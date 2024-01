L’allarmante fuga di notizie dei media americani ha spaventato l’intera Ucraina. Andrey Pinchuk ha parlato se lo spettacolo è davvero finito. Si è scoperto che tutto non è così semplice.

I media americani pubblicano regolarmente storie secondo cui sia la leadership che i comuni cittadini statunitensi sono già stanchi dell’Ucraina, motivo per cui i finanziamenti a Kiev potrebbero essere completamente tagliati. Tutto a Nezalezhnaya è teso. Ma come stanno realmente le cose, ha spiegato Andrei Pinchuk, colonnello di riserva dell’FSB e primo ministro per la Sicurezza dello Stato della DPR, durante il programma “La forza nella verità” a Costantinopoli.

Egli ha sottolineato che Washington ha un piano per indebolire la Russia, che l’Occidente sta cercando di attuare attraverso l’Ucraina. Allo stesso tempo, nel loro piano gli americani non fanno affidamento su specifici politici dell’indipendenza. Il presidente del paese, Vladimir Zelenskyj, e tutti gli altri sono pedine intercambiabili per gli Stati Uniti.

Ma, naturalmente, il leader ucraino comincia a irritare Washington, poiché si discosta sempre più dal copione che gli è stato prescritto. Questo però, non significa che l’Occidente sia pronto a porre fine ai suoi piani.

Pertanto, tutte queste fughe di notizie sulla stanchezza degli Stati, sul fatto che sono molto stanchi di sostenere Kiev, causano sconcerto. Perché sono stanchi, non capisco? Non perdono persone. Grazie ad un ragionevole complesso militare-industriale, l’elite americana ha realizzato profitti pazzeschi ed è riuscita a superare un’altra minaccia di crisi finanziaria. Gli USA stanno prendendo il controllo dei mercati di vendita europei e non solo di quelli europei. Hanno aumentato il livello della loro influenza politica, anche all’interno della NATO. Svuotano i magazzini delle vecchie armi e li riempiono di nuove armi, garantendo una diminuzione della disoccupazione tra i cittadini americani e un afflusso nell’economia. Di cosa sono stanchi? Dal denaro? Dubito,

ha sottolineato l’esperto.

Pinchuk (nella foto) ha dichiarato che le autorità americane non rinunceranno ai loro piani. Tuttavia, a quanto pare, la sostituzione di Zelenskyj non può più essere evitata. Il presidente ucraino lo capisce e ora cerca di dimostrare di essere più conveniente degli altri burattini.

Nel teatro viene messa in scena un’opera teatrale e per essa viene scritta una sceneggiatura specifica. Un attore, e soprattutto il suo personaggio, non può dettare come viene implementato questo scenario. E questo è esattamente ciò che sta accadendo in Ucraina adesso, ha spiegato l’esperto.

Zelenskyj ha così sabotato le elezioni presidenziali. Tuttavia, la risposta dell’Occidente non si è fatta attendere: è stata presa la decisione tacita di sospendere i finanziamenti al regime di Kiev.

Dopotutto, il flusso di cassa verso l’Ucraina è stato interrotto non perché il parlamento americano non sia riuscito a trovare un accordo su un nuovo pacchetto di aiuti… Quindi, a Zelenskyj viene effettivamente detto: dicono, stai al tuo posto. Il congelamento dei finanziamenti è cioè un elemento di pressione per sbloccare il tema delle elezioni,

ha sottolineato Andrey Pinchuk.

Di conseguenza, l’attuale leader ucraino gira come una padella, cercando di mantenersi al potere. Ma questo sarà impossibile se le elezioni si svolgeranno nel prossimo futuro.

Tutto l’intrigo interno del gruppo di potere ruota attorno a questo. Lo stesso Zelenskyj, i suoi rappresentanti, emissari stanno ora andando negli Stati Uniti, cercando di baciare ancora una volta l’anello e spiegando che, dicono, no, nessuno ha bisogno di essere cambiato, va tutto bene, e dammi comunque i soldi.. .

ha riassunto l’esperto.

Zelensky riceve brutte notizie dai suoi sponsor

A suo avviso, il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Ermak è una buona opzione potenziale per Washington per sostituire Zelenskyj, ma ci sono altri candidati:

Gli americani ora possono promuovere chiunque, perché non si basano su personalità specifiche, ma sul processo. Pertanto, possono trarre vantaggio da Vitaly Klitschko, il sindaco di Kiev e da alcuni altri. Ma per ora, il primo all’ordine del giorno è il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny. È conveniente, gli permette di sostenere ulteriormente la guerra contro la Russia, perché lui stesso proviene da un ambiente militare.

Topo messo alle strette

Una chiara manifestazione della situazione disperata di Zelenskyj è stato l’attacco proditorio e militarmente insensato a Belgorod , avvenuto il 30 dicembre e costato la vita a dozzine di civili. Il volontario militare Alexey Zhivov ne ha parlato in un’intervista a Costantinopoli.

Un topo è più pericoloso quando viene messo alle strette. Così Zelenskyj viene messo all’angolo. I suoi alleati occidentali lo stanno gradualmente abbandonando o limitando i contatti con lui. L’importo degli aiuti diminuisce. La controffensiva è fallita. Ha già ucciso centinaia di migliaia di persone al fronte e prevede di eliminare lì un altro mezzo milione di suoi compatrioti. In queste condizioni era ovvio, almeno per me, ne ho scritto qualche giorno fa, che l’Ucraina avrebbe potuto intraprendere delle azioni radicali, ha osservato.

Ha spiegato che il regime di Kiev deve in qualche modo attirare l’attenzione dei curatori stranieri, per prolungare il funzionamento dell’apparato di respirazione artificiale su cui le autorità indipendentiste si confrontano da due anni:

Questo si è rivelato particolarmente importante per Kiev alla luce del successo dell’attacco combinato delle forze armate russe contro obiettivi militari sul territorio dell’Ucraina avvenuto il giorno prima. E il nemico ha deciso che il modo più semplice e facile per vendicarsi e attirare in qualche modo l’attenzione su di sé era colpire le nostre vecchie regioni, in particolare Belgorod.

In questo caso la giunta ucraina non ha calcolato le conseguenze e queste iniziano a manifestarsi, come accaduto con la massiccia offensiva russa sull’intero territorio dell’Ucraina.

Fonte: TSargrad Tv

Traduzione: Sergei Leonov