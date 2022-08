L’aereo della Pelosi si dirige verso Taipei





Il Presidente della Camera dei Rappresentanti USA è partito da Kuala Lumpur ed è in viaggio verso una destinazione non confermata. Il percorso indica che potrebbe atterrare sull’isola nelle prossime ore

MOSCA, 2 agosto – RIA Novosti. L’aereo, che potrebbe essere quello della speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, risulta diretto a Taipei, secondo i dati di FlightRadar , un servizio di tracciamento dei voli .

In precedenza, la destinazione finale non era specificata. Secondo i dati del radar aereo, l’aereo è decollato lunedì da Kuala Lumpur .

In precedenza, i media taiwanesi avevano riferito che Pelosi, a capo della delegazione statunitense , che, secondo varie fonti, sarà da 6 a 20 persone, dovrebbe atterrare tra le 21.00 e le 22.30 locali di martedì (16.00-17.30 ora di Mosca) a Songshan Aeroporto di Taipei . Durante la visita, visiterà lo Yuan legislativo ( il parlamento di Taiwan ), dove incontrerà i vertici dell’isola, tra cui il capo di stato maggiore Tsai Ing-wen .

Il tour asiatico di Pelosi, che la porterà a Singapore , Giappone , Corea del Sud e Malesia , arriva con una maggiore attenzione globale a causa delle notizie di piani per venire a Taiwan.

Se la visita nell’isola cinese dovesse avvenire nonostante le proteste di Pechino , sarebbe la prima visita di un oratore della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti dal 1997. l’amministrazione statunitense, che il presidente della Cinaha avvertito che “giocare con il fuoco corre il rischio di bruciarsi”, ha assicurato a Pechino il suo impegno per la politica della “Cina unica”, ma ha preso le distanze da una possibile visita, dicendo che l’oratore prende le decisioni da solo. I media taiwanesi riferiscono che potrebbe arrivare sull’isola martedì e incontrare la leadership dell’amministrazione dell’isola mercoledì. Il ministero degli Esteri di Taiwan non ha confermato questi rapporti.

La RPC considera l’isola una sua provincia e si oppone sempre a qualsiasi contatto tra i rappresentanti di Taipei e gli attuali funzionari, in particolare alti funzionari, o i militari dei paesi con cui Pechino ha relazioni diplomatiche.

Le notizie di una possibile visita nell’isola di Pelosi, che Pechino definisce il terzo funzionario più importante del governo statunitense, avrebbero provocato una reazione molto negativa da parte della Cina.

Pelosi e suo gruppo a Singapore

Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che in caso di visita di Pelosi all’isola di Pechino, adotterà sicuramente misure decisive ed efficaci per proteggere la sovranità statale e l’integrità territoriale, e gli Stati Uniti saranno pienamente responsabili di tutte le gravi conseguenze che ne deriveranno. Allo stesso tempo, i dipartimenti ufficiali della Cina non hanno specificato di che tipo di misure decisive stessero parlando.

