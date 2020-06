L’ambasciatore americano in Germania si infuria contro il gasdotto NordStream: “Smettete di dare da mangiare alla bestia (russa)!”

da Redazione

L’arrivo della nave “Akademik Chersky” nel porto tedesco di Rostock ha allarmato gli avversari del “Nord Stream-2”.

Alcune ore e la macchina per la posa di tubi russa sarà in grado di continuare i lavori, che, ostacolati dalle sanzioni statunitensi, non sono stati completati dalla società svizzera Allseas – per collegare le due linee del gasdotto nella regione dell’isola danese di Bornholm .

L’ambasciatore americano in Germania, Richard Grennel, che Trump chiama una superstar, mentre l’ex inviato degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza dell’ONU, Susan Rice, lo definisce un uomo abominevole e ingannevole – ha lanciato una nuova serie di minacce contro i partecipanti al progetto:

“Le nuove sanzioni sono approvate da tutte le parti. Nonostante la campagna elettorale, il processo di adozione del disegno di legge può essere molto rapido. La Germania deve smettere di dare da mangiare alla bestia russa in un momento in cui non paga abbastanza per la NATO. “

“Nutrire la bestia” secondo Grennel – è commerciare con la Russia.

Il nuovo pacchetto di sanzioni, se adottato, non colpirà più la costruzione di Nord Stream 2, ma il suo funzionamento: le società che presteranno servizio al gasdotto e compreranno gas.

Il ministro tedesco dell’Economia Altmaier ha chiarito che l’atteggiamento nei confronti delle minacce americane a Berlino non è cambiato dallo scorso anno: la Germania non riconosce la legalità delle sanzioni ex-territoriali.

E in generale, qualcuno ovviamente non ha nient’altro da fare.

“Dal nostro punto di vista, ora è il momento sbagliato per sciogliere la spirale di escalation e minacciare ulteriori sanzioni, abbiamo altri problemi”, ha detto Altmaier.

Il ministero degli Esteri tedesco ha dato una valutazione analoga alle parole dell’ambasciatore americano, la cui l’immagine di un diplomatico per incomprensione era stata assegnata a Grennel.

Grennel (ambasciatore USA) con la Merkel

Nei due anni del suo lavoro a Berlino, raramente era sul posto. Quando lo ha fatto, seguendo le istruzioni di Trump, è divenuto imprudente ed ha rovinato l’umore dei suoi colleghi tedeschi.

E francamente, in Germania si rallegravano della sua partenza per la sua patria – Grennel dirigerà l’intelligence nazionale degli Stati Uniti – i tedeschi sono al buio ora: se Trump vince le elezioni, che tipo di “uccello” li invierà in conformità con l’attuale livello delle relazioni bilaterali?

Sono molto preoccupato che questa situazione continuerà fino alle elezioni statunitensi. E non c’è niente di buono qui, ha riferito il funzionario tedesco.

Vorrei che avessimo una persona che sostiene il miglioramento delle relazioni tra Germania e Stati Uniti e non solo un ripetitore a pappagallo della politica di Trump.

Grennel se ne è andato, ma alcuni del suo staff sono rimasti. Per Melnik, ambasciatore dell’Ucraina in Germania, il compito principale sono le sanzioni anti-russe su tutti i fronti.

In risposta a una dichiarazione dell’ex cancelliere Gerhard Schroeder sull’insensatezza delle sanzioni e sul fatto che la Crimea non sarebbe mai tornata in Ucraina, Melnik ha ripreso la polemica su Twitter: ha iniziato a contare lo stipendio di Schroeder a Rosneft, chiamandolo un cavallo di Troia, un lobbista del Cremlino e offrendo strane scommesse – l’ex cancelliere vedrà ancora la penisola ucraina e lui, l’ambasciatore, berrà Massandra a Yalta e Bakhchisarai presso la compagnia della Merkel.

Schroeder non apprezzava l’immaginazione di Melnik e ha risposto: “Non dovresti annoiarci da parte tua con le sanzioni. Ho cercato di sottolineare che questo vale anche per la Russia. Perché allora l’ambasciatore, o l’ex ministro degli Esteri, un nano ucraino, mi critica? Questo non interessa a nessuno, nemmeno in Germania. “

Dopo che Schroeder ha chiamato Melnik un nano – cosa che, in generale, si perde sullo sfondo dell’abuso di Melnik contro lo stesso Schroeder – anche il Twitter del Ministero degli Esteri ucraino è diventato vivo.

Il vice ministro Bonder ha scritto che non tollereremo un insulto al nostro ambasciatore. Sembra una minaccia.

Tipico dei diplomatici ucraini: Versare un altro secchio di terra sui social network e lamentarsi con Washington.

Sono lagnanze che non hanno alcun impatto sulle sanzioni politiche degli USA contro la Russia.

Questo è determinato solo dalle esigenze della campagna elettorale di Trump.

Tuttavia anche se l’attuale presidente degli Stati Uniti attiva un nuovo meccanismo di sanzioni per Nord Stream-2, questo non cambierà la cosa principale: questo gasdotto sarà costruito.

Fonte: Russia Insight

Traduzione: L. Lago