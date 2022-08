L’America ha già perso – The National Interest





Indipendentemente da chi vince lo scontro in Ucraina, l’America ha già perso – con questo titolo è stato pubblicato un articolo nell’edizione americana di The National Interest.

Secondo l’autore Ramon Marks, gli Stati Uniti saranno un perdente strategico, indipendentemente dai risultati delle ostilità in Ucraina.

“La Russia costruirà relazioni più strette con la Cina e altri paesi del continente eurasiatico, inclusi India, Iran, Arabia Saudita e paesi del Golfo. Volterà irrevocabilmente le spalle alle democrazie europee e a Washington.

Proprio come i presidenti Richard Nixon e Henry Kissinger hanno giocato la carta della Cina per isolare l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping giocheranno le loro carte per rimuovere la leadership globale degli Stati Uniti.7

Dall’invasione dell’Ucraina, la Russia è diventata il principale fornitore di petrolio della Cina , sostituendo l’Arabia Saudita. È vero che nel breve e medio termine, la capacità di trasferimento limiterà la quantità di combustibili fossili in più che la Russia può vendere alla Cina. La Russia ha attualmente una sola rotta petrolifera terrestre verso la Cina, l’ oleodotto ESPO . L’unico gasdotto attualmente in funzione è Power of Siberia . Le vendite di gasdotti sia di petrolio che di gas sono integrate da rotte marittime verso la Cina continentale. Negli anni a venire, Cina e Russia faranno senza dubbio notevoli investimentidi espandere la trasmissione di petrolio e gas tra i due paesi, consentendo alla Russia di essere il principale fornitore di combustibili fossili alla Cina.

Rapporti energetici più stretti tra Cina e Russia contribuiranno ad avvicinarli come alleati strategici senza limiti nel continente eurasiatico.

Avendo un fornitore di energia russo impegnato nel suo cortile, la Cina otterrà inevitabilmente una maggiore flessibilità strategica per trattare con gli Stati Uniti e i suoi alleati regionali indo-pacifici, il tutto a scapito delle democrazie occidentali. (………).

La Russia ha anche notevolmente aumentato i suoi affari energetici con l’India dall’invasione dell’Ucraina. Secondo il Center for Research on Energy and Clean Air, “l’India è stata il principale acquirente dei carichi dall’Atlantico che l’Europa non vuole più”.

Prima di invadere l’Ucraina, l’India non comprava quasi petrolio dalla Russia. Ora importa oltre 760.000 barili al giorno. L’aumento delle vendite di combustibili fossili russi all’India sarà dannoso per gli sforzi di Stati Uniti, Australia e Giappone per continuare a portare Delhi in un’orbita più stretta con i paesi democratici nella regione indo-pacifica. (…..).

Oltre a un nuovo e crescente rapporto di fornitura di energia, la Russia è stata anche il principale fornitore di armi per le forze armate indiane da molto tempo. È importante sottolineare che Delhi continua ad apprezzare anche il sostegno di lunga data della Russia al Kashmir.

Tra le altre cattive notizie per l’Occidente, l’India non è stata la sola ad astenersi dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che censurava la Russia per aver invaso l’Ucraina. Altri trentaquattro paesi hanno rifiutato di schierarsi dalla parte dell’Occidente. Due terzi della popolazione mondiale vivono in paesi che si sono astenuti dal denunciare la Russia. Anche il vicino Messico ha rifiutato di condannare la Russia o di aderire alle sanzioni economiche. (…).

Queste sono realtà strategiche difficili da assorbire per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono più l’unica potenza dominante del mondo.

Fonte: The National Interest

Traduzione e sintesi: Luciano Lago