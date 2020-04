L’ambasciata russa commenta un articolo uscito su un giornale americano che incita a distruggere il ponte sullo stretto di Kerch

L’ambasciata russa negli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì come provocatorio un articolo del Washington Examiner che invita l’Ucraina a distruggere il ponte sullo stretto di Kerch, un ponte di recente costruzione che collega la Crimea alla Russia continentale.

“Il 15 maggio, il Washington Examiner ha pubblicato un articolo provocatorio di Tom Rogan, chiedendo di far esplodere il ponte sullo stretto di Kerch. La libertà di espressione non può essere utilizzata come giustificazione per invocare un atto di terrore o omicidio di persone. L’articolo è un riflesso dei piani reali di una certa parte dell’establishment di Washington che si attacca al percorso di istigazione all’odio tra Ucraina e Russia ” , ha detto l’ambasciata.

Pertanto, Rogan ha scritto in particolare che “L’Ucraina deve ora distruggere gli elementi del ponte” e che “ha i mezzi per lanciare attacchi aerei contro il ponte” .

Ponte sulla Crimea

Queste pubblicazioni vanno oltre l’etica giornalistica. Speriamo che l’esaminatore di Washington spieghi in che misura questo materiale riflette la sua politica editoriale. Vorremmo ricordare che le leggi russe prevedono il perseguimento penale di coloro che chiamano pubblicamente attività terroristiche e svolgono propaganda terroristica » – ha sottolineato l’ambasciata.

Fonte: Tass.com