L’accordo tra Cina e Iran prevede un futuro che prescinde dagli USA

da Redazione





Il patto di cooperazione metterà saldamente l’Iran sull’iniziativa Belt and Road della Cina e promette di cambiare il calcolo strategico della regione

Di KAVEH AFRASAIABI

Nelle ultime settimane, l’Iran e la Cina hanno messo a punto i dettagli di un accordo di cooperazione potenzialmente importante, destinato a coprire il prossimo quarto di secolo e tracciare un futuro disaccoppiato dagli Stati Uniti.

Secondo i termini di un progetto esaminato da Asia Times, la Cina investirà decine di miliardi di dollari in Iran come parte dell’ambiziosa iniziativa Road and Belt di Pechino. L’accordo di 25 anni include dimensioni economiche, di sicurezza e militari.

Un accordo del genere è particolarmente importante per il settore energetico in sofferenza dell’Iran, che ha un disperato bisogno di investimenti sostanziali per ristrutturare un’industria petrolifera che invecchia, che richiede oltre 150 miliardi di dollari per l’ammodernamento necessario di pozzi, raffinerie e altre infrastrutture.

I negoziati sono in corso, anche se l’amministrazione Donald Trump continua a riporre la speranza sullo strangolamento economico dell’Iran attraverso una strategia unilaterale di massima pressione e sullo sfondo della crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina.

Se approvato dal parlamento iraniano, il piano rappresenta un grave affronto al perseguimento incessante dell’amministrazione Trump dell’isolamento economico dell’Iran nella comunità internazionale. Come previsto, la notizia dell’accordo Cina-Iran ha scatenato un coro di condanne in Occidente.

Alcuni oppositori iraniani in esilio hanno etichettato il piano come “dominio” della Repubblica islamica in Cina e lo considerano una testimonianza della capacità della Cina di trasformare l’Iran in uno dei suoi “satelliti”. I critici hanno erroneamente affermato che il piano contiene una “clausola di monopolio”, che garantisce in modo più controverso il controllo della Cina su una delle isole del Golfo Persico dell’Iran.

Versioni diffuse dell’accordo, chiaramente finalizzate a sottovalutare l’accordo, sono state pubblicate in farsi e in inglese e affermano di includere disposizioni che potrebbero essere percepite come dannose per l’Iran a spese della Cina.

(Vista aerea del porto iraniano di Chabahar. Foto: Wikimedia )

Se la Cina intraprende un investimento così massiccio a lungo termine in Iran, è molto probabile che Pechino prenda il controllo del porto strategico iraniano di Chahbahar, lo sbocco del paese verso l’Oceano Indiano.

Il porto gode di una deroga dalle sanzioni statunitensi imposte all’Iran, che è stato concesso come un cenno alle ambizioni dell’India per il porto. Secondo Teheran, Nuova Delhi ha sprecato questa opportunità schierandosi efficacemente con gli Stati Uniti sulle sanzioni petrolifere e non riuscendo a fare investimenti adeguati nel porto.

Il nuovo accordo Iran-Cina indica il mutevole calcolo strategico di entrambe le nazioni nell’attuale contesto internazionale, dove norme e principi internazionali sono stati in gran parte erosi dalle politiche unilaterali e aggressive dell’amministrazione Trump nei confronti di Teheran e Pechino.

Lentamente ma sicuramente si sta formando un triumvirato di Cina, Iran e il vicino Pakistan . Questa alleanza potrebbe anche includere l’Afghanistan e nel tempo si prevede che aggiungerà Iraq e Siria, anatema strategico a Washington e Nuova Delhi.

Un nuovo accordo complementare tra Iran e Siria, elogiato dal presidente Bashar al-Assad, indica l’intenzione dell’Iran di mantenere la sua posizione strategica in quel paese devastato dalla guerra, sia come porta di accesso al Libano e al mondo arabo sia come deterrente per Israele. Questo è avvenuto indipendentemente dalle pressioni arabo-israeliane del Golfo, inclusi i recenti attacchi in Iran.

Proprio come rispondere alla “massima pressione” con la “massima resistenza”, l’Iran esercita tradizionalmente una contropressione a qualsiasi pressione regionale o extra-regionale.

Teheran capisce di essere una potenza fondamentale nell’Asia occidentale e in Medio Oriente e ci si può aspettare che si vendicherà contro i colpevoli dei recenti attacchi alla struttura nucleare di Natanz e al complesso militare di Parchin in un momento e in un luogo di sua scelta.

Un accordo finale tra Cina e Iran sarebbe vantaggioso per tutti gli interessi nazionali di entrambe le parti.

Questo accordo contro le sanzioni e con l’Iran che è stato anche colpito dalla pandemia, offrirà un importante margine di manovra al paese persiano per sopravvivere economicamente in un momento difficile, quando i siti militari e nucleari dell’Iran sono colpiti dalla distruzione, probabilmente con uno sforzo concertato che coinvolge Israele e alcuni stati del Golfo Arabo.

Cooperazione miltare tra Cina e Iran

Secondo uno scienziato politico di Teheran che desidera rimanere anonimo, “lo scopo di questi attacchi all’Iran potrebbe essere correlato alla percezione che l’amministrazione Trump sia disposta a concludere un accordo con l’Iran nei prossimi mesi prima delle elezioni di novembre “.

A sua volta, questo solleva interrogativi sulla vera strategia di Trump per l’Iran, nonostante l’importante recente battuta d’arresto per gli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha respinto categoricamente un progetto di risoluzione degli Stati Uniti sull’Iran che chiedeva un embargo sulle armi a tempo indeterminato.

Inoltre, un esperto delle Nazioni Unite ha denunciato l’uccisione fatta dal drone americano a gennaio del principale generale iraniano, Qasem Soleimani, e di altri nove funzionari iraniani e iracheni come ” atto illegale e arbitrario ai sensi del diritto internazionale”.

Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, l’attacco con i droni ha violato la sovranità dell’Iraq e, a sua volta, ha “istituzionalizzato” l’ostilità iraniana verso gli Stati Uniti, rendendo quasi impossibile per qualsiasi funzionario iraniano impegnarsi nella diplomazia diretta con l’amministrazione Trump. Ciò è particolarmente vero da quando il nuovo parlamento iraniano guidato da uomini di linea dura ha iniziato il suo lavoro.

Il governo moderato del presidente Hassan Rouhani sta per entrare in un periodo da zoppo prima delle elezioni presidenziali del 2021, rendendolo sempre meno capace di qualsiasi importante iniziativa di politica estera.

Alcuni analisti in Iran sostengono che c’è ancora una stretta finestra di opportunità per un nuovo accordo tra Teheran e Washington, suggerito in parte come reazione al suddetto accordo Teheran-Pechino.

Data la posizione post-rivoluzionaria dell’Iran di “equidistanza fra le superpotenze”, l’accordo con la Cina riflette un approccio di “nuovo aspetto ad est” da parte di Teheran sotto la pressione di Washington. Allo stesso tempo, serve la logica opposta di un “nuovo aspetto occidentale” per il bene di navigare le insidiose correnti di una nuova guerra fredda a favore dell’equilibrio.

Ciò presuppone, naturalmente, che Washington sia disposta ad alleviare le sue sanzioni e minacce persistenti. Questo resta da vedere. Nel frattempo, la recente ondata di incendi e sabotaggi sospetti nei confronti della struttura nucleare di Natanz e del complesso militare di Parchin incoraggerà i sostenitori della linea dura iraniana, che non vedono terreno per l’ottimismo di un possibile spostamento delle politiche statunitensi.

Gli iraniani vedono la ferma difesa della Cina contro l’Iran al Consiglio di sicurezza dell’ONU come testimonianza dell’affidabilità di Pechino. Gli hardliner iraniani sono anche consapevoli della capacità del loro paese di servire la BRI cinese, non solo per il mercato iraniano forte di 80 milioni, ma anche per la più grande massa di terra eurasiatica che comprende circa 4,6 miliardi di persone.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago