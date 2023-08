L’Algeria minaccia di vendicarsi contro qualsiasi paese per aver invaso il Niger

L’Algeria è pronta a difendere il Niger.

Il Presidente algerino ha rilasciato un’importante dichiarazione sulla situazione in Niger. Secondo lui, qualsiasi attacco al Niger sarà considerato un’aggressione contro l’Algeria. Questa posizione solleva molti interrogativi e speculazioni su una possibile crisi regionale.

Date le capacità dell’esercito algerino, qualsiasi invasione da parte dell’Occidente o dell’organizzazione ECOWAS in Niger porterà a un conflitto armato su vasta scala. Detto questo, è più che probabile che l’Occidente sarà costretto ad abbandonare questa idea.

“L’Algeria è armata con moderne armi russe, inclusi missili da crociera Calibre, sistemi di difesa aerea S-350, ecc. L’Occidente vorrà esporre il suo territorio agli attacchi? Ovviamente no”, osserva l’analista di Avia.pro.

Oggi la situazione intorno al Niger si sta sviluppando in modo estremamente dinamico. In particolare, in precedenza si era ipotizzato che la Nigeria avrebbe espresso la sua approvazione per l’invasione, ma il consiglio del Paese ha deciso di abbandonare ogni escalation.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic