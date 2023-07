La visita della Yellen in Cina, una manovra tattica

di Nick Beams

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha iniziato ieri una visita di quattro giorni in Cina, che dovrebbe allentare le tensioni tra le due maggiori potenze economiche mondiali. Tuttavia, questo viaggio è in gran parte una manovra tattica degli Stati Uniti come parte della guerra economica che stanno conducendo contro la Cina con il pretesto di proteggere la “sicurezza nazionale”.

I media e le dichiarazioni ufficiali possono evocare discussioni produttive e persino rami di ulivo, ma il vero programma degli Stati Uniti, affermato più e più volte, è che la Cina deve sottomettersi all’ordine internazionale “basato sulle regole” che loro stessi determinano.

La visita di Yellen fa parte di una più ampia operazione statunitense da considerare come mitigazione del conflitto e che segue la visita del Segretario di Stato Anthony Blinken a Pechino il mese scorso.

La visita di Blinken era stata sospesa a febbraio in seguito alle accuse secondo cui la Cina avrebbe utilizzato un pallone meteorologico per un’operazione di spionaggio. Oggi gli Stati Uniti riconoscono che non era così. L’incontro aveva lo scopo di allentare in qualche modo le tensioni con l’escalation della guerra USA-NATO in Ucraina.

La visita della Yellen ha lo stesso obiettivo. Mira anche a placare i timori di molti paesi, in particolare quelli dell’Asia meridionale con stretti legami economici con la Cina, che temono che le azioni degli Stati Uniti possano causare loro seri problemi economici.

A lungo termine, gli Stati Uniti temono che la Cina intensificherà le sue misure di ritorsione a seguito del crescente elenco di restrizioni tecnologiche e commerciali imposte dagli Stati Uniti, interrompendo così le catene di approvvigionamento prima che non siano state messe in atto fonti alternative. (Ad esempio le terre rare la cui esportazione è già stata bloccata da Pechino, N.d.R.).

Nell’annunciare la visita, il Dipartimento del Tesoro ha fatto riferimento allo storico discorso di aprile della Yellen, in cui ha posto le basi per le azioni degli Stati Uniti contro la Cina.

La Yellen aveva affermato in quel discorso che gli Stati Uniti cercavano di stabilire una “relazione economica costruttiva ed equa” con la Cina. Ma, come notò all’epoca il World Socialist Web Site, ciò equivaleva a una dichiarazione di guerra economica.

Pur insistendo sul fatto che gli Stati Uniti non vogliono “sganciarsi” dalla Cina e che una “separazione totale” delle due economie sarebbe “disastrosa”, la Yellen ha chiarito che la “sicurezza nazionale” è un ambito in cui gli Stati Uniti “ non potrebbero fare compromessi “, così come il rispetto dei ” diritti umani ” la cui ipocrita invocazione è diventata una componente ideologica chiave di un militarismo americano in continua espansione.

La sicurezza nazionale è stata invocata per imporre una serie di radicali divieti tecnologici volti a paralizzare lo sviluppo della Cina in quest’area cruciale. Poiché praticamente tutti i progressi tecnologici hanno potenziali applicazioni militari, i divieti continuano ad espandersi.

Alla vigilia della visita, il Wall Street Journal ( WSJ ) ha riferito che “ secondo persone a conoscenza della situazione” – di solito un eufemismo per una fuga di notizie dal governo – l’amministrazione Biden si stava preparando “a limitare l’accesso dei cinesi imprese ai servizi di cloud computing ”.

La nuova regola, se approvata, richiederebbe ad aziende come Amazon e Microsoft di ottenere il permesso del governo prima di fornire ai clienti cinesi servizi di cloud computing utilizzando chip avanzati di intelligenza artificiale.

Tecnologia cinese

L’articolo afferma che le restrizioni proposte hanno lo scopo di colmare una scappatoia, identificata dagli analisti della sicurezza nazionale, attraverso la quale le aziende cinesi di intelligenza artificiale potrebbero essere state in grado di aggirare gli attuali controlli sulle esportazioni utilizzando questi servizi. Il Dipartimento del Commercio annuncerà l’azione prevista nell’ambito della politica di controllo delle esportazioni del governo attuata lo scorso ottobre.

La strategia economica di base degli Stati Uniti è stata delineata in un altro articolo del WSJ che annunciava la visita della Yellen.

” L’amministrazione Biden “, si legge nell’articolo, ” sta preparando da mesi un ordine esecutivo per ridurre alcuni investimenti statunitensi nei settori tecnologici cinesi percepiti come rischi per la sicurezza nazionale. Sta anche valutando di imporre ulteriori restrizioni all’esportazione di semiconduttori in Cina, una misura volta a ridurre la capacità di Pechino di sviluppare un’intelligenza artificiale avanzata. La Yellen ha ripetutamente invitato le multinazionali a spostare le loro catene di approvvigionamento fuori dalla Cina e il Congresso ha creato nuove sovvenzioni per incentivarle a farlo ”.

Uno degli obiettivi della visita è contrastare le misure cinesi dirette contro gli Stati Uniti mentre questi ultimi dipendono ancora dalla Cina in molti campi economici. Secondo un funzionario del Tesoro, citato dal Financial Times , la Yellen discuterà di una nuova legge anti-spionaggio che dia a Pechino maggiori poteri per reagire contro le misure Usa e quelle di altri Paesi occidentali.

” Siamo preoccupati per il tipo di implicazioni che ciò potrebbe avere per tutte le società straniere o… società statunitensi in particolare “, ha affermato il funzionario.

Potrebbe anche essere discusso il divieto della Cina al produttore di chip statunitense Micron.

L’obiettivo generale della visita della Yellen è chiaro. Si tratta di dettare legge a Pechino sulla sicurezza nazionale americana, se non in pubblico almeno a porte chiuse, cercando di contrastare il più possibile qualsiasi misura di ritorsione che possa avere un impatto negativo sugli STATI UNITI.

Non si tratta di compiere passi significativi per allentare le tensioni. Questo è evidente dalle azioni passate. Subito dopo la visita di Blinken, Biden ha aggiunto benzina sul fuoco definendo il presidente cinese Xi Jinping un “dittatore”. Mentre era a Pechino, Blinken ha fatto accuse di spionaggio cinese da una base dell’intelligence a Cuba.

Economicamente, tutto va nella stessa direzione. Non solo sono state mantenute tutte le sanzioni e le tariffe imposte da Trump, ma ne sono state aggiunte regolarmente di nuove.

Ciò è coerente con l’idea centrale dell’analisi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti secondo cui, a prescindere dalle misure militari, la stessa espansione economica della Cina, specialmente nell’area cruciale dell’alta tecnologia, è di per sé una minaccia esistenziale per il dominio economico globale degli Stati Uniti.

Tecnlogia robotica cinese

Se gli Stati Uniti fossero seriamente intenzionati ad allentare le tensioni, potrebbero offrire alcune concessioni come un ramoscello d’ulivo. Ma anche i gesti più minimi in questa direzione sono stati respinti.

L’anno scorso, la Yellen ha suggerito che l’allentamento di alcune tariffe, imposte su beni cinesi per un valore di 350 miliardi di dollari, potrebbe aiutare ad alleviare le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, una domanda regolare della Cina.

Misure che non possono essere considerate aventi un rapporto diretto con la “sicurezza nazionale”, anche con la più grande fantasia.

Ma qualsiasi allentamento è stato del tutto escluso a maggio, quando la Yellen ha dichiarato in un’intervista: ” Sento che la sensazione generale nel governo è che l’abbassamento delle tariffe non sia appropriato”.

La Yellen non va a Pechino per negoziare, ma per dettare gli obiettivi del suo governo.

Nota: Ie autorità cinesi sapranno tenere nel giusto conto tali prescrizioni di Washington ed hanno dimostrato di avere la capacità di rispondere colpo su colpo.

fonte: WSWS.org

Traduzione: Gerard Trousson