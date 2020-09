L’aggressiva campagna retorica di Trump contro la Cina ricorda al mondo perché le Nazioni Unite sarebbero state originariamente istituite: per prevenire guerre future

da Redazione

.

di Finian Cunningham (*)

Il discorso di Trump alle Nazioni Unite è stato pieno di presunte lamentele e attacchi contro la Cina. Trump si è anche vantato affermando che gli Stati Uniti “hanno adempiuto al nostro destino di pacificatori” con il più grande esercito del mondo. Pace, cioè con la canna di una pistola americana.

Il discorso del presidente americano era arrabbiato, secco e severo, pronunciato con una voce staccata e penetrante. In soli sette minuti è passato dal colpevolizzare la Cina ritenendola responsabile di “scatenare” una pandemia nel mondo, al vantarsi dei presunti accordi di pace in Medio Oriente negoziati dalla sua amministrazione. E nel frattempo, Trump si è rallegrato di come l’America abbia le armi più avanzate al mondo, che “pregando Dio … non dobbiamo mai usare”. Sembrava una minaccia.

Il discorso di Trump era il solito narcisistico “eccezionalismo americano” che il mondo si aspetta e disprezza dai leader americani. Ma questa volta era ancora più palesemente nazionalista e sciovinista. È stata un’espressione senza precedenti di sfacciata aggressione verso la Cina basata su false accuse che l’amministrazione Trump ha sputato sulla Cina per la pandemia del coronavirus. Trump nel suo discorso all’Onu ha fatto nuovamente riferimento in modo provocatorio al “virus cinese” e ha accusato Pechino di infettare deliberatamente il mondo.

“Nei primi giorni del virus, la Cina ha bloccato i viaggi all’interno del paese permettendo ai voli di uscire … e infettare il mondo … le Nazioni Unite devono ritenere la Cina responsabile delle sue azioni “, ha detto Trump nel suo farneticante discorso.

La sua irritante richiesta che le Nazioni Unite ritengano il governo cinese responsabile per la presunta diffusione di “una piaga” che ha ucciso quasi un milione di persone in tutto il mondo dall’inizio di quest’anno equivale a un ultimatum americano per il confronto con Pechino. Un confronto basato su false affermazioni sulle origini della malattia e una cospirazione contro la Cina di presunti insabbiamenti in collusione con l’Organizzazione mondiale della sanità che Trump ei suoi collaboratori hanno selvaggiamente promosso.

Trump all’ONU discoso di minacce e “eccezionalismo” USA

Le folli invettive dell’amministrazione Trump contro la Cina negli ultimi mesi sono ovvi tentativi di distrazione dalla sua stessa cattiva gestione di una pandemia, dove il bilancio delle vittime degli Stati Uniti a causa della malattia è quasi il 20% del totale mondiale nonostante abbia solo quattro per cento della popolazione mondiale. Il capro espiatorio della Cina funge anche da proxy per le lamentele sottostanti dell’America sulla rivalità economica e il potere in declino contro una Cina in ascesa. La fissazione di Trump contro la Cina ha portato incautamente il mondo a una nuova Guerra Fredda in cui le tensioni e le relazioni internazionali sono state distorte e polarizzate in una mentalità a somma zero. E quella mentalità è tutta dalla parte americana.

Pochi minuti prima del discorso di Trump, il capo delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva aperto la 75a assemblea generale dell’organismo mondiale, invocando la cooperazione tra Stati Uniti e Cina per evitare una nuova guerra fredda. “Ci stiamo muovendo in una direzione molto pericolosa”, ha detto. “Il nostro mondo non può permettersi un futuro in cui le due maggiori economie dividano il mondo in una grande frattura”. Ha detto che il mondo stava affrontando un “momento del 1945”.

I successivi discorsi di vari leader mondiali sono stati preregistrati perché la sessione delle Nazioni Unite si è svolta a distanza per evitare i rischi per la salute pubblica del coronavirus. Tuttavia, è dubbio che Trump avrebbe modificato la sua invettiva su richiesta di appelli alla cortesia internazionale. Come potrebbe? Perché dovrebbe farlo? L’obiettivo di Trump nell’affrontare le Nazioni Unite era quello di opporsi in modo bellicoso alla Cina perché questa è l’essenza della sua ideologia “America First”. È il nazionalismo americano con gli steroidi.

Il contrasto con il discorso del presidente cinese Xi Jinping non avrebbe potuto essere più netto.

Nel suo discorso, pronunciato dopo quello di Trump, Xi ha parlato con tono calmo e da statista. Ha fatto appello alla cooperazione internazionale, ha parlato del mondo che appartiene a “una grande famiglia” e ha chiesto soluzioni vantaggiose per tutti. Il suo discorso era di magnanimità e visione fraterna, appropriato per un’organizzazione che predica la sua fondazione in una comune umanità e non aggressione. Non si vantava dell’abilità militare cinese. Pechino non intende condurre una “Guerra fredda o una guerra calda con nessun paese”, ha detto, aggiungendo: “La Cina è il più grande paese in via di sviluppo del mondo … impegnato per uno sviluppo pacifico, aperto, cooperativo e comune”.

Xi Jimping alla Nazioni Unite

Il leader cinese non ha menzionato per nome gli Stati Uniti, ma è stato notevole che Xi abbia ricordato ripetutamente perché l’ONU si è formata 75 anni fa dopo la sconfitta del nazismo.

Hanno parlato due leader. Uno guarda avanti con una visione progressista e pacifica, mentre l’altro, Donald Trump, sembrava essere stato annegato di nuovo nelle ceneri amare della guerra sette decenni fa.

In effetti, il mondo sta andando in una direzione pericolosa con persone come Trump e la sua politica tossica di aggressione e di eccezionalità americana (suprematismo). Ma forse con leader come Xi, il mondo potrebbe trascendere la tossicità.

E a queso proposito, Joe Biden difficilmente farebbe molta differenza. La loro è solo una differenza di stile, non di sostanza. Non si tratta solo di Trump come individuo, odioso com’è. Riguarda l’elite di potere americana e il modo in cui opera in forma unilaterale, tracotante e violenta nel mondo.

*Finian Cunningham è un giornalista e analista internazionale pluripremiato. Per oltre 25 anni ha lavorato come subeditore e scrittore per The Mirror, Irish Times, Irish Independent e Britain’s Independent, tra gli altri.

Fonte : RT News

Traduzione: Luciano Lago