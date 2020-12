L’ambasciatore russo a Tel Aviv: è “Israele” che sta destabilizzando il Medio Oriente, non l’Iran

da Redazione

Il russo le canta agli israeliani



I media israeliani citano l’ambasciatore russo il quale ha affermato che che “il problema nella regione non sono le attività iraniane”, e la sua affermazione che non c’è spazio per noi russi di accettare qualsiasi “attacco israeliano su obiettivi siriani”.

L’ambasciatore russo in “Israele”, Anatoly Viktorov, ha dichiarato oggi, martedì, che “è Israele che destabilizza il Medio Oriente, non l’Iran”, secondo quanto riportato dai media israeliani .

Viktorov ha aggiunto, secondo i media israeliani, che “il problema nella regione non sono le attività iraniane. Piuttosto, è una mancanza di comprensione tra gli stati e il mancato rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, nel conflitto arabo-israeliano come nel conflitto israelo-palestinese”, secondo quanto il diplomatico ha detto.

Il Jerusalem Post ha riferito che alla domanda se “la portata del conflitto tra Israele e Palestinesi destabilizza la regione più di quanto l’Iran stia facendo attraverso i suoi alleati”, Viktorov ha respinto l’idea che l’Iran “finanzia gruppi terroristici” e ha detto che “Israele sta attaccando Hezbollah, bombardando i suoi convogli in Siria. E Hezbollah non sta invece attaccando Israele mentre sta invece collaborando nella lotta contro i gruppi terroristi in Siria “.

Viktorov ha considerato che “Israele non deve attaccare i territori dei paesi che sono membri sovrani delle Nazioni Unite” (come la Siria e il Libano).

L’ambasciatore russo ha parlato di “coordinamento militare russo-israeliano in Siria”, sottolineando che “questo riguarda la sicurezza dell’esercito russo in Siria”.

Soldati Russi in Siria

L’ambasciatore russo ha sottolineato, secondo il “Jerusalem Post”, che “non c’è modo per noi di accettare eventuali attacchi israeliani su obiettivi siriani, la questione non è accaduta in passato e non accadrà in futuro”.

Riguardo alla questione palestinese l’ambasciatore ha detto:

“Crediamo fermamente che la questione palestinese non debba essere accantonata. La normalizzazione non dovrebbe sostituire un accordo israelo-palestinese perché questo problema rimarrà e continuerà a mettere in pericolo non solo i paesi e le popolazioni della regione, ma anche molti altri in tutto il mondo “, ha affermato, mentre chiede una soluzione a due stati.

Viktorov ha avvertito che il continuo conflitto israelo-palestinese “sta permettendo ai terroristi di reclutare più sostenitori nelle loro

Fonte: Al-Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad