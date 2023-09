L’America ha bisogno di un cambio di regime… Robert Kennedy Jr. rischia la morte candidandosi alla presidenza

di Finian Cunningham

L’autore e scrittore John Rachel avverte in questa intervista che gli Stati Uniti devono subire un cambio di regime se vogliono avere qualche possibilità di ripristinare la propria democrazia.

Non solo per ripristinare la democrazia e una società dignitosa per la maggioranza della popolazione, ma anche per mantenere relazioni diplomatiche pacifiche ed evitare una guerra mondiale nucleare con Russia e Cina.

Questa urgente necessità di un cambio di regime negli Stati Uniti si sta sviluppando da decenni, come spiega John Rachel nel suo ultimo libro, “Electing a Kennedy Congress”.

La grande ironia è che l’establishment statunitense è impegnato da decenni in cambiamenti di regime illegali in tutto il mondo, sabotando innumerevoli altre nazioni e seminando caos e violenza. Il popolo degli Stati Uniti ha bisogno del proprio cambio di regime per liberarsi dello stato imperialista di sicurezza nazionale.

Il sistema politico statunitense è diventato endemicamente corrotto dal potente dominio aziendale sulla Casa Bianca e sul Congresso (e sui media). Sia il partito democratico che quello repubblicano sono diventati “il partito della guerra” i cui politici vengono comprati e venduti dal potere aziendale. Credere che una figura politica possa apportare il cambiamento necessario è un’aspirazione vana. Il cambiamento necessario deve essere sistemico e coinvolgere la mobilitazione di massa delle persone e una revisione radicale dei membri del Congresso e del futuro occupante della Casa Bianca. L’intera economia capitalista statunitense deve essere smilitarizzata. Ciò significa mettere in discussione l’essenza stessa della struttura di potere degli Stati Uniti.

E questo è ciò che rende il cambiamento democratico negli Stati Uniti così pericoloso e irto di difficoltà. La struttura del potere acquisito è determinata a prevalere su qualsiasi sfida… fino al punto di assassinare chiunque la minacci. È davvero una riflessione orribile sulla natura barbarica della politica e del potere degli Stati Uniti.

Robert Kennedy Jr. è solo il primo segno di ciò che è pienamente necessario, dice Rachel. Sostenere Kennedy potrebbe essere un modo per mobilitare le persone e affrontare la corruzione sistemica. Tuttavia, Rachel mette in guardia dalla costante trappola di una “svendita” come nel caso di personaggi precedenti come Bernie Sanders e Donald Trump. Prevenire una svendita richiede una massa critica di persone e un Congresso di nuovi membri che condividano anche la visione di una revisione radicale. La revisione deve essere incentrata sul soddisfacimento dei bisogni della gente comune e dei lavoratori (la maggioranza), come posti di lavoro dignitosi, istruzione, assistenza sanitaria e alloggi. Soddisfare tali bisogni è ciò che una democrazia dovrebbe fare, per definizione. Ma soddisfare tali bisogni è incompatibile con budget militari di trilioni di dollari e guerre senza fine. In breve, o è democrazia o imperialismo. Questa è la scelta dura.

In particolare, il complesso militare-industriale, la militarizzazione dell’economia capitalista statunitense e la sua politica estera devono essere radicalmente ribaltati.

Robert Kennedy Jr, che si candida a candidarsi alla Casa Bianca nelle elezioni del prossimo anno, sembra essere consapevole della profonda sfida richiesta per ripristinare la democrazia negli Stati Uniti.

Sessant’anni fa, anche suo zio ed ex presidente John F. Kennedy capì la necessità sistemica di smilitarizzare l’economia statunitense e di perseguire relazioni internazionali più pacifiche. JFK ne pagò il prezzo venendo assassinato dal Deep State americano nel 1963. I media aziendali denigrano questa verità su uno dei giorni più bui della storia moderna degli Stati Uniti definendola “pensiero cospirativo”.

Robert Kennedy Jr. è consapevole delle forze nefaste contro cui deve confrontarsi, così come molte persone. Senza dubbio sa che la sua sicurezza personale è a rischio nel sfidare la struttura di potere dello stato imperiale americano.

Ma, come sottolinea John Rachel, è inutile aspettarsi che il cambiamento necessario nel sistema statunitense venga raggiunto investendo le speranze in un solo individuo. Ciò che serve è una mobilitazione di massa dei cittadini statunitensi che chiedano un cambiamento radicale nella politica interna ed estera. Kennedy sta mettendo a rischio la sua vita, ma la posta in gioco è così alta e seria per la politica statunitense e la pace internazionale, che tutti i cittadini devono essere preparati allo stesso modo a scendere in strada e nelle loro comunità e a realizzare il cambiamento vitale. È una questione di persone contro il sistema.

Questo è ciò che richiede e appare il cambiamento di regime negli Stati Uniti. È a dir poco rivoluzionario. Dimenticatevi di curiosare in altre nazioni e di tenere conferenze sulla democrazia. Gli Stati Uniti ne hanno bisogno innanzitutto.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago