La vittoria del MAS alle elezioni della Bolivia segna la sconfitta dei golpisti filo USA in America Latina

da Redazione

La vittoria del MAS in Bolivia ha generato un’ampia ripercussione nel mondo. I leader di molti paesi si congratulano per l’elezione di Luis Arce, come nuovo presidente boliviano.

La vittoria nel primo turno del Movimento per il socialismo (MAS) in Bolivia ha ricevuto molteplici congratulazioni. I paesi della regione sono stati i primi a celebrare l’elezione a presidente di Luis Arce, discepolo dell’ex presidente Evo Morales.

Il presidente dell’Argentina Fernandez ha celebrato la vittoria del candidato del MAS alle elezioni presidenziali boliviane e la definisce un “atto di giustizia” contro i golpisti.

“ La vittoria del MAS in Bolivia non è solo una buona notizia per quelli di noi che difendono la democrazia in America Latina; È anche un atto di giustizia di fronte all’aggressione subita dal popolo boliviano ”, ha dichiarato Alberto Fernández in un messaggio postato lunedì su Twitter.



Secondo i dati offerti dal canale televisivo Unitel , il candidato del Movimento per il socialismo (MAS) della Bolivia, Luis Arce, ha vinto al primo turno delle elezioni tenutesi domenica 18 ottobre, con il 52,4% dei voti ben al di sopra del 31,5% ottenuto dal suo immediato rivale, Carlos Mesa.

Il trionfo di Arce segna il ritorno al potere del partito dell’ex presidente boliviano Evo Morales, dimessosi un anno fa a causa di un colpo di stato, orchestrato dall’opposizione e sostenuto dagli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, anche la vicepresidente argentina, Cristina Fernández, ha applaudito al trionfo della squadra MAS. “Congratulazioni ad Arce e David Choquehuanca che, insieme a Evo, hanno costruito una grande vittoria popolare in Bolivia. The Happy Great Homeland “, ha twittato.

Louis Arce con Evo Morales

Da parte sua, il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solá, ha ricordato come l’Argentina non abbia mai riconosciuto i golpisti trasformati in un governo de facto in Bolivia. “Il popolo boliviano ha reso giustizia ricordando l’eccellente gestione di Evo Morales”, ha aggiunto.

La vittoria del MAS è stata possibile nonostante gli sforzi del governo de facto , guidato da Jeanine Áñez, di perpetuarsi al potere con misure come il rinvio delle elezioni.

Dal suo esilio a Buenos Aires, la capitale argentina, Morales ha invitato il suo popolo proprio oggi a continuare il processo di cambiamento nel paese . Morales si era rifugiato in Argentina per sfuggire al mandato di arresto spiccato contro di lui dai glolpisti.



Dal Venezuela congratulazioni al popolo Boliviano

La vittoria del partito dell’ex presidente Evo Morales alle elezioni generali boliviane “ha fatto crollare” l’egemonia degli Stati Uniti, ha dichiarato uno dei rappresentanti del Congresso venezuelano.

Julio Chávez, membro del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), si è congratulato con se stesso per la vittoria di Luis Arce Catacora, candidato alla presidenza del Movimento per il socialismo (MAS), al primo turno delle elezioni generali in Bolivia, con il 52, 4% dei voti.

In un’intervista all’agenzia di stampa russa Sputnik e pubblicata martedì, Chávez ha valutato il trionfo elettorale del MAS come “un colpo” all’egemonia statunitense e la conferma che “Washington sta perdendo influenza”.

Le proteste contro il golpe hanno avuto effetto inBolivia



Secondo il deputato chavista, il risultato dei voti del Paese andino mostra il deterioramento della dottrina Monroe, del presidente degli Stati Uniti James Monroe (1817-1825), sintetizzata nella frase “America for the Americans”.

“Credo che sia un colpo preciso all’egemonia unipolare degli Stati Uniti, la presunzione che tutti i rivoluzionari in America Latina avevano ormai chiara che l’egemonia degli Stati Uniti si stava sgretolando”, ha affermato Chávez.

In Bolivia, ha osservato il parlamentare venezuelano, lo “spirito libertario” del popolo e dei popoli indigeni è stato imposto a favore della sovranità politica e diplomatica davanti al “governo suprematista” statunitense.

A tal proposito, ha assicurato che la vittoria di Arce “riacquisterà la sovranità diplomatica”, che il Paese andino aveva perso dopo il colpo di stato contro Morales nel novembre 2019.



Il trionfo elettorale di Arce, che ha servito come ministro dell’Economia per la maggior parte dei 13 anni di mandato di Morales ed è noto come il “padre del miracolo economico in Bolivia”, segna il ritorno al potere del MAS e arriva 363 giorni dopo il colpo di stato, orchestrato dall’opposizione e sostenuto dagli Usa, al termine del quale il primo presidente indigeno della Bolivia si è dimesso per prevenire ulteriori atti di violenza nel suo Paese. Si sono congratulati con Luis Arce anche il presidente del Messico, Lopez Obrador, quello del Perù e la maggior parte degli altri leader del Continente Latino Americano.

Nota: Si attendono reazioni anche dai rappresentanti della Unione Europea che avevano di fatto coperto ed appoggiato il golpe filo USA in Bolivia che aveva spodestato il presidente eletto e lascato il campo ad una giunta politica appoggiata dai militari e sostenuta da Washington.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago