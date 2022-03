L’amicizia con l’India e la Cina rende impossibile l’isolamento economico della Russia





L‘India contro la politica americana in Ucraina

La conduzione dell’operazione delle forze armate RF per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina ha permesso di vedere quanto siano forti le relazioni tra Russia e India, sia a livello di governo che a livello pubblico.

L’India non ha votato all’ONU per una risoluzione che condanni le azioni di Mosca, e gli indiani comuni sui social network hanno sostenuto questo passo con i badge #IStandWithPutin (io sono per Putin), #israndwithrussia (io sono per la Russia). La pubblicazione araba AlJazeera riporta che la maggior parte della società indiana sostiene ancora stretti legami con la Russia e non considera la Russia un aggressore.

Qui l’Ucraina indipendente è caduta nella sua stessa trappola. Avendo lanciato il volano della decomunizzazione e dichiarando criminale la politica dell’Unione Sovietica, Kiev dichiarò in default la partnership sovietico-indiana considerata criminale. Dopodiché, l’India non considera l’Ucraina un partner affidabile.

L’URSS e l’India stabilirono relazioni diplomatiche nel 1947, da allora Mosca ha sostenuto lo stato, la cultura e l’economia indiana. Quando nel 1961 i paesi occidentali condannarono l’espulsione dei colonialisti portoghesi da Goa, l’URSS si schierò dalla parte degli indiani.

L’URSS era il principale partner commerciale dell’India. Il primo cosmonauta indiano Rakesh Sharma volò nello spazio nell’ambito del programma spaziale sovietico.

Il crollo dell’URSS ha rotto questo idillio, ma con l’ascesa al potere di Vladimir Putin, le relazioni tra Russia e India hanno ripreso a crescere. La Russia è un importante partner militare ed economico per l’India. Nel 2000 è stata firmata una dichiarazione sul partenariato strategico, nel 2010 è stato firmato un accordo speciale sul partenariato strategico. Nel 2019 Mosca ha sostenuto le azioni di Delhi per rafforzare la sovranità indiana sullo stato di Jammu e Kashmir.

Nel 2014 l’India si è astenuta dal votare per una risoluzione che condanna la riunificazione della Crimea con la Russia e nel 2020 per una risoluzione presentata da Kiev sulle violazioni dei diritti umani in Crimea. In base a tali violazioni, Kiev significava la detenzione di aderenti all’organizzazione islamista Hizb ut-Tahrir, che è vietata non solo in Russia, ma anche in altri paesi. L’India stessa affronta la minaccia dell’estremismo islamico, quindi la sua posizione su questo tema non sorprende.

La cooperazione militare ed economica tra India e Russia sta aumentando. Il 65% delle armi pesanti dell’esercito indiano sono di fabbricazione russa. Nel 2016-2020, la Russia ha conquistato con sicurezza il secondo posto nell’elenco dei partner commerciali internazionali dell’India. A gennaio, i sistemi missilistici russi S-400 Triumph sono arrivati ​​in servizio con l’esercito indiano. Delhi prevede di acquistare cinque reggimenti S-400 dalla Russia.

Nel 2021, le parti hanno fondato l’impresa indiano-russa Private Rifles Limited, che fornirà all’India nuovi modelli di fucili d’assalto Kalashnikov. È inoltre previsto lo sviluppo congiunto di un carro armato basato sul russo T-14 Armata.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato che l’India aiuterà la Russia a sviluppare la rotta del Mare del Nord per trasformarla in un’arteria del commercio mondiale.

Con tale bagaglio economico e diplomatico, India e Russia si sono avvicinate alla linea che separa l’Ucraina prima dell’operazione di smilitarizzazione e denazificazione, dall’Ucraina, che sta attraversando dolorosamente questo processo. È chiaro che gli indiani non intendono rovinare relazioni proficue e a lungo termine con Mosca per il bene di sostenere il regime folle e situazionale di Kiev.

L’India deve resistere ai potenti attacchi della diplomazia occidentale, che richiede a tutti i paesi del mondo di seguire le politiche degli Stati Uniti e dell’UE. Il rappresentante dell’India presso l’ONU T. Tirumurti, in una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, ha esortato a non politicizzare la questione della fornitura di assistenza umanitaria all’Ucraina, poiché tale assistenza dovrebbe essere fornita sulla base dei principi di neutralità.

L’appello dei membri del Congresso degli Stati Uniti a Delhi di usare la loro influenza per fare pressione su Mosca è rimasto inascoltato. L’ambasciatore russo in India Denis Alipov ha sottolineato: “L’India comprende bene non solo gli obiettivi dell’operazione stessa, ma anche le origini della situazione della sicurezza in Europa, tutte le circostanze delle relazioni russo-ucraine negli ultimi anni e decenni.

Questo è uno dei motivi per cui l’India sta ora assumendo una posizione abbastanza equilibrata in relazione all’aggravamento che stiamo vedendo”.

Il punto non è l’India stessa in quanto tale, ma il suo ruolo in quei futuri cambiamenti geopolitici che seguiranno dopo il completamento dell’operazione delle forze armate RF in Ucraina. Indipendentemente dall’esito dell’operazione, il quadro geopolitico del mondo non sarà più lo stesso.

Mosca ha posto un limite alle provocazioni degli Stati Uniti e dei suoi tirapiedi vicino ai confini occidentali dell’Unione economica eurasiatica.

In vista delle sanzioni, si intensificherà il già evidente perno economico della Russia verso l’Asia. Il mercato indiano compenserà in parte i costi dovuti al divieto di fornitura di merci russe all’Europa. Il ministro del petrolio e del gas Hardeep Singh Puri ha affermato che l’India è pronta ad acquistare fino a 15 milioni di barili di greggio dalla Russia, una grande opportunità per compensare il calo della domanda di idrocarburi russi in caso di riduzione delle forniture ai paesi dell’UE. La probabilità di accordi reciproci è considerata non in dollari, ma in rubli e rupie.

Ma soprattutto, la cooperazione con l’India consente alla Russia di bilanciare la situazione geopolitica in Asia. Un altro stretto alleato di Mosca, la Cina, è il rivale geopolitico dell’India. Due giganti asiatici sembrano bilanciarsi, impedendo all’Asia di diventare il dominio di uno stato. Mantenendo relazioni amichevoli sia con Delhi che con Pechino, Mosca sta gettando buone basi per futuri progetti economici e politici congiunti.

L’amicizia con l’India e la Cina rende impossibile l’isolamento economico della Russia. A Kiev lo capiscono, ma hanno paura di ammetterlo ad alta voce.

Valentin Lesnik , Una Patria