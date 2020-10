LA VITTORIA DI DONALD TRUMP È AUSPICABILE, MA SERVE QUALCOSA DI MEGLIO …

da Redazione

Sia che vinca il Trumpismo o la nuova classe, sono in gioco visioni del mondo diverse. ( La teoria del “meno peggio” secondo Alain De Benoist )

Le elezioni presidenziali americane si stanno avvicinando rapidamente. Personalmente, mi chiedono, vuoi che Donald Trump (1) venga rieletto? Vorrebbe un secondo mandato da questo presidente, anche solo per vedere le facce dei suoi avversari, americani ed europei?

Voglio la sua rielezione, ma per mancanza di qualcosa di meglio. Come sai, il personaggio non ha molto da accontentarmi. Non è tanto quello che di solito gli rimproveriamo (il suo stile, la sua brutalità, la sua volgarità) che mi colpisce, perché credo che sia al contrario quello che gli è valso di essere apprezzato da molti americani, che insistiamo a non capire da questa parte dell’Atlantico. . Piuttosto, è che il suo progetto mi sembra nebuloso, che la sua politica estera è, a mio avviso, abominevole e che l’uomo non è adatto a guidare quella che rimane (almeno temporaneamente) la principale potenza mondiale. Ci sono fondamentalmente solo tre veri capi di stato nel mondo oggi: Vladimir Putin (2), erede del vecchio impero russo, Xi Jinping, erede del vecchio impero cinese, e Recep Tayyip Erdogan, che cerca di ricreare il vecchio impero ottomano.

Allora perché supportarlo? Perché Joe Biden (3) è cento volte peggio. Non a causa della sua personalità colorata e stanca, ma a causa di tutto ciò che rappresenta: l’establishment, lo stato profondo, la sottomissione all’ideologia dominante, l’immigrazione, il progressismo, il capitalismo deterritorializzato, la correttezza politica, Black Lives Matter, i media di comunicazione, insomma, questa abominevole New Class di cui la strega Hillary Clinton era già la sua rappresentante quattro anni fa. Per sbarrare la strada a Joe Biden e al suo compagno di squadra Kamala Harris (che avrebbe buone possibilità di succedergli durante il suo mandato), anche io sarei pronto a votare per Mickey!

Ma Trump ha ancora una possibilità di vincere?

Credo di si. Ho proposto più volte di distinguere tra il carattere di Donald Trump e il fenomeno Trump, che è soprattutto un riflesso populista per contestare tutto ciò che l’establishment rappresenta. Trump è discutibile, ma il trumpismo è un’altra cosa. Dopotutto, potremmo paragonarla a quella che qui chiamiamo “Francia periferica”. Gli americani sono molto diversi dagli europei (molto più di quanto pensano gli europei), ma lo schema di base è lo stesso: classi popolari contro le élite globalizzate, sedentarie contro i nomadi, persone contro cittadini del mondo, dal basso contro quelli dall’alto.

Oggi negli Stati Uniti questa opposizione si è cristallizzata in due blocchi di cui non si parla più. Entrambe le parti non vogliono più solo vincere le elezioni, ma distruggere gli opposti. Vuoi un numero rivelatore, anche fantastico? Il 15% dei repubblicani e il 20% dei democratici ritiene che gli Stati Uniti starebbero meglio se i loro rivali “morissero”. È qualcosa di mai visto. È che la politica è cambiata. I politici negli Stati Uniti non corrono più per cariche pubbliche reclamizzando le loro capacità, ma corrono come donne, come gay, come afroamericani, come ispanici, ecc. L’ identità politica , alimentata dalla correttezza politica, ha preso il sopravvento su tutto. Il che significa che le questioni politiche sono ora subordinate alle questioni culturali e antropologiche.

Quindi, contrariamente a quanto accaduto in passato (quando i programmi repubblicano e democratico potevano sembrare più o meno indistinguibili, soprattutto a noi), tutti i sondaggi mostrano che queste elezioni presidenziali sono giudicate dagli americani di eccezionale importanza, (l’87% parla di una svolta irreversibile) e soprattutto che tra loro sono pochissimi gli indecisi. Ecco perché i due candidati non cercano tanto di derubare i sostenitori dei loro avversari quanto di consolidare i rispettivi campi. Ed è anche per questo che il primo dibattito Trump-Biden si è concluso con uno scambio di insulti di violenza (verbale) ancora impensabili in casa. Sia che vinca il trumpismo o la nuova classe, sono in gioco visioni del mondo diverse.

Quali conclusioni possiamo trarre da questi quattro anni di Trumpismo? La sua rielezione sarebbe una buona notizia per gli Stati Uniti e, soprattutto, per la Francia e l’Europa?

Divisione degli schieramenti negli states

L’equilibrio è difficile da valutare. È probabilmente migliore di quello che dicono gli oppositori di Trump, ma peggio di quello che dicono i suoi sostenitori. Dato che Trump ha passato una considerevole quantità di tempo a sfuggire alle trappole in cui era stato cercato di essere abbattuto, ed è stato in grado di farlo solo remando tra “consiglieri” di ispirazione opposta, è anche difficile sapere quali iniziative sono veramente dovute.

Quanto alla sua politica estera, l’unica che dovrebbe interessarci, la situazione è francamente negativa. A Trump chiaramente non piace l’Europa, che è ciò che lo distingue dai suoi predecessori solo perché non lo nasconde. In un primo momento ha cercato di raggiungere la Russia nella speranza di alienarla dall’alleanza cinese, ma poiché è stato accusato più volte di essere “al servizio dei russi”, ha rinunciato a quel progetto.

Il suo principale nemico è la Cina.

Il trio dell’establishment

L’asse che predilige è l’asse Washington-Riyadh-Tel Aviv, che soddisfa sia i neoconservatori che gli evangelici, ma è totalmente contrario agli interessi europei. Ma con Joe Biden questo sarebbe anche peggio. Ricordate cosa ha confidato François Mitterrand a Georges-Marc Benamou: “Gli americani sono duri, sono voraci, vogliono il potere indiscusso sul mondo.

La Francia non lo sa, ma siamo in guerra con gli Stati Uniti. Sì, una guerra permanente, una guerra vitale, una guerra economica, una guerra apparentemente senza morte, e tuttavia una guerra all’ultimo sangue “.

Intervista di Nicolas Gauthier

Estratto da Boulevard Voltaire

Traduzione di Gerard Trousson

N.B. Il contenuto dell’articolo non necessariamente coincide con la linea della Redazione