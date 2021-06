L’America è preoccupata: potremmo perdere in qualsiasi confronto con la Cina o la Russia











La” RAND Corporation”, l’istituzione collegata al Pentagono, affronta per la prima volta il problema della mancata vittoria degli Stati Uniti, e forse della loro sconfitta, in uno studio sugli scenari di guerra con Russia e Cina.

Fin dall’era dell’ex presidente Dwight Eisenhower a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, i successivi leader americani hanno voluto evitare di usare il termine “sconfitta” nel dizionario militare americano e hanno preferito lodare la loro forza e superiorità militare e non riconoscono le loro ripetute sconfitte, ma i centri di potere militari ei loro sostenitori delle élite intellettuali hanno rinnovato per la prima volta la circolazione di questa espressione, mettendo fine a quello che era un “tabù” nel quotidiano discorso politico americano.

Negli ultimi anni, alcuni strateghi hanno lanciato l’allarme che “gli Stati Uniti e i loro alleati non prevarranno in un conflitto di alto livello contro un avversario stretto” (Rand Corporation, 17 giugno 2021).

La RAND Corporation, il documento legato al Pentagono, ha affrontato per la prima volta il tema “gli Stati Uniti non vincono, e forse sconfiggono” in uno studio sul campo sugli “scenari di guerra” con Russia e Cina nel 2019, in cui ha concluso : Di fronte a Russia e Cina, il lato blu ha subito una perdita” (in riferimento al simbolismo del colore blu e una metafora per gli Stati Uniti contro il colore rosso dei suoi avversari).

L’ex vice segretario alla Difesa sotto il presidente Barack Obama, 2014-2017, Robert Work, che ha una ricca esperienza in “esercitazioni di guerra”, ha sottolineato la priorità degli investimenti militari statunitensi, avendo la capacità di “affondare 350 navi da guerra cinesi nelle prime 72 ore. ” dalla guerra, o dalla distruzione di 2.400 veicoli corazzati russi.

Per raggiungere questo stadio di forza, Work ha invitato il suo Paese a investire “8 miliardi di dollari all’anno per un periodo di 3 anni”, per prevenire la formazione di “dubbi tra gli avversari sulla determinazione degli Stati Uniti, e per evitare la riluttanza degli alleati a delegare la loro sicurezza”.

I budget del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sono in costante aumento, indifferenti alla fine della Guerra Fredda. Enormi risorse sono state dedicate allo sviluppo di alcune armi la cui efficacia o progettazione non è stata dimostrata. Ad esempio, due decenni dopo lo sviluppo del nuovissimo caccia dell’aeronautica statunitense, l'”F-35″, il suo costo ha superato i 177 miliardi di dollari, “ed è in aumento” e soffre ancora di “circa 900 difetti nel suo disegni.” Come indicato dal bollettino sugli affari militari (“Defence One”, 19 maggio 2021).

Parallelamente, il direttore della ricerca sulla sicurezza globale presso il “Lawrence Livermore National Laboratory”, affiliato al Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha avvertito i decisori che la questione della sconfitta degli Stati Uniti “è diventata una possibilità accettabile in un confronto con la Russia o la Cina, e i leader dovrebbero cristallizzare chiaramente le “regole della vittoria”, insieme ai leader militari che cristallizzano le “regole della sconfitta” per superare le “possibilità precedenti negative”.

Un altro studio emesso dalla National Strategic Defense Authority, condotto per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e pubblicato nel novembre 2018, ha confermato la possibilità della “sconfitta degli Stati Uniti nel caso in cui siano costretti a combattere una guerra di emergenza contro la Russia nella regione del Baltico o contro la Cina in una guerra a (nell’isola)di Taiwan”, e ha indicato che gli americani potrebbero “affrontare una schiacciante sconfitta militare”.

Lo studio ha reso molto franco che gli Stati Uniti potrebbero perdere la prossima guerra nel quadro di uno stato contro uno stato, e che in qualsiasi dura guerra con “un avversario stretto come la Cina, le forze americane potrebbero essere sconfitte anche in assenza di eventuali errori dei loro capi militari”.

L’ex presidente del Joint Chiefs of Staff, Martin Dempsey, è stato una delle figure più influenti nel processo decisionale politico statunitense, 2011-2015, e molti nel Pentagono hanno creduto nelle sue analisi, che hanno costituito un ricco materiale per i principali centri rispettivamente di ricerca e decisori,

Dempsey ha lanciato l’allarme prima di ritirarsi dal servizio, dicendo: “Siamo la generazione dei militari, che costituisce il 20% di coloro che sono cresciuti in un mondo che ha visto la vittoria della potenza militare americana e il suo controllo (sulle capacità del mondo). Siamo pienamente consapevoli del significato di deterrenza e potere di manovra e di come preparare il “teatro” delle operazioni. Ha parlato ai suoi colleghi dell’importanza di “assicurare che l’80% della maggioranza comprenda i mezzi per vincere” nelle mutevoli situazioni internazionali, attraverso corsi di formazione intensivi (Commandment Statement of the Joint Chiefs of Staff, 17 agosto 2015).

Allo stato attuale, le raccomandazioni degli strateghi sono unanimi nei risultati di cui sopra, che preoccupano i decisori, in particolare gli sviluppi delle capacità militari degli “avversari che stanno dimostrando sempre più la loro determinazione a sconfiggere le forze militari convenzionali statunitensi”. Per quanto riguarda “i decisori americani, non possono più fingere che la sconfitta non sia una possibilità reale”.

Fonti: Al Mayadeen – Rand Corporation

Traduzione: Luciano Lago