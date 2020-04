L’America delle Guerre Infinite si ritrova incapace di fronteggiare una pandemia

da Redazione

Il coronavirus sta esponendo il modo in cui le crociate delle guerre americane hanno dissanguato le risorse domestiche negli stessi USA

LA PANDEMIA DI CORONAVIRUS CHE ora sta devastando gli Stati Uniti dovrebbe portare tutti gli americani (e i loro alleati occidentali) a una serie di domande importanti: quali sono le vere minacce che dobbiamo affrontare? Qual è la priorità del nostro governo in termini di sicurezza della nostra gente – e della nazione? E dove sono andati a finire tutti i miei soldi delle tasse pagate?

Considerando queste domande, è difficile non concludere che le priorità di sicurezza nazionale del governo americano siano state talmente distorte dalla realtà che hanno lasciato il paese drammaticamente impreparato per una grave minaccia sanitaria per milioni di persone.

Le ultime settimane hanno rivelato lo spettacolo di un governo federale apparentemente incapace di fare quanto è necessario per fermare la diffusione di una pandemia sul suolo americano.

L’attenzione del governo è stata focalizzata in modo schiacciante sulla minaccia di gruppi estremisti e regimi ostili all’estero, soprattutto in Medio Oriente. Per un periodo di due decenni, gli Stati Uniti hanno speso migliaia di miliardi di dollari per condurre guerre e occupazioni in tutta la regione. Questi conflitti hanno fatto guadagnare all’America una lista sempre crescente di nemici in tutto il mondo. Stanno ancora rendendo la vita miserabile per milioni di persone in Medio Oriente.

Oltre a questo, anche il loro impatto sugli stessi Stati Uniti viene ora dolorosamente rivelato: un paese che ha speso miliardi di miliardi in guerre all’estero non è oggi in grado di difendere i suoi concittadini da minacce di base come la malattia e il collasso economico.

Senzatetto a Los Angeles collocati nelle strisce di un Parking

Così nelle ultime settimane si è manifestato lo spettacolo di un governo federale del tutto incapace di fare quanto è necessario per fermare la diffusione di una pandemia sul suolo americano. Non solo la capacità di test è rimasta molto indietro rispetto a paesi molto più piccoli e meno ricchi come Taiwan e la Corea del Sud, ma la carenza di infrastrutture sanitarie critiche e il costo inaccessibile per molti dei test, probabilmente significherà l’eccesso di morte per un numero potenzialmente elevato di centinaia di migliaia di americani nel prossimo futuro. I governatori di grandi stati hanno implorato pubblicamente il governo federale di ventilatori, maschere e altri strumenti di base per affrontare l’epidemia. Vi sono pochi segnali al momento che esista persino la capacità di rispondere a queste richieste.

Nel frattempo, la valanga di spese militari rilasciata dopo gli attacchi dell’11 settembre continua a crescere. Secondo il rapporto “Costs of War” della Brown University, il governo degli Stati Uniti ha speso incredibilmente $ 6,4 trilioni di dollari per le sue guerre in Afghanistan, Iraq, Siria e Pakistan dal 2001.

Questo numero gigantesco non tiene nemmeno conto dei pagamenti di interessi sui prestiti necessari per pagare le guerre, che potrebbero arrivare a 8 trilioni di dollari entro la metà del secolo, per non parlare dei costi di opportunità per la società americana di questa enorme spesa per l’avventurismo militare all’estero. Poi ci sono le inflazioni relative al bilancio di base del Pentagono; spese interne di “guerra al terrorismo” presso i dipartimenti di giustizia e sicurezza nazionale; e, naturalmente, la selvaggia espansione dei nostri apparati di intelligence, quasi impossibile da controllare dal grande pubblico sia per le loro azioni che per le loro spese.

Il fatto che le guerre antiterrorismo americane abbiano ucciso centinaia di migliaia di persone senza riuscire a ottenere chiari benefici politici o strategici rende ancora più amara la dilapidazione di questa ricchezza generazionale .

LO STATO INSICURO delle infrastrutture critiche americane non è passato inosservato al resto del mondo durante questa crisi. Anche se la pandemia ha avuto origine in Cina, il Partito Comunista Cinese ha in seguito mostrato una ragionevole capacità di tenere sotto controllo l’epidemia a livello nazionale e ora sta tentando di posizionarsi come un esportatore di beni globali: maschere di spedizione e dottori in Europa e in Asia.

Questo mentre l’amministrazione Trump fatica visibilmente a raccogliere una risposta adeguata in patria, ha anche ridotto gli sforzi degli altri paesi per gestire la crisi. Lo ha fatto deviando le risorse critiche lontano da alleati come la Francia mentre tentava di esacerbare la pandemia globale attraverso sanzioni economiche contro nemici come l’Iran e il Venezuela, nonostante la richiesta dei suoi alleati di cambiare rotta.

Truppe USA in partenza per l’ Iraq

Il risultato netto di tutto ciò potrebbe essere un paese, gli Stati Uniti, che hanno dissanguato le loro istituzioni fino al punto di anemia nel perseguimento ossessivo di crociate ideologiche all’estero, solo per trovarsi incapace di competere con i principali rivali sulle cose che contano di più.

In un recente articolo sulla pubblicazione di sicurezza nazionale , “War on The Rocks”, Mira Rapp-Hooper del Council on Foreign Relations e autrice del libro di prossima pubblicazione “Shields of the Republic: Triumph and Peril in America’s Alliances”, ha osservato le implicazioni cupamente ironiche di questo disastro americano .

“Sembra improbabile che la leadership americana che ha consapevolmente favorito questa catastrofe globale sarà in grado di trasformare i suoi sforzi di governance quando ha abbracciato la cattiva governance come strategia”, ha scritto Rapp-Hooper . “Se la Cina uscirà da questa crisi epocale come leader fiducioso, non sarà il risultato ineluttabile di uno spostamento strutturale; Pechino dovrà ringraziare la disastrosa cattiva gestione interna di Washington e la nostra politica estera miope che gli ha apportato vantaggio ”.

Anche dopo due decenni di insuccessi strategici quasi assoluti nel Medio Oriente, unito al disastroso autolesionismo della spesa per la difesa incontrollata, sembra che porzioni significative dell’élite americana non si siano ancora risvegliate dalla loro intossicazione per le guerre di scelta straniere. Tra una pandemia globale che potrebbe uccidere milioni e paralizzare l’economia americana per gli anni a venire, ci sono forti segnali che ai militari statunitensi potrebbe essere ordinato di intraprendere un’altra guerra in Iraq – questa volta per combattere le milizie sostenute dall’Iran in quel paese la cui le ambizioni sono in definitiva locali nella regione.

Un tale conflitto servirebbe gli scopi di gruppi di interesse d’élite ben organizzati nella capitale della nazione. Ma è quasi impossibile sostenere che questo darebbe un contributo al miglioramento della sicurezza quotidiana della gente comune che vive a migliaia di miglia di distanza negli Stati Uniti. Se questa guerra ha luogo, possiamo inserirla in un contesto più ampio: un paese un tempo potente che impoverisce la sua forza attraverso costose avventure militari in terre lontane, ma istituzionalmente incapace di fornire le basi della vita per la sua gente a casa.

di Murtaza Hussain

https://theintercept.com/2020/04/06/coronavirus-threat-national-security-priorities/

Fonte: The Intercept

Traduzione: Luciano Lago