L’America in crisi… incolpare la Russia è un diversivo autolesionista

Editoriale

C’è qualcosa di strano nella politica degli Stati Uniti che cerca continuamente di trovare “nemici” stranieri che sono presumibilmente determinati a distruggere l’America.

Mentre gli Stati Uniti si dirigono verso l’inaugurazione di Joe Biden la prossima settimana per diventare il 46 ° presidente della repubblica, la nazione è presa da un presagio di violenza civile che sta esplodendo.

Circa 20.000 soldati sono stati dispiegati a Washington DC per proteggere gli edifici governativi dagli assalti. Ci sono più soldati statunitensi che assumono posizioni difensive nella capitale americana di quanti ce ne siano attualmente in Afghanistan, Iraq e Siria messi insieme. Sia la Casa Bianca che il Campidoglio – dove si trova il Congresso – sono delimitati da barriere in acciaio e cemento. Le immagini di guardie nazionali pesantemente armate accampate sul pavimento del Campidoglio evocano l’inevitabile atmosfera secondo cui questa nazione – e il cuore stesso del suo governo – è sotto assedio. Sotto assedio, cioè dai cittadini americani.

È difficile trasmettere le circostanze senza precedenti in cui si trovano gli Stati Uniti. Il presidente repubblicano uscente Donald Trump è stato messo sotto accusa questa settimana (per la seconda volta) sulla base delle accuse di aver incitato a una violenta insurrezione contro il governo il 6 gennaio. I suoi sostenitori hanno invaso il Campidoglio per interrompere il processo elettorale che certifica il presidente eletto democratico Joe Biden.

L’odio partigiano negli Stati Uniti ha raggiunto il punto in cui i legislatori democratici temono che alcune delle loro controparti repubblicane siano disposte a facilitare rapimenti e omicidi. Tra gli elettori di Trump ci sono suprematisti bianchi e neo-nazisti che proclamano apertamente che “l’unico buon democratico è quello morto”.

Non è esagerato affermare che gli Stati Uniti non hanno visto divisioni così aspre dalla guerra civile (1861-65). La dissonanza è così vasta che è quasi al di là delle parole e di qualsiasi tipo di dialogo condiviso.

C’è un crollo nella fiducia e nel consenso comuni. E questo è corrosivo per le istituzioni di governo e la legittimità. Trump e molti dei 74 milioni di persone che lo hanno votato il 3 novembre sono convinti che le elezioni siano state truccate per favorire Biden. Non ci sono prove credibili a sostegno di tale convinzione. Ma coloro che aderiscono al punto di vista sono risoluti nella loro opinione. D’altra parte, per gli 81 milioni che hanno votato per Biden, c’è un rabbioso disgusto per il fatto che Trump ei suoi sostenitori abbiano rifiutato il processo democratico e stiano spingendo incautamente il Paese sull’orlo di un conflitto totale.

Crisi sociale in America

In una dichiarazione straordinaria questa settimana, i massimi generali del Pentagono hanno avvertito tutte le truppe di obbedire alla Costituzione e di adempiere al loro dovere di sorvegliare il trasferimento pacifico del potere al presidente eletto Biden. Quella dichiarazione notevole sottolinea quanto sia precaria la situazione in questo momento per gli Stati Uniti.

I servizi di sicurezza federali sono in massima allerta per l’insurrezione armata nei prossimi giorni da una miriade di gruppi di milizie di destra. Questi gruppi come Trump e la sua base di elettori credono che le elezioni siano state rubate dai Democratici in combutta con organi dello stato profondo e media corporativi. Ancora una volta, non ci sono prove per una tale tesi che sia più speculativa e cospirativa che basata sui fatti. I tribunali hanno respinto all’unanimità richieste inconsistenti. I riconteggi hanno convalidato i risultati. E mentre i media delle notizie aziendali sono spesso male informati in molte occasioni e problemi, a volte anche loro possono farlo bene.

Un video report surreale andato in onda questa settimana sui media statunitensi è quello del vicepresidente Mike Pence che esamina le truppe di stanza per le strade di Washington. Con disinvolta bonomia, Pence è stato sentito incitare i soldati come se stessero andando in battaglia in una guerra d’oltremare. Il secondo in comando di Trump ha assicurato che mercoledì prossimo ci sarebbe stato un “trasferimento pacifico del potere” il giorno dell’inaugurazione.

Questa è una rivelazione sbalorditiva di quanto gravemente in subbuglio siano gli Stati Uniti.

Nel frattempo, i media statunitensi affermano assurdamente che la Russia sia dietro l’ultima crisi politica in America. Il canale di notizie televisive CNN ha titolato in una newsletter online che era “missione compiuta” per il presidente russo Vladimir Putin. Altri politici ed esperti hanno dichiarato che la crisi politica negli Stati Uniti è “un dono per Putin”.

Questo è folle e spregevole. Negli ultimi quattro anni da quando Trump è stato eletto nel 2016, c’è stata una campagna mediatica implacabile che accusava la Russia di interferire nella politica statunitense. I democratici e i loro sostenitori dei media, nonché ampie sezioni dell’apparato dello stato profondo e dell’intelligence, hanno spacciato l’idea assurda che la Russia avesse permesso a Trump di vincere la presidenza. Poi, nel 2020, quando il “loro uomo” Biden ha vinto il ballottaggio all’improvviso, il mantra dell’ingerenza russa nelle elezioni è scomparso. Quanto è irrazionale! E quanto è significativo il falso “Russiagate” senza senso che i Democratici e i media hanno sprecato quattro anni a vomitare sulla nazione. I repubblicani potrebbero aver minato le elezioni del 2020, ma i democratici hanno minato il ciclo del 2016. C’è una piaga su tutte le loro case.

Tuttavia, lo spauracchio russo viene ancora invocato ogni volta che gli americani cercano di spiegare il terribile pasticcio politico in cui si trova il loro paese. Non è solo la Russia. C’è qualcosa di fenomenalmente squilibrato nella politica statunitense che cerca continuamente di trovare “nemici” e “malfattori” stranieri che sono presumibilmente determinati a distruggere l’America. Se non è la Russia, allora è la Cina, e così via. In cosa consistono questa xenofobia e sciovinismo? Tradisce una mancanza di fiducia nel proprio sistema politico in cui i cittadini devono essere rinchiusi dalla paura dei nemici stranieri. È anche la dipendenza del militarismo e del complesso militare-industriale che è così essenziale per sostenere il capitalismo americano e le sue ambizioni imperialiste di dominio egemonico sul resto del mondo.

America in Crisi sociale

Questa è l’ultima negazione per la ricerca del capro espiatorio e con effetto distruttivo sui problemi endemici degli Stati Uniti. Questi problemi sono superati dalla vasta disuguaglianza sociale ed economica che è stata prevista come effetto dei decenni di capitalismo neoliberista, supervisionato da repubblicani e democratici. Entrambe le parti sembrano riluttanti o incapaci di capire cosa deve essere aggiustato in un sistema fondamentalmente rotto. L’ascesa di Trump è stata una sorta di diversivo dall’affrontare il problema alla radice. E incolpare la Russia per i problemi in corso è anche un altro futile diversivo. Questa negazione sistemica della realtà da parte della classe politica americana è il motivo per cui la crisi degli Stati Uniti continuerà a deteriorarsi, perché incolpare tutti gli altri mentre mai guardare a se stessi, significa evitare i modi e i mezzi necessari per risolvere tale crisi.

In ogni caso, non esiste una soluzione dall’alto verso il basso da una presunta autoilluminazione tra le élite. La soluzione richiederà una mobilitazione popolare di massa per i diritti democratici. Ma per ottenere la necessaria direzione politica, la futile mentalità di russofobia, sinofobia, iranofobia e così via, deve essere eliminata.

La verità è che la Russia e il resto del mondo darebbero il benvenuto a una democrazia pacifica e prospera prevalente negli Stati Uniti.

Le relazioni internazionali potrebbero quindi essere condotte con rispetto e cooperazione reciproci e il mondo sarebbe un luogo molto più sicuro e pacifico. Così com’è, tuttavia, le turbolenze interne negli Stati Uniti sotto il loro fallimentare sistema capitalista sono un chiaro e presente pericolo per se stessi e per il resto del mondo.

