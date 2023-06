La visita che in questi giorni sta compiendo il Segretario di Stato americano Anthony Blinken in Cina non cambierà nulla nel rapido deterioramento delle relazioni USA-Cina. Lo hanno sottolineato vari analisti cinesi e russi.

L’alto diplomatico americano è arrivato a Pechino da due giorni, e ha già iniziato un incontro con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Inizialmente Blinken avrebbe dovuto fare il viaggio a febbraio, ma la visita era stata prima annullata e poi ritardata a causa dello scandalo delle mongolfiere cinesi.

Il membro del Consiglio della Federazione Russa Alexei Pushkov ha espresso l’idea che il viaggio di Blinken in Cina sarebbe stato infruttuoso e non avrebbe determinato un cambiamento nei tesi rapporti fra le due potenze.

“La fase acuta dell’inevitabile conflitto tra Stati Uniti e Cina è alle porte. L’intera classe dirigente statunitense è pronta a confrontarsi con la Cina, considerando il suo emergere ai primi ruoli nel mondo come la principale minaccia strategica al dominio globale americano “, ha sottolineato nel suo canale Telegram.

Pushkov ha osservato che alcuni repubblicani al Congresso stanno criticando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per quello che considerano un sostegno eccessivo all’Ucraina. E anche per il costante inasprimento dei rapporti con la Russia. Sono sicuri che tali azioni esauriscano le risorse americane e distraggano gli Stati Uniti dal contrastare la principale minaccia esterna: la Cina.

Dello stesso tenore il commento di un analista cinese, il commentatore del Global Times Hu Xijin, il quale ha dichiarato che, quando Blinken visiterà la Cina domenica prossima, la principale questione che divide i due paesi, Taiwan e il suo status, sarà al centro delle discussioni.

Secondo Hu Xijin, se gli Stati Uniti non si tirano indietro nell’indulgere all'”indipendenza di Taiwan”, i contatti tra diplomatici cinesi e americani e funzionari della difesa non avranno alcun effetto pratico.

Cina esercitazioni navali

La visita è la prima di un diplomatico americano in Cina in quasi cinque anni.

Funzionari statunitensi affermano che l’obiettivo principale dei colloqui è quello di stabilizzare un rapporto che è diventato estremamente teso.

“Pechino sta cercando rassicurazioni dagli Stati Uniti che non si intrometteranno nei suoi affari interni, che non attraverseranno le linee rosse dei suoi interessi fondamentali , in particolare Taiwan”, ha detto Katrine Yu di Al Jazeera, in un reportage dalla capitale cinese.

Ma le aspettative di qualsiasi svolta dalla visita sono molto basse, ha aggiunto Yu.

“Ma questo non significa che non sia significativo, soprattutto perché i vicini della Cina sono molto preoccupati che il rapporto sia andato così male che c’è il pericolo che le tensioni vadano fuori controllo in una sorta di conflitto aperto”, ha detto Yu.

I legami tra Pechino e Washington si sono deteriorati su tutta la linea, sollevando lo spettro che i due potrebbero un giorno scontrarsi militarmente sull’isola autogovernata di Taiwan, che la Cina rivendica come propria.

Sono anche in disaccordo su questioni che vanno dal commercio, agli sforzi degli Stati Uniti per frenare l’industria cinese dei semiconduttori e al track record dei diritti umani di Pechino.

Particolarmente allarmante per i vicini della Cina è stata la sua riluttanza a impegnarsi in regolari colloqui tra militari con Washington, nonostante i ripetuti tentativi di dialogo da parte degli Stati Uniti.

La Cina ha sbattuto la porta in faccia ai rappresentanti di Washington, rifiutandosi di parlare, quando gli USA hanno confermato un nuovo “pacchetto” di aiuti militari a Taiwan.

Questa mossa ha avuto il significato di infrangere quella che è la “linea rossa” di Pechino, quella di una Unica Cina e di Taiwan come questione interna della politica cinese.

Il mancato rispetto di questo assioma per la Cina è il motivo per cui il presidente Xi Jinping ha richiamato esplicitamente l’Esercito di Liberazione Cinese a prepararsi per la guerra.

Inoltre la Cina ha presentato a livello internazionale una proposta per un negoziato per porre fine al confitto in Ucraina in 12 punti, che non è stato neanche preso in considerazione da Washington (che è il vero patron del conflitto) e da Kiev, che obbedisce a Washington.

Questo ha causato un disgusto nelle autorità cinesi e una ripulsa verso le politiche perseguite dagli USA.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago