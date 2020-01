L’Albania diventa un paese in prima linea nella battaglia per procura tra Iran e Stati Uniti

da Redazione

di Elis Gjevori

Ospitando il gruppo terrorista “Mujahedin del popolo iraniano” (MEK) per conto degli Stati Uniti, nonostante il gruppo sia stato etichettato come un’organizzazione terroristica dall’Iran, l’Albania ha suscitato l’ira del leader supremo Ali Khamenei.

Il ministro degli Esteri albanese, Gent Cakaj, ha annunciato sul suo account Facebook che altri due diplomatici iraniani verranno espulsi dall’Albania . Questa misura fa seguito a una decisione del 2018 che ha espulso l’ambasciatore iraniano e ha trasformato l’Albania in un paese in prima linea in uno scontro tra Stati Uniti e Iran.

La decisione di espellere i diplomatici iraniani sembra probabilmente il risultato dei commenti del potente leader supremo iraniano Ali Khamenei all’indomani dell’assassinio di Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti in cui ha dichiarato: “In un paese europeo molto piccolo ma un malvagio paese in Europa, ci sono elementi americani con alcuni traditori iraniani, si sono riuniti per cospirare contro la Repubblica islamica ”.

Nel 2014, sotto la pressione degli Stati Uniti, l’Albania ha accolto oltre 4.000 membri dei Mujahedin del popolo iraniano (MEK), un gruppo segreto in precedenza basato in Iraq.

“L’Albania ospita una delle organizzazioni terroristiche più pericolose per conto degli Stati Uniti”, afferma la dott.ssa Olsi Jazexhi, un accademico ed esperto albanese che ha monitorato le attività del MEK in Albania.

“Gli americani hanno imposto loro gruppo terrorista [MEK] sull’Albania e poiché l’Albania è uno stato molto fragile, le autorità albanesi hanno dovuto accettare. La stessa cosa è stata fatta dal Primo Ministro Edi Rama che sta ancora ospitando il MEK in Albania ”, dice Jazexhi a TRT World .

Considerato un gruppo terroristico dall’Iran, il MEK è stato anche elencato come organizzazione terroristica dal Dipartimento di Stato americano fino al 2012 .

L’Amministrazione Obama aveva riorganizzato il gruppo e formalizzato una relazione che gli Stati Uniti stavano addestrando di nascosto, proteggendo il gruppo in Iraq in una base militare americana, allora sotto l’occupazione americana.

“La ragione per cui il MEK è stato portato in Albania è l’ignoranza generale dei politici albanesi che non comprendono il pericolo del terrorismo internazionale e le implicazioni che questo terrorismo ha sugli stati-nazione”, ha aggiunto Jazexhi.

Il MEK è un’organizzazione politica militante che sottoscrive un’insolita mescolanza di ideologia marxista e islamica.

Questo gruppo è stato accusato di aver ucciso del personale militare americano, di aver bombardato compagnie americane e di aver preso di mira civili innocenti iraniani durante una campagna di terrore per diversi decenni.

Organizzazione terroristica Mojahedin Khalq anti iraniana, finanziata da USA e Israele

Un rapporto del media statunitense NBC News ha suggerito che il gruppo è finanziato dall’intelligence israeliana ed è stato anche alla base di una serie di omicidi contro gli scienziati nucleari iraniani tra il 2007 e il 2015.

“Il MEK è profondamente disprezzato in Iran, hanno combattuto per Saddam Hussein contro l’Iran per otto anni. Poi hanno spiato gli americani e gli israeliani, sono mercenari e un gruppo di culto”, ha affermato Seyed Mohammad Marandi, professore di letteratura inglese e orientalismo all’università di Teheran.

Ex membri del MEK hanno parlato delle oppressive regole di tipo culto imposto nell’organizzazione, compresi i matrimoni che devono essere organizzati dalla direzione. È stato riferito che l’organizzazione ha talvolta chiesto ai suoi seguaci di divorziare in massa e di rinchiudere e persino di uccidere membri che hanno criticato il dogma di Maryam Rajavi, l’attuale capo del MEK.

“Nessuno in Iran ha simpatia o rispetto per loro [MEK], sono traditori del Paese. Sono strumenti delle potenze occidentali. Migliaia di loro stanno lavorando come esercito online in Albania “, ha detto Marandi parlando a TRT World .

Miliziani dell’organizzazione terroristica Mojahedin Khalq (MEK)

All’inizio di quest’anno The Intercept, una pubblicazione investigativa online riportava come il MEK avesse creato un falso personaggio online chiamato Heshmat Alavi al fine di diffondere propaganda contro il governo iraniano, inclusa la difesa del cambio di regime.

Il cosiddetto scrittore Alavi era gestito in parte dall’Albania e aveva ingannato molte pubblicazioni americane che avevano pubblicato la scrittura del falso personaggio .

“Usando diversi alias su Internet, su Facebook e su Twitter” sono riusciti a creare un esercito digitale, afferma Marandi, aggiungendo: “Queste piattaforme sociali non bloccano le loro attività perché si svolgono in coordinamento con il governo degli Stati Uniti e anche svolgono attività di spionaggio in Iran “.

L’assassinio statunitense del generale iraniano Soleimani e la conseguente rappresaglia di Teheran in una serie di attacchi missilistici su basi statunitensi sottolinea le pericolose manovre tra le due potenze e il potenziale di riversare il terrorismo in altri paesi, incluso il piccolo stato balcanico dell’Albania.

“L’Albania è diventata il paese più pericoloso al mondo per l’Iran dopo gli Stati Uniti e Israele”, afferma Jazexhi.

“Mentre gli Stati Uniti e Israele sono in aperto conflitto con l’Iran, l’Albania ospitando MEK è diventata un importante centro di propaganda anti-iraniana nel mondo.

Il MEK non manca di potenti amici a Washington e in particolare gode di stretti legami con l’amministrazione dei falchi neocon di Trump. Nel 2017 il gruppo ha pagato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e l’avvocato personale di Trump, Rudi Giuliani, per gli impegni verbali.

Con potenti amici come questo, i politici albanesi non “osano fare nulla”, dice Jazexhi, anche se “la maggioranza degli albanesi è sconvolta da ciò che il governo sta facendo”.

Il MEK potrebbe anche agire contro il codice penale albanese, afferma Jazexhi.

“Il codice penale albanese afferma chiaramente che se una persona o un gruppo di persone incita a combattere contro un paese straniero o incita le persone o chiede ad altri elementi di partecipare a un conflitto in un paese straniero, questi potrebbero essere perseguitati per tale reato”, aggiunge Jazexhi.

Le azioni del MEK in un paese impoverito come l’Albania, che sta ancora lottando per emergere da una dittatura comunista, non promettono nulla di buono per la sua stabilità a lungo termine o lo stato di diritto. L’Iraq è diventato un campo di battaglia di influenza tra Stati Uniti e Iran, un conflitto lontano per molti albanesi.

“Quando si ospitano terroristi e si aiutano i terroristi, si dovrebbe avere paura di subirne poi le conseguenze. Queste non sono persone normali”, afferma Marandi. “Il governo albanese è sciocco a cooperare in questo modo con gli americani”.

Il presidente albanese Ilir Meta ha risposto ai commenti di Khamenei dicendo : “L’Albania non è un paese diabolico, ma democratico”. Tuttavia, Meta non ha fatto menzione della mancanza di strutture democratiche all’interno del MEK e delle violazioni dei diritti umani di cui il gruppo è stata accusato .

Il “MEK con i suoi campi paramilitari che hanno istituito a Manza, in Albania, hanno creato di fatto uno stato all’interno di un altro stato”, afferma Jazexhi e, mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a surriscaldare il ruolo che il MEK sta svolgendo in Albania , questo potrebbe anche diventare un altro teatro del conflitto, a due passi dalla Puglia.

https://www.trtworld.com/magazine/albania-becomes-a-frontline-in-the-proxy-battle-between-iran-and-the-us-32990

Fonte: TRT World

Traduzione: Luciano Lago