L’America è una Piramide di bugie

da Redazione

(America’s Pyramid of Lies)



di Gordon Duff (*)

La politica estera americana, non solo verso la Russia e la Cina, ma nel mondo in generale non è basata su una teoria politica o sull’interesse nazionale. Non esiste un destino manifesto o altro che un servizio di lobbies per diffondere la democrazia che guida il dialogo.

Qualunque artificio possa essere servito per così tanti anni, coinvolgendo tutti tranne pochi, Ezra Pound, Martin Luther King, così pochi, non rimane nulla, nulla a cui ancorare, nulla in cui credere.

A volte guardarsi allo specchio può essere un orrore.

L’America esiste per favorire la guerra, la povertà, la discordia e la lotta. Tutte le informazioni, fornite attraverso l’educazione falsa, l’intrattenimento propagandistico, l’intelligenza fasulla, le notizie inventate o le allusioni e le sbavature dei social media e di Google, sono create da “lobbisti”.

L’informazione consiste in realtà in una grande creazione di informazioni false mentre si cancella tutto il resto equesto è il più grande settore dell’era digitale.

I lobbisti, a loro volta, impiegano “gruppi di riflessione”, fronti di propaganda sottilmente velati per la cabala delle élite militari, agenzie di intelligence e criminali finanziari che succhiano la vita fuori dal mondo.

Coloro che non viaggiano al di fuori degli Stati Uniti non sono consapevoli di come la nazione americana è vista da altri. L’America è odiata, è uno zimbello, è insultata e gli americani sono dispiaciuti per coloro che perdonano.

Altri ancora, quelli che una volta ammiravano o dipendevano dall’America, molto spesso per ignoranza e creduloneria, provano un senso di dolore e delusione.

L’America dove si trova oggi, è una oligarchia, una terra di menzogne ​​e censure, dove regnano propaganda e odio, perché uomini minori cercavano posizioni di potere e di leadership senza esperienza in battaglia, senza educazione classica e senza riferimento morale.

L’America non darà alla luce un Marco Aurelio, non in questo secolo e se sopravvive, qualcosa in dubbio, anche nel prossimo.

Dopo questo ampio atto d’accusa, prendiamo un’area e esaminiamo i costi e la causalità. Come spesso accade, ci rivolgiamo a Donald Trump, attuale “capo alligatore” nella “palude” di Washington.

Le sue dichiarazioni inciampanti, la sua pugnace ignoranza così spesso suona vera quando misurata anche tra le sue creature minori.

La strada a Washington e in tutta l’America è semplice, non importa quante volte ti beccano a mentire, mantieni la storia, ripeti la bugia e la bugia assumerà una vita a sé stante.

I bambini sono nati odiando la Russia di genitori e nonni che odiavano gli afroamericani e cresceranno e matureranno odiando, a ben vedere voi, musulmani, ebrei o chiunque gli venga detto di odiare.

Quindi guardiamo alla causalità.

Washington esiste con un unico scopo: tassare e spendere. La nazione è tassata, con un’aliquota fiscale combinata del 55% del PNL, a un’aliquota più elevata rispetto a qualsiasi “stato sociale” europeo con cibo dalla culla alla tomba e alloggi garantiti per tutti.

Eppure in America la povertà dilaga, le generazioni nascono in debito, anche con coloro che hanno un’istruzione universitaria trascorrono decenni a librarsi vicino al salario quasi minimo, negano la proprietà della casa, sono riluttanti a fondare una famiglia, emarginati per la vita con i fortunati che ereditano una casa o una pensione nidificano con la morte dei genitori, i sogni smentiti e una vita sprecata.

Dietro il muro della rabbia e della divisione c’è la paura. Vedi, se sei povero sei vulnerabile. Senza soldi, qualsiasi americano può andare in prigione.

Una malattia grave può significare fallimento o morte o entrambi.

Quasi 100 milioni di americani sono a tre settimane dai senzatetto e dalla fame senza rete di sicurezza, con reddito non più sostenibile. Puoi sentire l’odore della paura.

I paurosi sono vulnerabili, creduloni, gente da manipolare con qualsiasi narrazione.

Al centro di tutto ci sono gli analfabeti funzionalmente e moralmente flessibili che si vedono come leader. Tutti i politici sono risibili. Nessuno è fisicamente coraggioso, nessuno mostra coraggio morale, forse pochi e persino questo può essere simulato, il nostro cinismo è cresciuto così in profondità.

Soprattutto, quando la generazione del dopoguerra che ci ha dato l’ultimo insulto di Donald Trump si spegnerà, ci rimangono quelli che abbracciano il codice morale degli anni di Reagan, rubano tutto, fanno di tutto per andare avanti, nessuna bugia è troppo vile, nessun obbligo o fiducia dovrebbe esserci se scomodo. Dove ci porta tutto questo?

Oggi guardiamo il generale James Mattis, un veterano del combattimento dei marines con medaglie e nastrini infiniti. Mattis, ex segretario alla Difesa di Trump, sta navigando nella palude per qualcosa, sta vendendo libri, vuole essere un senatore, non ne siamo ancora sicuri, ma è un personaggio curioso, a cui vale la pena dare un’occhiata.

Quando penso a cose del genere, quello che Washington chiama eroismo, vedo nella mia testa l’immagine se 1200 marine morti che galleggiano al largo delle spiagge di Tarawa o delle mie serate in Vietnam, a volte roba da film di guerra di Hollywood, anche se con un brutto sogno , la sfumatura della realtà è passata da tempo.

Ora assumiamo un esercito, spesso mercenari illegali che espelliamo rapidamente quando i combattimenti sono finiti, se sopravvivono, nelle guerre combattute con droni e missili o da piloti “eroici” il più delle volte contro sfortunati civili. Arrivare al vertice di tale organizzazione militare o servire in un governo che si nutre del lato commerciale dell’omicidio è il motivo per cui l’America è dove si trova.

La città di Washington DC è il luogo dove i soldi vengono scremati dalla cima degli oligarchi e, una volta ingrassati abbastanza , con questi una strada potrebbe essere lastricata o costruita una diga. Concentriamoci ora su un piccolo raggio di luce, forse c’è?

Il generale James Mattis ha appena scritto un libro sull’America, citando le sue preoccupazioni per le divisioni politiche che sono diventate così gravi, in parte sotto la sua guardia, che la nazione deve affrontare la disintegrazione.

Durante la sua recente intervista con il Washington Post, Mattis, in tono da ragazzino, fermandosi, usando il linguaggio di un fattore di campagna, sebbene Wikipedia descriva Mattis come un “intellettuale”.

Truppe USA in Afghanistan

Mattis offre soluzioni, “dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo amarci l’un l’altro, dobbiamo trovare un modo migliore”. Quindi, dieci minuti dopo, fa valere la guerra contro la guerra, basandosi su affermazioni interamente basate su “fatti alternativi”.

La parola che mi viene in mente è schizofrenia.

Mattis e io entrammo nel Corpo dei Marines quasi nello stesso momento. Sono andato in Vietnam per servire in un’unità di combattimento mentre lui si è schierato, decenni dopo, nella Guerra del Golfo come comandante di battaglione.

Mi chiedo, certamente, come sarebbe stato Mattis se avesse trascorso mesi dietro le linee nemiche in Vietnam, imparando a conoscere la guerra “in prima linea e personalmente”. Divertente come pochissimi eroici leader di combattimento abbiano mai visto combattimenti se non guardando oltre o in TV.

Questo è dicembre 2019, un buon momento per vendere libri come regali per le vacanze e Mattis, un ex generale della Marina e ex segretario alla Difesa di Trump, è una persona rara di ragione e deliberazione, o almeno così sembra. Mattis aveva lavorato per il mio buon amico, Gwyneth Todd al Consiglio di sicurezza nazionale, alla Casa Bianca alcuni anni fa. Todd ha sempre parlato molto bene di Mattis.

Eppure, mentre guardo Mattis parlare, questi ha alimentato le domande caramellose del Washington Post, facendo affermazioni dopo asserzioni “non in evidenza” su nazione dopo nazione, imbrattandone alcune con vere e proprie menzogne ​​mentre stava difendendo altre meritevoli di diffamazione, così mi ritrovo a sentirmi male.

Più parla, più diventa chiaro che, oltre le parole scelte con cura, dimostra una grande vacuità, fatta di privilegi, di rospi inghiottiti, di mediocrità.

Eppure, dietro di esso, vediamo qualcos’altro, la storia immaginata, cancellata, ricostruita dal “nuovo pensiero” nell’irriconoscibile. Milioni di morti delle guerre americane, le lezioni apprese, tutte cancellate dal nostro mondo come da un algoritmo di Google.

Washington è una città di bambini e la guerra per i bambini di Washington non è altro che videogiochi, con sofferenza lontana di altre persone, denaro di altre persone, non è mai arrivato il conto da pagare, non a Washington.

Quello che diventa chiaro, vedendo Mattis, forse il migliore, è che da Washington non usciranno altro se non bugie. È anche chiaro che Mattis non ha mai visto la vera intelligenza, non sa nulla della vera storia né è stato esposto a nessuna narrativa non fabbricata per supportare la sua visione insulare impregnata di falsità.

Questo è un uomo che era “lì”, generalmente al comando di qualcosa, spesso al vertice o vicino al potere, quando gli Stati Uniti uccisero milioni di persone per causa di lunghe menzogne ​​provate e tuttavia nessun rimorso, nessuna assunzione di responsabilità, nessuna ammissione anche di fronte la recente pubblicazione del Washington Post di documenti ,recentemente declassificati, che dimostrano che il suo ruolo in Afghanistan è ingiustificabile.

Non c’è una domanda sull’Afghanistan, sulle bugie, sulla corruzione e sui rifiuti e sui suoi stessi fallimenti, eppure Mattis, anche per mia stessa ammissione, è uno dei migliori.

Questo ci lascia con una triste verità. Negli Stati Uniti non è rimasto un solo leader militare in carica che possa affermare di aver combattuto la corruzione, di aver parlato onestamente dell’inutilità delle guerre illegali o di aver rischiato il guadagno personale diffondendo la verità.

US. Navy forces in Mediterranean sea

Non c’è nessuno, nemmeno Mattis, ed è uno dei migliori.

In realtà, nessun singolo ufficiale americano, che non era a corto di militari, non ha mai parlato, nessuno, nemmeno Mattis ed è lui uno dei migliori.

È ancora lì, fanciullesco, quasi adorabile, un volto onesto, una voce semplice, ma il messaggio, in quanto l’odore puzzolente della malattia, è schiacciante.

*Gordon Duff è un veterano dei combattimenti dei marines nella guerra del Vietnam che ha lavorato per decenni sui veterani e sulle questioni relative ai prigionieri di guerra e si è consultato con i governi sfidati da problemi di sicurezza. È redattore senior e presidente del consiglio di amministrazione di “Veterans Today” , in particolare per la rivista online ” New Eastern Outlook “.

Traduzione: Luciano Lago