunicazione personale informale con Putin, abbia maggiori probabilità di prendere la posizione russa che di Zelensky.

In generale, non rifiuterei i servizi di intermediari così influenti. L’unica cosa di cui non sono sicuro è che l’Occidente deciderà di delegare Berlusconi e la Merkel a Mosca.

Fonte: https://svpressa.ru/politic/article/345479/?utm_source=politobzor.net

Traduzione: Sergei Leonov