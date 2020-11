La vittoria diplomatica della Russia nel Karabach ossessiona la NATO

di Alexander Chausov

Il conflitto militare in Karabakh si è concluso con la firma di un trattato di pace tra Armenia e Azerbaigian con la mediazione e il mantenimento della pace attivo da parte della Russia. Ma nel dopoguerra, come sempre, è iniziata la “grande politica”, che è andata immediatamente oltre il quadro del conflitto armeno-azero e ha coinvolto sia alcuni paesi dell’Europa e dell’Asia, sia gli Stati Uniti.

Martedì 17 novembre si sono tenuti i colloqui tra il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian . Di conseguenza, i diplomatici hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, che, in particolare, afferma :

“Restiamo impegnati nel nostro ruolo di copresidenti del processo del Gruppo di Minsk, riconoscendo le azioni intraprese dalla Russia che hanno portato a un cessate il fuoco che è durato da una settimana”.

Ma allo stesso tempo, le alte parti hanno chiesto alla Russia di spiegare il ruolo della Turchia in questo conflitto e la sua soluzione pacifica.

Le complessità della diplomazia globale

Il ruolo della Turchia nel conflitto del Karabakh, ovviamente, non è semplice. Il fatto è che sia la Francia che gli Stati Uniti sono paesi della NATO, così come la stessa Turchia. Sia i francesi che gli americani avrebbero potuto chiedere spiegazioni direttamente a Erdogan . Tuttavia, non si può dire che non ci abbiano provato.

Truppe russe nel N. Karabach

Proprio l’altro giorno è stata annunciata la visita di Mike Pompeo in Turchia. Nell’ambito di questa visita era previsto anche un incontro con Erdogan. Ma improvvisamente, oggi, la parte turca ha annunciato che il presidente non avrebbe potuto incontrare il segretario di Stato americano “a causa di un programma troppo serrato”. Tradotto dal diplomatico al russo, significa che Erdogan ha ignorato con aria di sfida il signor Pompeo. Puoi anche dirlo con speciale cinismo.

Di conseguenza, agli Stati Uniti e alla NATO è rimasta l’unica opzione per incunearsi in qualche modo nella situazione e questo non essere affatto lasciati indietro nella politica nella regione: questa è la Russia e il formato di Minsk, per cui tutto è anche molto interessante. Ora sono gli Stati Uniti a parlare dell’importanza e della necessità del Gruppo di Minsk mentre, nel 2017, l’ex Segretario di Stato Condoleezza Rice aveva parlato dell’inefficacia di questo formato di negoziati e anche del fatto che gli Stati dovrebbero ritirarsi dal Gruppo di Minsk.

Qui va chiarito che di solito nella pratica politica dell’Europa occidentale e americana, per dare voce a qualcosa di duro e critico, viene nominato un oratore tra gli ex funzionari. Da una parte la posizione è stata espressa, dall’altra se succede qualcosa non c’è responsabilità. Il funzionario è un ex. In realtà, una storia del genere è accaduta con il formato Minsk. Adesso era diventato molto importante, necessario e utile.

Vicini problematici

Vale la pena ripeterlo ancora una volta: gli Stati Uniti sono un membro della NATO, la Turchia è un membro della NATO, ma uno degli alleati del blocco politico-militare è improvvisamente preoccupato per la crescita del potenziale militare dell’altro suo alleato nello stesso blocco.

Dal punto di vista della vera geopolitica, tutto ciò significa che di fatto ci sono quattro parti nella regione: Armenia e Azerbaijan, Russia e Turchia. E queste parti semplicemente non hanno bisogno della NATO, dell’Europa o degli Stati Uniti per regolare le relazioni. Non nel formato Minsk o in qualsiasi altro. In realtà, questa è la vera multipolarità politica.

Inoltre, le dichiarazioni di Washington sulle preoccupazioni per il potenziale militare turco sono frasi che parlano di una scissione nella NATO. Bene, o almeno che la Turchia non è percepita dall’Alleanza come un partner e un alleato a tutti gli effetti. Cioè, sulla carta, nel quadro degli accordi ufficiali – sì, ma di fatto – non più.

Truppe russe presidiano i monasteri cristiani nel Karabach

Lato destro

E qui vale la pena allontanarsi dalla politica estera e parlare delle realtà dell’informazione russe. Durante il conflitto, una parte del campo dell’informazione russo è stata presa dal panico per il fatto che “la Federazione Russa sta perdendo il Caucaso”, che “stiamo di nuovo unendo tutto ciò che è possibile e impossibile”. In generale, la canzone di turno su “tutto è perduto”.

E no, non stiamo parlando di armeni e azeri che vivono in Russia ora. Le persone hanno i propri interessi nazionali, e questo è comprensibile. Stiamo parlando di “analisti” ed “esperti” fuori dal conflitto, che nella situazione attuale sono più simili a scoiattoli isterici di un noto meme. Poiché, di conseguenza, le forze di pace russe sono state introdotte nella regione, la Federazione Russa ha rafforzato le sue posizioni diplomatiche, ha agito sia come mediatore che come peacekeeper e ha persino risolto i problemi con la Turchia come parte interessata, che ha legami molto stretti con l’Azerbaigian.

Inoltre, ora è la Russia la parte più importante nei negoziati con l’Europa e gli Stati Uniti nel formato Minsk molto “inefficace”. Ed è dalla Russia che gli Stati chiedono ora almeno una minima inclusione nei processi politici della regione, dove è stata semplicemente negata la loro presenza. E un vantaggio separato qui è l’effettiva divulgazione pubblica del fatto che l’Alleanza del Nord Atlantico non è così unita, indivisibile e impegnata in un unico obiettivo e unica idea. Ci sono, come si è scoperto, membri della NATO che “sarebbero migliori se fossero più deboli di altri”.

Allo stesso tempo, è stato dimostrato e applicato concretamente il principio di una politica multipolare, che è stata e rimane la base della dottrina della politica estera del nostro Paese.

Se questa non è una vittoria diplomatica per la Russia, allora, giustamente, non è chiaro come si definisca una vittoria.

Fonte: Riafan.ru

Traduzione: Sergei Leonov