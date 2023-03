L’ambasciatore Antonov ha affermato che i droni statunitensi stanno raccogliendo dati per gli attacchi UAF contro l’esercito russo

WASHINGTON , 15 marzo 2023 , 06:13 — REGNUMI droni americani raccolgono informazioni che l’esercito di Kiev utilizza poi per colpire il territorio russo. Lo ha detto l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov .

Il diplomatico ha sottolineato che tali attività inaccettabili degli americani nelle immediate vicinanze dei confini della Russia destano preoccupazione. Ha osservato che gli Stati Uniti non nascondono il fatto che i droni effettuano tali voli ogni giorno.

“Cosa stanno facendo a migliaia di chilometri dagli Stati Uniti? La risposta è ovvia: stanno raccogliendo informazioni di intelligence, che vengono successivamente utilizzate da Kiev per colpire le forze armate RF”, ha riassunto Anatoly Antonov.

Come riportato da REGNUM , Antonov ha assicurato ai giornalisti che i caccia russi non hanno usato armi contro il veicolo aereo senza pilota statunitense MQ-9 che ha sorvolato il Mar Nero.

Fonte: regnum.ru/news/society/3789360.html

Traduzione: Mirko Vlobodic