conflitto in Libano

Lahoud: La Francia vuole che il Libano faccia una pace con (Israele) come hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti

da Redazione

“La Francia vuole una pace per il Libano con (Israele), come hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti, e l’Arabia Saudita lo farà domani”, ha detto l’ex presidente libanese, Emile Lahoud, che in questo modo ha confermato il suo rifiuto di qualsiasi dettato esterno.

Durante una visita di una delegazione del canale Al Mayadeen, Lahoud ha detto: “Non saremo soddisfatti se la questione ci costerà la vita”.

“È (Israele) che detta le direttive agli Stati Uniti su cosa vuole rispetto al Libano e non viceversa, e l’unica cosa che conta per l’occupazione è che gli arabi restino deboli”, ha aggiunto.

Macron in Libano

L’ex presidente ha anche considerato che “la Francia ha minacciato i politici in Libano con il loro denaro trafficato e depositato all’estero da prima del 17 ottobre, in modo che possano rapidamente mettersi d’accordo su un primo ministro”.

Riferendosi alle richieste della Francia e alla visita di Macron, Lahoud ha detto agli attuali politici libanesi: “Il vostro onore è più importante delle vostre vite”.

Lunedì, il presidente libanese Michel Aoun ha nominato l’ambasciatore Mustafa Adib per formare il nuovo governo libanese, dopo consultazioni con i blocchi parlamentari, che gli hanno dato 90 voti.

La commissione è arrivata ad Adib più di tre settimane dopo le dimissioni del governo dell’ex primo ministro Hassan Diab.

Nota: L’ex presidente libanese ha voluto mettere in guardia i responsabili della politica libanese. Il Libano ha subito varie aggressioni ed occupazioni da Israele e l’unica resistenza oggi è quella che svolge il movimento Hezbollah che nel 2006 ha bloccato l’annessione ad Israele del sud del Libano.



Fonte: Al Mayadeen

Traduzione e nota : L.Lago