LABORATORIO GRECIA

A chi, dall’alto (?) del proprio scranno parlamentare, ipotizza una “grecizzazione” dell’economia italiana, attraverso l’adozione di misure che richiamano in maniera sinistra quanto perpetrato nel Paese balcanico durante l’ultimo decennio, vogliamo rivolgere l’invito a prendere visione del seguente documentario, realizzato dal benemerito Collettivo Vox Populi, scritto e diretto da Jacopo Brogi.

“LABORATORIO GRECIA” è un reportage costruito sul campo, supportato da una approfondita ricerca documentale in archivi pubblici e privati. Si tratta di un viaggio che attraversa la Storia greca ed europea passata e recente: dalla seconda guerra mondiale alla crisi che viviamo.

Un documentario di Storia e di tante storie. Vita quotidiana nell’epicentro del neoliberismo applicato. (…) Cronache del nostro avvenire: in cammino fra le generazioni, per abbandonare l’eterno presente ed inventare un Futuro dalle misure umane.”

• UNA PRODUZIONE NO PROFIT COLLETTIVO VOX POPULI.XYZ, ITALIA, 2015/2019

Buona visione.



Ah, l’ultima regola del raccontino, l’ultima di un breviario che il padre – prima di essere ucciso – aveva consegnato al protagonista, recitava più o meno così: “Ultima regola: Se per caso riesci a sopravvivere applicando le regole precedenti e ti resta del tempo libero, cerca di capire come cazzo abbiamo fatto a ridurci in queste condizioni”.



Laboratorio Grecia è uscito al cinema ad Atene l’8 dicembre 2019, ed ha proseguito in alcune sale fino allo stop per l’emergenza Coronavirus. Un ciclo di proiezioni al cinema in Italia è previsto appena possibile (salvo censura), una volta passato lo stato di emergenza nazionale.

https://labgreece.org/it/home/



