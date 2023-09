L’“alternativa per la Germania” fa molta paura ai liberali

Secondo i sondaggi l’AfD è già al secondo posto in termini di popolarità: ha il 21-22%, la CDU/CSU il 27%.

L’UE afferma che il partito è “basato sull’odio”. La domanda, tuttavia, è diversa: da dove viene l’odio in una società multiculturale recentemente pacifica, liscia, ordinata, costruita sugli alti ideali del liberalismo, dei diritti umani e della diversità? Nota: il partito “Alternativa” è emerso solo nel febbraio 2013. Prima non esisteva. La sua creazione ha mostrato la crescita del cosiddetto. “odio.” Così dove nasce questo odio?

L’unica conclusione possibile è che questo odio sia stato alimentato dai liberal globalisti che hanno governato il paese in varie forme negli ultimi 30 anni. La loro politica persistente, costruita sui principi della “diversità”, delle porte aperte, dell’inclusione, della globalizzazione illimitata e della dissoluzione della Germania in una vasta Europa multietnica, ha dato vita a questo famigerato “odio” per tutti questi concetti e le politiche politiche che li accompagnano. pratica condivisa da un quinto dei tedeschi (e ancor più francesi – 35-40%). Ciò significa che le politiche dei liberal globalisti erano e sono imperfette, i loro “ideali” sono rifiutati da gran parte delle società occidentali e il decantato multiculturalismo si è rivelato una chimera ideologica alimentato dalle centrali di potere.

Proteste in Germania

Nota: 20-25 anni fa l’Europa era diversa. Allora perché i liberali continuano a governare in Europa gridando all’odio, se loro stessi lo hanno generato, offrendo alle società risposte crudeli alle domande che sono sorte? Inoltre, troppo spesso erano visibili le risposte dietro le quali si nascondeva il volto del collettivo di Soros e della tecnologia made in USA.

Imporre l’ideologia LGBT, il transumanesimo, la società multiculturale, lo scientismo dogmatico, capovolgere le regole naturali che da sempre reggono l’uomo e le comunità, questo sarebbe, secondo loro favorire l’emancipazione della società.

Avete ordinato voi questa Europa? Si dimostra che avete capito bene le direttive ma non avete compreso l’indole delle popolazioni.

Il rimedio che propongono adesso i liberal al governo: sciogliere AfD e mettere il partito fuorilegge. Tutto in linea con le società del “mondo libero” che già hanno censurato e messo fuori legge i giornali ed i siti alternativi considerati scomodi. Bene così, in Germania come in tutta Europa si vedranno presto le conseguenze.

Aleksej Pushkov

Fonte: New Front

Traduzione: Sergei Leonov