L’America ha iniziato la rovina dell’Europa





di Vladimir Prokhvatilov

Gli Stati Uniti hanno stabilito un percorso per il massimo pompaggio dell’Ucraina con armi e equipaggiamento militare. Il loro obiettivo è ovvio: imporre una guerra di logoramento alla Russia e indebolirla il più possibile.

L’Ucraina e i suoi cittadini in questo contesto agiscono come materiali di consumo. Nell’ambito del concetto del Pentagono di una guerra multidominio contro la Russia, è in corso una guerra dell’informazione, cinetica (combattimento) e delle risorse. Questo non è un segreto per nessuno. Ma finora non tutti hanno intuito quale sia la guerra segreta degli USA contro l’Unione Europea.

Nel frattempo, l’Unione Europea era divenuto un pericoloso concorrente civile ed economico degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, che si è unta a loro. Ora gli americani stanno trasformando con successo l’Unione Europea nella propria cripto-colonia, costringendo l’Europa ad abbandonare il petrolio e il gas russi e ad approvvigionarsi alle fonti energetiche d’oltremare.

Attualmente, gli Stati Uniti stanno riducendo la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) ai mercati asiatici a favore dell’Europa. Gli Stati Uniti hanno concordato con l’Unione Europea di garantire la fornitura di almeno 15 miliardi di metri cubi di GNL all’Europa quest’anno per sostituire le esportazioni russe, secondo una dichiarazione sul sito web della Casa Bianca. “Le parti hanno deciso di creare un gruppo di lavoro congiunto per ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia dalla Russia. Gli Stati Uniti pongono una condizione difficile per l’Unione Europea: “L’Europa deve pagare il carburante con un sovrapprezzo per interrompere la domanda dei consumatori asiatici”, scrive Forbes.

Gasdotti bloccati per le sanzioni

Il 25 marzo, la Germania, sotto la pressione degli Stati Uniti, “ha presentato un piano per interrompere quasi completamente l’importazione di risorse energetiche russe entro la metà del 2024”, ha riferito Bloomberg. Il ministro tedesco dell’Economia e dei cambiamenti climatici Robert Habeck ha sottolineato che entro la metà dell’anno il Paese vuole ridurre l’importazione di petrolio russo ed entro la fine del 2022 diventare “quasi indipendente” da quello. Entro l’autunno, la Germania potrebbe anche ridurre le importazioni di carbone russo.

Sullo sfondo delle sanzioni statunitensi e dell’UE contro le esportazioni di energia russe, la Russia sta reindirizzando con successo le esportazioni di petrolio e gas dagli Stati Uniti e dall’UE verso l’Asia, che nel prossimo futuro diventerà uno “shock economico” per il mondo intero e, in in particolare, per il Vecchio Continente, scrive il britannico The Guardian. Lo “shock economico” sta proprio nel mark-up sul gas americano.

Il mercato europeo del gas diventa il cortile di casa del mercato globale del GNL, dipende completamente dalla situazione nei paesi della regione Asia-Pacifico (APR), poiché il mercato asiatico è fisicamente molto più ampio. Se i prezzi del GNL scendono in Asia, i prezzi in Europa li seguono e viceversa. Il reindirizzamento dei flussi di GNL dagli Stati Uniti all’Europa comporterà un aumento dei prezzi del gas nella regione Asia-Pacifico e le compagnie aeree americane andranno in Asia se l’UE non soddisfa le condizioni statunitensi sopra menzionate: pagare il gas con un supplemento. Di conseguenza, l’Unione Europea, costretta ad abbandonare il gas russo, pagherà l’elettricità e il riscaldamento con prezzi assolutamente fuori mercato.

L’economia europea è già vicina al collasso.

Un completo rifiuto dei vettori energetici russi sarà una vera catastrofe per l’Unione europea. Sullo sfondo della crescente crisi economica, giganteschi fondi di investimento americani come BlackRock e Vanguard si sono infiltrati in tutte le importanti strutture industriali e finanziarie europee. E se in Francia il pubblico si permette ancora di esprimere l’indignazione per questo fatto dovuto all’elite di potere, in Germania è come se l’acqua fosse stata attinta in bocca.

Gli Stati Uniti hanno anche aperto il secondo fronte della guerra di civiltà contro il Vecchio Mondo: il fronte migratorio. Gli scagnozzi filo-americani alla testa dei paesi dell’UE chiudono un occhio su un’altra ondata di immigrazione incontrollata. Le élite europee hanno in gran parte perso la loro volontà e gli stati europei hanno perso la loro capacità di gestione per quanto riguarda i loro interessi immediati. Così, quando nel 2017 l’Europa era stata travolta da un enorme flusso di profughi provenienti dalla Siria, l’Unione Europea, sotto la pressione dell’opinione pubblica, ha rifiutato a lungo di accettare centinaia di migliaia di migranti dal Medio Oriente. Tuttavia, la società di consulenza americana McKinsey, strettamente associata alla CIA, ha spinto contro i burocrati europei e ha sviluppato la logistica per accogliere e accogliere un intero milione di nuovi migranti in Europa.

Nel frattempo, numerose comunità di immigrati provenienti dai paesi del mondo islamico, molte delle quali si sono formate in Europa nell’ultimo mezzo secolo, si sono ben organizzate e di fatto autonome. Le comunità musulmane nel Vecchio Mondo oggi risolvono autonomamente quasi tutti i problemi interni. Numerose scuole private musulmane riescono persino a ricevere sussidi governativi. Le diaspore musulmane prendono il controllo del traffico di droga dalle tradizionali mafie europee. Molte comunità musulmane in Europa sono già isolate dalle autorità locali, poiché ricevono ingenti finanziamenti da Qatar, Arabia Saudita e Turchia attraverso moschee, centri culturali e organizzazioni di beneficenza.

Il caos e i disordini nei paesi dell’UE diventano ancora più probabili sullo sfondo di milioni di emigranti dall’Ucraina, il cui numero sta crescendo esponenzialmente oggi (16 marzo – 3,2 milioni; 1 aprile – 4,2 milioni; 7 aprile – 4,4 milioni), e se questa tendenza al rialzo non cambia, all’inizio dell’estate più di 10 milioni di persone potrebbero emigrare dall’Ucraina.

L’Europa sta affrontando una catastrofe umanitaria su larga scala, che non sarà aiutata da iniezioni finanziarie. La crisi energetica e la conseguente crisi industriale sono in aumento. Poiché l’Unione Europea segue diligentemente le orme degli Stati Uniti, la situazione economica continuerà a deteriorarsi, dato che l’Europa pagherà di più per le risorse energetiche americane che per quelle russe. A medio termine, l’Unione europea si prevede che sarà sull’orlo di una guerra civile.

Fonte: https://vz.ru/opinions/2022/4/22/1155086.html

Traduzione: Sergei Leonov