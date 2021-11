La Zakharova ha commentato un articolo di un giornalista italiano sul gas russo

Inserito alle 08:35h in da Redazione in Russia

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato un articolo apparso sul quotidiano italiano la Repubblica, dove ha ricordato al caporedattore Maurizio Molinari che la Russia non ha mai deluso l’Italia con le forniture di gas.

Zakharova, in risposta all’articolo “Carri armati e migranti: Putin’s Vise Squeeze Europe”, ha ricordato che l’Italia riceve annualmente dalla Russia fino a 20 miliardi di metri cubi di gas.

“Mosca non ha mai fallito o ingannato Roma sulle forniture di gas. Come fa la coscienza di un giornalista italiano a permettere di parlare in tono così rozzo dei fornitori russi di idrocarburi? Personalmente, signor Molinari, non le piace il gas russo? Bene. Ho una grande idea: può riscaldare la tua casa con il quotidiano la Repubblica in segno di protesta “, ha scritto Zakharova sul canale Telegram.

Inoltre, il portavoce del ministero degli Esteri ha consigliato a Molinari di pubblicare “almeno una frase di verità” – la Russia è il fornitore di gas più affidabile per l’Europa.

Nota: Da tempo sosteniamo che Repubblica è un quotidiano che può essere utiizzato molto meglio per uso igienico, come carta da WC, piuttosto che leggerlo ma accogliamo anche l’idea della Zacharova di utilizzarlo come carta da fuoco per il caminetto. Leggere le menzogne e manipolazione di certi giornali inquina la mente e, se li conosci li eviti. Adesso i giornalisti di Repubblica scriveranno di nuove trame nere predisposte in Italia con il sostegno di Putin.

Fonte: https://news-front.info/2021/11/18/zaharova-prokommentirovala-statyu-italyanskogo-zhurnalista-o-rossiyskom-gaze

Traduzione e nota: Luciano Lago