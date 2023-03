L’America può impedire la cooperazione militare difensiva tra Iran e Russia?

La notizia: l’America “mette in guardia” Iran e Russia contro l’instaurazione di qualsiasi cooperazione di difesa militare tra di loro, come ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale alla Casa Bianca, John Kirby: “Crediamo che la Russia possa impegnarsi in una cooperazione di difesa senza precedenti con l’ Iran , anche nel campo dei missili e dell’elettronica “. E della difesa aerea . Riteniamo che la Russia possa fornire aerei da combattimento all’Iran”.

È interessante notare che la minaccia americana di imporre sanzioni a Iran e Russia è arrivata dopo l’annuncio del rappresentante della Repubblica islamica alle Nazioni Unite che l’Iran aveva concluso un contratto con la Russia per l’acquisto di aerei da combattimento Sukhoi Su-35.

È inoltre degno di nota il fatto che il contratto concluso dall’Iran per l’acquisto di velivoli Sukhoi Su-35 sia stato completato dopo la revoca del divieto imposto dalle Nazioni Unite sull’acquisto di armi convenzionali nell’ottobre 2020, il che significa che il contratto non viola alcun accordo o legge internazionale , in modo che l’America minacci l’Iran.

Accordi Iran Russia

Giorno dopo giorno, la portata dei criminali americani si rivela al mondo nei suoi rapporti con gli altri paesi del mondo, e si tratta di un paese canaglia che non apprezza alcun peso, né il diritto internazionale né le norme internazionali, solo perché l’America vede nel suo potere ciò che lo rende indipendente e al di sopra di qualsiasi legge e lo protegge da qualsiasi responsabilità.

Perché l’America si dà il diritto di interferire in qualsiasi cooperazione di difesa tra Iran e Russia e i paesi del mondo dovrebbero ottenere il permesso dall’America per cooperare militarmente tra loro? Che dire dell’America che rifornisce i suoi alleati, guidati da “Israele” , con gli ultimi prodotti prodotti dalle sue fabbriche militari, mentre “Israele” usa quotidianamente queste armi per uccidere il popolo palestinese indifeso e per attaccare i paesi e i popoli della regione ?

Quello di cui l’America non si è ancora resa conto è che l’era della sua egemonia sta volgendo al termine: oggi è diventato impossibile per l’America controllare un mondo in cui sono emerse grandi potenze, nella loro politica, saggezza e amministrazione, e non nel loro astratto disegno di potenza militare.

La Cina ha sponsorizzato l’accordo tra Iran e Arabia Saudita, per riprendere le relazioni tra di loro, che è arrivata come un’ulteriore conferma che l’era dell’egemonia americana sta esalando l’ultimo respiro.

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad