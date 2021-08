La Zampata…di Marco Giannini





Domenica 8 agosto 2021



Vaccino: io non ti obbligo però o lo fai o perdi il lavoro (e sei rovinato)!

Intanto non è che la mia tiroide ha pagato il fatto che non sono un NoVax ma un semplice FreeVax?

Del resto se la prossima volta vi puntano direttamente la pistola alla tempia sarete liberissimi di scegliere, anche in quel caso.

E prima di vaccinarti firmi che se il vaccino, tra qualche anno, si rivelerà un pessimo affare per la tua salute, ti assumi tutta la responsabilità scagionando le case farmaceutiche.

Si chiama consenso informato! Non so ma mi pare che chi ci governa ormai non siano i politici ma Pfizer, Moderna (ovvero Blackrock, Vanguard ecc). Ricordo che Blackrock ha le mani anche su MPS…

Attenzione! Non sto dicendo che chi si è vaccinato ha sbagliato! Queste persone prendendo il Covid quest’inverno potevano vedersela brutta e il vaccino conferisce una ottima resistenza alla forma grave! Ciò che critico è la modalità! L’obbligo!

È strano ma decenni di Costituzione sono andati a farsi friggere! Infatti solo per farsi il vaccino gli anziani e i minorenni sono capaci di intendere e di volere anche se si recano a fare l’iniezione senza il consenso di tutori o genitori. È la democratura bellezza!

Adesso la “buona” Europa (tramite i non eletti che la comandano) sta facendo uscire il proprio Pass che farebbe fuori il Pass italico e con esso l’obbligatorietà! In questo modo il poliziotto buono europeo conquisterebbe ampie fette di cittadini (chissà che Draghi non volesse arrivare sin dall’inizio a questo scenario…).

Intanto sta circolando un file che annovera tra gli esenti da GREEN PASS i malati di Tiroidite di Hashimoto, una delle malattie autoimmuni che, secondo moltissimi studi antecedenti alla vaccinazione, sono proprio quelle che si potrebbero attivare post vaccinazione.

Il file pare sia ufficiale.

Quindi alla tiroide, seppur non lo dicano chiaramente, sto vaccino fa male o comunque bene non fa.

Stranamente la mia tiroide, che mai ha avuto problemi, adesso risulta aver un valore di TSH molto alto cioè in odore di Tiroidite di Hashimoto (subclinica)… Pensate che ho chiesto le analisi proprio perché vaccinato da poco! Mi sentivo molto, molto stanco infatti e con fatica respiratoria! Dalle analisi approfondite che ho eseguito successivamente risulta che se è stata interessata da una fase acuta essa è terminata (anticorpi bassissimi); la mia tiroide non ha noduli, ha tutti gli altri valori specifici nella norma ma, oplà! Rivela delle strane striature, come se essa avesse resistito a uno stress notevole poi terminato…

Quindi, che caso, avrei indovinato il momento esatto in cui la mia ghiandola in 46 anni si è trovata in battaglia!

La tiroide è pur sempre una ghiandola, cioè qualcosa di molto delicato. C’è il rischio che lei poveretta abbia fatto il massimo, abbia reagito, si sia pure automedicata ma che ormai lo “smottamento” ci sia stato. Spero di non trovarmi un domani con la pasticchina magari Pfizer…

PS: aggiungo in questa sede, poi magari farò un articolo mirato (ma diventare miei followers no eh…), una frecciatina a Bassetti… Il plasma ha effetto se somministrato entro 72 ore dai primi sintomi! Quindi i vostri studi che vorrebbero screditarlo sono inattendibili. De Donno vi faceva notare questo fatto ma lo avete sempre ignorato. Datti alla moda che è meglio.

