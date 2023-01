L’affilazione alla NATO dell’esercito ucraino darà una vittoria all’Occidente?

di Salman Rafi Sheikh (*)

Sebbene l’Ucraina non sia un membro dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), il modo in cui l’Occidente ha fornito armi all’esercito ucraino per combattere le forze russe ha sempre più integrato le forze ucraine nella NATO. Come ho accennato in precedenza , la Russia sta combattendo un conflitto non con l’Ucraina ma con la NATO.

Questo è evidente non solo per il fatto che l’intera alleanza occidentale contro la Russia fa parte della NATO, ma anche per le stesse armi che le forze ucraine stanno usando. Abbastanza importante, questa affiliazione alla NATO non è qualcosa che ha iniziato ad accadere dopo che la Russia ha iniziato la sua operazione militare in Ucraina nel febbraio 2022. Come menziona la stessa NATO sul suo sito web, l’alleanza sostiene l’Ucraina dagli eventi in Crimea del 2014. Il supporto include, afferma la NATO, “attrezzature e supporto finanziario”, nonché “addestramento per decine di migliaia di truppe ucraine”. Menziona inoltre che l’alleanza ha rafforzato il proprio sostegno sin dal febbraio 2022.

L’affermazione dice molte cose, ma la più importante è che il conflitto in corso non era né inevitabile né immotivato. Quello che ha portato all’attuale stato di cose è stata proprio questa affiliazione alla NATO dell’Ucraina in corso dal 2014, una politica che in realtà ha gettato le basi affinché Washington spingesse per l’adesione formale dell’Ucraina alla NATO nel 2021-22. Il conflitto non avrebbe avuto luogo se l’Occidente avesse evitato di armare l’Ucraina e di utilizzare questo territorio per espandere la NATO. È questa strategia occidentale, piuttosto che la cosiddetta “aggressione non provocata” russa, che ha reso inevitabile l’attuale conflitto.

Nato in Ucraina

L’Occidente, in linea con la sua politica, sta continuando la sua intrusione, che è evidente dalla recente decisione del governo del Regno Unito di fornire all’Ucraina i suoi carri armati Challenger 2. Ben Wallace, segretario alla Difesa del Regno Unito, ha definito questa fornitura “il pacchetto di combattimento più significativo fino ad oggi per accelerare il successo ucraino”.

Sebbene non ci siano abbastanza carri armati, gli Stati Uniti hanno già annunciato di inviare veicoli da combattimento della fanteria Bradley per supportare la guerra tra carri armati. È in atto una chiara escalation, ma la grande domanda è: funzionerà per raggiungere l’obiettivo che i fornitori hanno in mente?

Gli USA/NATO hanno combattuto una guerra ventennale in Afghanistan contro un nemico molto più debole, per non parlare di un paese non nucleare, in Afghanistan. Si sono ritirati dopo due decenni senza raggiungere il loro obiettivo principale, cioè smantellare il terrorismo globale. Oggi l’Afghanistan ha molti gruppi terroristici – al-Qaeda, IS-K, ETIM e TTP – che operano all’interno dei suoi confini. Chiaramente, la presenza di questi gruppi riflette una sconfitta militare statunitense in termini di raggiungimento dei loro obiettivi anche dopo aver speso miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti hanno finora speso solo una frazione di quel denaro in Ucraina, dove la NATO sta combattendo un paese che ha la più grande riserva nucleare del mondo. Tenendo presente questo, la strategia non solo sembra irrealistica, ma anche irrealizzabile. A meno di fornire all’Ucraina vere armi nucleari e creare una deterrenza nucleare nei confronti della Russia – il che non è nemmeno concepibile – non c’è modo che la NATO possa armare l’esercito ucraino e aiutare l’Ucraina in modo di sconfiggere effettivamente la Russia.

Al contrario, i falchi in Occidente – in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito – continuano a vedere nell’ambito della possibilità di raggiungere i loro obiettivi, che ora includono la creazione di una situazione favorevole a un colpo di stato in Russia contro il presidente Putin .

È improbabile che questo supporto NATO funzioni, non solo perché non tutto può essere fornito all’Ucraina – cioè, a meno che l’Occidente non voglia una guerra nucleare totale – ma anche perché l’Ucraina stessa sta rapidamente esaurendo la sua capacità di combattere una guerra totale, figuriamoci l’attuale conflitto.

Vediamo qual è la situazione reale del terreno. Dentro e intorno a Bakhmut, le forze ucraine hanno perso il 70% della loro capacità di combattimento in una sola settimana nella seconda settimana di gennaio. Ha senso continuare a fornire armi a un esercito che difficilmente vincerà?

Bakhmut, disfatta degli ucraini

Molti paesi in Occidente pensano che non abbia senso. In un incontro tenutosi alla base aerea americana di Ramstein in Germania il 20 gennaio che ha coinvolto leader di 50 paesi, inclusi gli alleati della NATO, i partecipanti non sono riusciti a raggiungere un consenso sulla fornitura di carri armati Leopard tedeschi all’Ucraina. Sebbene la Germania abbia ora deciso di fornire questi carri armati all’Ucraina, il fatto stesso che ci sia voluto così tanto tempo – e ha comportato molte pressioni politiche da parte di Washington – per prendere questa decisione dimostra che l’alleanza occidentale è in realtà tutt’altro che unita. Ci sono serie preoccupazioni che la stessa Germania condivide.

Come ha affermato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius dopo l’incontro del 20 gennaio, la Germania non è l’unica a sollevare preoccupazioni. Ha detto che “ci sono molti alleati che dicono di condividere il punto di vista che ho presentato qui”. Naturalmente, il Regno Unito non è tra questi, poiché ha già deciso di fornire i carri armati Challenger 2. Ma il fatto che il Regno Unito abbia preso una decisione indipendente dal resto d’Europa significa che l’Europa, grazie alla Brexit, è essa stessa divisa tra UE e Regno Unito.

La causa principale di questo disaccordo è semplice da capire. Molti europei, escluso il Regno Unito, si sono resi conto che l’Europa continentale, o l’UE, è vittima della politica USA-Regno Unito di espansione della NATO e che il continente è diventato una terra per procura per conto degli Stati Uniti per combattere la guerra della propria sopravvivenza come l’egemone globale, sostenuto dai suoi più forti alleati a Londra.

Per gli Stati Uniti, il successo della Russia in Ucraina significherebbe la fine della NATO e la fine dell’influenza di Washington in Europa. Molti europei vogliono già un sistema di sicurezza europeo indipendente dagli Stati Uniti e dalla NATO. Se ciò dovesse accadere, l’Europa può certamente riscrivere i suoi legami con la Russia in modi che evitino il confronto. Ma se ciò accade, il panorama strategico globale cambierà in modi in cui Washington non sarà più l’unico centro.

Quindi, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno sponsorizzato l’intensificazione della guerra come ultimo disperato tentativo di salvare il sistema che hanno dominato per molti decenni.

*Salman Rafi Sheikh, ricercatore-analista di relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “

Traduzione: Luciano Lago