La vittoria dell’Esercito siriano ed Hezbollah a Idlib ha obbligato Erdogan a volare a Mosca

da Redazione

In un articolo pubblicato da RT, Scott Ritter, un ex funzionario dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, ha osservato che l’incontro di questa settimana tra i presidenti Putin ed Erdogan a Mosca era una misura per evitare una guerra tra Russia e Turchia in Siria .

Ritter, che ha lavorato in Unione Sovietica come ispettore per l’attuazione del Trattato INF, ha ritenuto che l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, accompagnato dai rispettivi consiglieri di sicurezza nazionali, a Mosca il 5 marzo, mirava a negoziare i termini di un cessate il fuoco che avrebbe posto fine agli intensi combattimenti nella provincia siriana di Idlib, che minacciava di trascinare le loro due nazioni in un conflitto militare diretto.

“Dopo più di sei ore di incontro, un nuovo accordo, presentato come un” protocollo aggiuntivo “al” Memorandum sulla stabilizzazione della situazione nell’area di declassamento al 17 settembre 2018 “(meglio noto come” Accordo de Sochi “) è stato firmato da entrambe le parti”.



“Nel corso di una settimana, dal 27 febbraio al 5 marzo, la provincia di Idleb è passata dall’essere la zona zero di una guerra tra l’esercito siriano e le forze alleate contro gruppi pesantemente armati che si opponevano al governo del presidente siriano Bashar Assad, per diventare un barile di polvere da sparo geopolitica che ha minacciato di condurre gli eserciti turco e russo in un conflitto diretto tra i due.

Il 1 ° marzo, la Turchia, a seguito delle minacce fatte in precedenza dal presidente Erdogan per spingere l’esercito siriano e i suoi alleati alla linea di demarcazione stabilita nell’accordo originale di Sochi, ha scatenato una grande offensiva, chiamata “Operazione Spring Shield” e ha coinvolto migliaia di soldati turchi, che hanno combattuto a fianco delle formazioni terroriste anti-Assad. “

Secondo Ritter, questa operazione presto è fallita. L’avanzata turca non solo si è fermata ed è rimasta impantanata , ma l’esercito siriano, sostenuto da Hezbollah e dalle forze filo-iraniane, è stato in grado di recuperare la stragrande maggioranza del territorio perso nei precedenti combattimenti.

“Avendo davanti a sé l’opzione tra l’escalation del conflitto e il confronto diretto con le forze russe o la sconfitta sul campo di battaglia, Erdogan è volato a Mosca.”

“Il nuovo protocollo aggiuntivo, entrato in vigore a mezzanotte di Mosca venerdì 6 marzo, rappresenta una sconfitta strategica per Erdogan e l’esercito turco che, come seconda forza armata permanente più grande della NATO, è equipaggiato e addestrato entro i più alti standard occidentali e teoricamente avrebbe dovuto prevalere contro un esausto esercito siriano dopo nove anni di incessanti combattimenti “.

“Uno dei motivi principali alla base del fallimento turco è stato il fatto che la Russia controllava lo spazio aereo su Idlib, negando ai turchi l’uso di aeroplani, elicotteri e droni (tranne che per un singolo periodo di 48 ore), mentre utilizzavano i loro gli aerei stessi, insieme all’aeronautica militare siriana, per colpire sia l’esercito turco che i suoi gruppi alleati (anche se nessuna delle parti ha confermato ufficialmente che i russi hanno bombardato i turchi, il che sarebbe stato un disastro per i colloqui). “

“Alla fine, i miliziani terroristi anti-Assad sono stati costretti a rifugiarsi nei cosiddetti” posti di osservazione “, guarnigioni turche fortemente fortificate istituite ai sensi dell’accordo di Sochi, mescolandosi con le forze turche per proteggersi da ulteriori attacchi. L’operazione Spring Shield ha finito per diventare una clamorosa sconfitta per i turchi e i loro alleati. “

“L’accordo si concentra anche su un altro aspetto critico, ma non rispettato, dell’accordo originale di Sochi: la garanzia di un passaggio sicuro lungo i corridoi strategici delle autostrade M4 e M5, che collegano la città di Aleppo con Latakia ( M4) e Damasco (M5).

Esercito siriano entra a Idlib

L’incapacità e / o la mancanza di volontà da parte dei turchi di conformarsi a questa disposizione è stato il principale impulso dietro l’attuale offensiva siriana a Idleb. In effetti, l’esercito siriano è stato in grado di ottenere il pieno controllo dell’autostrada M5 ed era in procinto di fare lo stesso con l’autostrada M4 quando l’accordo di Mosca ha posto fine ai combattimenti ”.

“Secondo i termini del protocollo aggiuntivo, le nuove zone di de-escalation saranno fissate dai fronti così come sono attualmente, consolidando così i progressi compiuti con sforzo dall’esercito siriano e facendo vergognare Erdogan, che aveva promesso di far respingere il Siriani sulle posizioni esistenti al momento dell’accordo originale di Sochi. Inoltre, l’autostrada M4 sarà ora protetta da una zona di sicurezza di 12 chilometri (sei chilometri su ciascun lato) e sarà pattugliata congiuntamente da Turchia e Russia, garantendo un passaggio sicuro per il traffico di veicoli commerciali. Queste pattuglie inizieranno il 15 marzo, il che significa che i turchi hanno dieci giorni per sorvegliare l’evacuazione dei militanti anti-Assad da questo corridoio e spingerli a nord dell’autostrada M4,

“Mentre è stato espresso come un accordo di cessate il fuoco, il protocollo aggiuntivo prodotto dal vertice di Mosca tra Putin ed Erdogan giovedì in realtà è questo nella sostanza uno strumento di resa dei turchi a malapena mascherato”, conclude lo scrittore: “Il governo siriano ha ottenuto tutto quello che cercava quando ha lanciato la sua offensiva, e i turchi e i loro alleati terroristi anti-Assad si stavano leccando le loro ferite in una piccolissima sacca di territorio dove sono rimasti”.

http://english.almanar.com.lb/957420

Fonte: Al Manar

Traduzione: Luciano Lago