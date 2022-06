L’agenda della riunione del Gruppo Bilderberg 2022: disinformazione, de-globalizzazione e sconvolgimento del sistema finanziario globale

di Giada

Ogni anno, i dirigenti aziendali, i banchieri, i dirigenti dei media, gli accademici e i politici più ricchi e potenti del mondo si incontrano a porte chiuse per discutere di come plasmare il mondo, perpetuando uno status quo che è stato molto vantaggioso per una manciata di persone. Stiamo ovviamente parlando della riunione annuale, e sempre molto riservata, del Gruppo Bilderberg.

Il 68° Meeting del Bilderberg è già in corso a Washington, DC , che avrà inizio giovedì e proseguirà fino a domenica.

Albert Bourla, CEO di Pfizer, Eric Schmidt, ex CEO di Google, Henry Kissinger e William J. Burns, Direttore della CIA, sono tra i 120 ospiti ( clicca qui per l’elenco completo ) quest’anno, provenienti da 21 paesi… ma rari sono i russi.

Il Gruppo Bilderberg è orgoglioso della Chatham House Rule , secondo cui i partecipanti sono liberi di utilizzare tutte le informazioni preziose che desiderano, poiché coloro che partecipano a questi incontri sono tenuti a non rivelare la fonte di alcuna informazione, alcuna informazione sensibile o ciò che è stato detto esattamente. Questa regola contribuisce a garantire la leggendaria segretezza del Gruppo Bilderberg, fonte di una miriade di teorie del complotto. Ma, come sottolinea Pepe Escobar , ciò non significa che il segreto più strano non verrà rivelato .

Secondo il gruppo, ecco l’elenco degli argomenti che verranno trattati:

Riallineamenti geopolitici

Le sfide della NATO

Cina _

Il riallineamento indo-pacifico

Concorrenza tecnologica sino-americana

Russia _

Continuità di governo ed economia

La perturbazione del sistema finanziario globale

Disinformazione _

Sicurezza energetica e sviluppo sostenibile

Salute post-pandemia

La frammentazione delle società democratiche

Commercio e de- globalizzazione

Ucraina

Come si può vedere, i membri (due terzi dei partecipanti provengono dall’Europa e il resto dal Nord America) discuteranno (trameranno?) i modi per affrontare l’emergere di un mondo bipolare. L’agenda sembra anche deviare dalla libertà poiché il gruppo discuterà dei piani per combattere la “disinformazione”, ovvero il fatto che le élite zittiscano i loro oppositori.

Il tema principale del fine settimana sarà “Riallineamento geopolitico” a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Il secondo è “Sfide alla NATO” e come i membri europei potrebbero scoraggiare l’aggressione russa. E la terza è la Cina, mentre Pechino minaccia di invadere Taiwan.

In definitiva, le decisioni prese non vedranno mai la luce, ma diventeranno politiche ufficiali al servizio dell’élite del Bilderberg. E se la storia è un indicatore, non farà che peggiorare l’attuale situazione globale.

“Se il Gruppo Bilderberg non è una cospirazione, è gestito in modo tale da fornirneun’imitazione straordinariamente buona”. (C. Gordon Tether, uno scrittore del Financial Times, disse nel maggio 1975 )

Ed è così che il Gruppo Bilderberg controlla il mondo.

In attesa…

L’amministratore delegato di Pfizer, il capo della CIA, il direttore dell’NSC, il vicepresidente di Facebook, il re d’Olanda e il segretario generale della NATO si stanno incontrando a porte chiuse a Washington proprio in questo momento.

Si chiama Gruppo Bilderberg e nessun grande organo di stampa ne ha parlato.

Poiché questo gruppo di élite si incontra regolarmente da decenni, siamo sicuri che gli eventi degli ultimi anni non hanno nulla a che fare con loro.

Infine, notiamo la convinzione di Alastair Crooke che l’inizio della fine della visione del Bilderberg/Soros sia in vista .

Il Vecchio Ordine resisterà, anche a portata di mano. La visione del Gruppo Bilderberg è la nozione di un cosmopolitismo multiculturale e internazionale che supera il nazionalismo del passato, annunciando la fine dei confini e portando a una governance economica e politica globale “tecnocratica” guidata dagli Stati Uniti.

Le sue origini risalgono a figure come James Burnham , antistalinista, ex trotskista, che già nel 1941 sostenne che le leve del potere finanziario ed economico fossero poste nelle mani di una classe dirigente: un’élite – che solo potrebbe dirigere lo Stato contemporaneo – grazie al suo know-how tecnico in materia di mercato e finanza. È, chiaramente, un appello a un’oligarchia esperta e tecnocratica.

Burnham rinunciò alla sua fedeltà a Trotsky e al marxismo, in tutte le sue forme, nel 1940, ma portò con sé le tattiche e le strategie di infiltrazione e sovversione (apprese come membro della cerchia ristretta di Leon Trotsky) ed elevò la gestione trotskista dell'”identità politica” al rango di “dispositivo” di frammentazione pronto a far esplodere la cultura nazionale su un nuovo palcoscenico, in ambito occidentale. Il suo libro del 1941, ” The Managerial Revolution “, attirò l’attenzione di Frank Wisner, in seguito una figura leggendaria della CIA , che vide nelle opere di Burnham e del suo collega trotskista, Sidney Hook, la prospettiva di stringere un’efficace alleanza di ex trotskisti contro lo stalinismo.

Ma, inoltre, Wisner ha visto i suoi meriti come il progetto per un ordine mondiale pseudo-liberale, guidato dalla CIA e dagli Stati Uniti. (“Pseudo”, perché, come ha chiarito Burnham, in The Machiavellians, Defenders of Freedom, la sua versione della libertà significava tutto tranne che la libertà intellettuale o le libertà definite dalla Costituzione degli Stati Uniti. “Quello che significava veramente era conformità e sottomissione ”).

In breve, (come hanno notato Paul Fitzgerald ed Elizabeth Gould ), “nel 1947 la trasformazione di James Burnham da comunista radicale a conservatore americano del Nuovo Ordine Mondiale era completa. La sua Lotta per il mondo [convertito in una nota per l’Office of Strategic Services (OSS, l’antenato della CIA)], aveva fatto un ” tour francese ” della rivoluzione comunista permanente di Trotsky e l’aveva trasformata in un piano di battaglia permanente per un impero americano globale. Tutto ciò che serviva per completare la dialettica di Burnham era un nemico permanente, e ciò avrebbe richiesto una sofisticata campagna psicologica per mantenere vivo l’odio per la Russia, “per generazioni”.

Eppure, come ha scritto in precedenza Charlie Skelton , la più grande questione etica che deve affrontare il vertice non è se sfruttare la follia della guerra a scopo di lucro. Bombardamento e ricostruzione dei paesi, missili e debito, va bene: è così che funziona il neoliberismo. Ciò che è più difficile da giustificare, in un contesto democratico, è il processo pratico mediante il quale i conflitti vengono dibattuti, a porte chiuse, da politici di alto rango, di concerto con industriali miliardari e profittatori del settore privato . Il Primo Ministro dei Paesi Bassi discute gli hotspot globali in una lussuosa intimità con il CEO di Royal Dutch Shell e il presidente di Goldman Sachs International.È un’ottica orribile .

Fonte: www.aubedigitale.com/

Traduzione. Gerard Trousson