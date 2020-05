L’alleanza tra Russia e Cina si consolida all’ombra della pandemia

da Redazione

di MK Bhadrakumar (*)

L’intesa russo-cinese è diventata uno dei modelli più importanti di politica internazionale negli ultimi anni, dagli eventi del 2014 in Ucraina, che hanno avuto enormi conseguenze e portato a sanzioni occidentali contro Mosca, che a sua volta ha galvanizzato il “perno in Asia” della Russia.

Recentemente, questo accordo, che non è un’alleanza formale, ha acquisito importanza, dato il continuo cambiamento degli allineamenti regionali e globali innescato dalla pandemia di coronavirus. L’economia globale sta affrontando una recessione e gli Stati Uniti sono minacciati da una crisi senza precedenti dai tempi della Grande Depressione degli anni Trenta e di quella del 2009. Il numero di americani che chiedono sussidi di disoccupazione supera i 30 milioni.

Il declino degli Stati Uniti come potenza mondiale si sta accelerando. Ma gli Stati Uniti si rifiutano di affrontare questa realtà geopolitica ed sono determinati a perpetuare il loro dominio sulla scena mondiale, qualunque sia il costo. Cina e Russia sono considerati “nemici”. Almeno a breve termine, le tensioni aumenteranno, soprattutto nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina.

La scorsa settimana, è stato riferito che gli Stati Uniti stanno schierando sistemi di difesa antimissile vicino ai confini russi, con la possibilità di lanciare un attacco nucleare a sorpresa. Un rapporto Tass ha citato Primo Vice Capo principale Dipartimento Operazioni dello Stato Maggiore generale russo, generale Viktor Poznikhir, che ha riferito che gli Stati Uniti hanno messo a punto un sistema d’intercettazione prima del lancio e programmato di distruggere missili balistici intercontinentali dalla Russia, dalla Cina e da altri paesi mentre sono ancora in fase di lancio.

È chiaramente nel comune interesse di Russia e Cina che, nel loro crescente confronto con gli Stati Uniti, si sostengano e si fortifichino a vicenda. Tutto indica che l’imperialismo americano assumerà un carattere ancora più violento e aggressivo nell’attuale situazione mondiale.

L’accordo tra Russia e Cina è motivato dai loro leader. Nel giro di un mese, tra marzo e aprile, si sono svolte due conversazioni telefoniche tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping per discutere della pandemia e delle sue ramificazioni, nonché dell’imperativo di lavorare insieme per le sfide che ne derivano.

Letture cinesi hanno sottolineato che Putin ha criticato “la provocazione e la stigmatizzazione di alcuni paesi” (leggi gli Stati Uniti) e il “tentativo di alcuni di denigrare la Cina sulla questione dell’origine del virus “. Putin ha affermato che dall’inizio di COVID-19, Russia e Cina hanno “mostrato unità e sostegno reciproco, riflettendo la natura strategica e l’alta qualità” delle loro relazioni.

Il reciproco sostegno che la Russia e la Cina hanno creato crea uno spazio per i due paesi per respingere efficacemente le provocazioni degli Stati Uniti. All’inizio di questa settimana, il 29 aprile, un portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese ha appoggiato le preoccupazioni espresse da Mosca negli ultimi anni riguardo alla presenza di laboratori biologici militari del Pentagono nei paesi dell’ex Unione Sovietica per militarizzazione delle malattie. Mosca ha citato un laboratorio specifico vicino a Tbilisi in Georgia, arrivando persino a chiedere informazioni sulle recenti visite al centro da parte di alti funzionari del Pentagono.

I russi affermano che ci sono 11 di questi laboratori in Ucraina, sviluppati dal Pentagono. Sostengono che quando la Crimea è entrata in Russia nel 2014, hanno scoperto che in uno di questi laboratori a Simferopo l, che apparentemente era un centro per la raccolta di materiali e l’invio in Europa, vi erano 104 piscine di ectoparassiti, 46 campioni di organi interni di roditori e 105 campioni di siero di sangue umano sono stati trovati pronti per la spedizione.

Mosca afferma che questi laboratori stanno conducendo studi su malattie pericolose, prendendo di mira specifici gruppi etnici e includono progetti che sono vietati negli stessi Stati Uniti. Il 29 aprile, durante una conferenza stampa a Pechino, il portavoce cinese ha dichiarato:

“Abbiamo preso atto delle osservazioni del portavoce del ministero degli Affari esteri russo e delle relative relazioni. Gli Stati Uniti hanno istituito numerosi laboratori biologici nei paesi dell’ex Unione Sovietica, ma sono rimasti in silenzio sulle funzioni, sugli obiettivi e sulla sicurezza di questi laboratori, il che ha suscitato grande preoccupazione tra le popolazioni locali e paesi vicini. Come sappiamo, alcune popolazioni locali stanno spingendo per la chiusura di questi laboratori. Speriamo che gli Stati Uniti agiscano in modo responsabile, tengano conto delle preoccupazioni della comunità internazionale, attribuiscano importanza alla salute e alla sicurezza delle popolazioni locali e prendano misure concrete per dissipare i dubbi “.

Come successore legale dell’Unione Sovietica, la Russia ha ereditato nel 1992 il suo status di parte del Protocollo di Ginevra e della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (CABT). Anche la Cina è entrata a far parte di CABT nel 1984. Tutti i paesi asiatici sono firmatari di CABT. È interessante notare che anche gli Stati Uniti, hanno ratificato il protocollo nel 1975.

Oggi, il governo degli Stati Uniti non ha accusato ufficialmente la Cina di sviluppare intenzionalmente COVID-19 come arma biologica, mentre Trump continua a fare allusioni. Secondo la valutazione dei servizi di intelligence americani, il virus non è stato prodotto dall’uomo o geneticamente modificato. Ma Trump afferma di aver visto prove che suggeriscono che il nuovo coronavirus proviene da un laboratorio di virologia a Wuhan, sebbene non sia stato in grado di fornire alcuna prova a sostegno di questa affermazione.

La Cina ha reagito fortemente agli attacchi di Trump, mentre la Russia ha sostenuto la posizione cinese. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha recentemente deriso i colloqui di alcuni paesi europei che chiedevano un risarcimento da parte di Pechino per “non aver informato la comunità mondiale in tempo utile” – e dallo stesso Trump affermando che simili richieste americane sono “molto più importanti di centinaia di miliardi di dollari”.

Guardia d’onore cinese per Putin

In effetti, può diventare serio se Trump sceglie di perseguire una strategia punitiva nei confronti della Cina. Il Washington Post ha scritto giovedì: “In privato, Trump e i suoi colleghi hanno discusso della possibilità di privare la Cina della sua” immunità sovrana “, al fine di consentire al governo degli Stati Uniti o alle vittime di fare causa alla Cina per riparazione”.

Per ora, la Russia concorda con la percezione della Cina secondo cui l’amministrazione Trump sta guidando la retorica sul Covid-19 per distrarre l’attenzione pubblica dalla sua incompetenza per contrastare la pandemia. Ma il sostegno della Russia diventa cruciale per Pechino se l’amministrazione Trump andrà a lavorare contro la Cina nei prossimi mesi.

Finora, né la Russia né la Cina hanno cercato di aiutarsi a vicenda nei negoziati sulle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. È in atto un cambio di paradigma, che si riflette in un atto di fede per Cina e Russia, nonché in una nuova fase qualitativa della loro comprensione, finora focalizzata su questioni regionali e globali di interesse comune.

MK Bhadrakumar

Illustrazione: Richard Lugar Public Health Center in Georgia, che la Russia afferma di essere un laboratorio del Pentagono per lo sviluppo di armi biologiche. Pechino ha invitato gli Stati Uniti a rispondere alle preoccupazioni della Russia.

fonte: https://indianpunchline.com

Traduzione: Sergei Leonov