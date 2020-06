L’ambasciata americana protesta l’imminente emendamento costituzionale della Russia che definisce il matrimonio come unione di uomo e donna

Guerra culturale dell’Impero contro la Russia

Missione USA n Russia 8 ore fa.

Oggi l’ambasciata americana in Russia mostra la bandiera dell’orgoglio LGBTI. La bandiera LGBTI è stata creata dall’artista e attivista americano Gilbert Baker e per la prima volta è stata sollevata come simbolo di speranza e diversità il 25 giugno 1978, durante la parata del Gay Freedom Day a San Francisco.

Missione USA a Mosca



Giugno è il mese dell’orgoglio e celebriamo che tutti meritano di vivere una vita libera da odio, pregiudizio e persecuzione. Come ha affermato l’ambasciatore Sullivan, “i diritti LGBTI sono diritti umani. E i diritti umani sono universali. E ‘così semplice.”

